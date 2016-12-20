Сопоставляя день сегодняшний с днем вчерашним, по-иному воспринимаешь масштабы сделанного и его значимость. Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы находимся в стадии стабилизации. Решение самых насущных и важных задач, намеченных в 1997 году, дало возможность пристально осмотреться, оценить пройденный путь, подумать о предстоя­щем развитии и приобрести накопленный в тяжелейших условиях опыт построения государственности, проведения политических и экономических реформ.

Наша страна по праву называется успешным государством и лидером всего Центрально-Азиатского региона. Четверть века мы поступательно движемся в число 30 мировых лидеров. Воля и разумная инициатива Лидера нации позволили добиться высокого международного авторитета, стать признанным лидером глобального антиядерного движения. Вступление в ВТО дало значительный импульс в экономической модернизации и укреплении конкурентоспособности Казахстана на международных рынках.

Значительным событием стало избрание Казахстана в юбилейный год членом Совета Безопасности ООН. Как отметил Нурсултан Назарбаев, наша страна, по мнению ведущих международных экспертов, дала миру яркий пример казахстанского «экономического чуда». Мы сформировали уникальную модель мира и согласия. Создано справедливое общество, в котором каждый может сказать: «Я – казахстанец, это моя страна, я строю здесь свое счастье!»

Сохранение и укрепление внутриполитической стабильности и национальное единство позволили претворить в жизнь национальную стратегию, ориентированную на экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике и высокотехнологичном производстве. На примере мирового опыта была сформулирована индустриально-инновационная технологическая стратегия, результаты которой проявляются уже сейчас. 3% ВВП будет направлено на развитие научных исследований для разработки новейших технологий. Значительный импульс получит государство в период второй пятилетки индустриализации.

Все 25 лет государство вкладывало инвестиции в развитие своей основы – человеческого капитала. За эти годы были построены сотни школ и детских садов, открыты высшие учебные заведения по аналогии с ведущими зарубежными вузами.

Главным приоритетом политики Лидера нации является обеспечение реального роста благосостояния населения. В рамках реализации социальных программ по поручению Президента в 2017 году повышаются размеры пенсии более 2 млн граждан на 20% к уровню 2016 года, а также увеличиваются размеры единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%.

Можно констатировать, что за четверть века появилось совершенно новое государство, где работают совершенно иные политическая и экономическая системы. Мы на собственном опыте убеждаемся, в какой мере рыночная экономика и демократическое государство могут принести процветание и свободу.