Высокий потенциал туристских дестинаций

На пресс-конференции в Правительстве министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы назвал одним из исторических решений 2018 года – присвоение статуса областного центра городу Туркестану, который ежегодно посещают не менее 1,5 млн туристов и паломников. Спикер отдельно остановился на проекте «Азрет Султан» – это один из крупнейших объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Перспективный план развития одной из топ-10 туристских дестинаций респуб­ликанского уровня в сентябре прошлого года был представлен Главе государства.

– Ожидается, что музей-заповедник, который по праву называют духовным центром тюркского мира, станет особо посещаемым объектом. Количество туристов к 2025 году планируется увеличить до 10 миллионов, а время их пребывания с нескольких часов до 3–4 дней, – заявил министр.

Воссоздание исторического облика средневекового городища Туркестан на площади 88 га, как сообщил глава ведомства, будет осуществляться с учетом международного опыта реконструкции и восстановления таких известных исторических комплексов, как музеи под открытым небом древних городов Помпеи, Иерусалима, крупнейшего дворца Османской империи Топкапы и других.

В республиканскую Карту туристификации, являющуюся ядром госпрограммы по развитию отрасли, которая будет принята уже в текущем году, вошли также такие всемирно известные объекты, как побережья озер Алаколь и Балхаш, Щучинско-Боровская, Баянаульская и Имантау-Шалкарская курортные зоны, проект пляжного туризма в Мангистауской области, горный кластер Алматы и Алматинской области и развитие MICE туризма в столице Казахстана. Соглас­но данным МКС РК, успешная реализация проекта топ-10 позволит к 2025 году увеличить туристический поток в 4 раза и создать в стране до 64 тыс. новых рабочих мест.

– Туризм – наиболее динамично развивающаяся отрасль мировой экономики. При этом Казахстан является страной, имеющей 4 ярко выраженных временных сезона, и в этом наш огромный плюс, – считает Арыстанбек Мухамедиулы.

В списке туристических объектов министр в первую очередь отметил Алматинский горнолыжный кластер, потенциал которого к 2025 году планируется нарастить до 2,5 млн туристов. Первыми в списке он назвал курорт Шымбулак с высокой пропускной способностью, а также недавно открывшуюся в Талгарском районе новую лыжную базу.

– Первостепенная задача зак­лючается в том, чтобы соединить эти объекты канатной дорогой, – поделился глава ведомства. – Это позволит увеличить приток как местных любителей горнолыжных трасс, так и зарубежных гостей. А горный туризм, как известно, приносит в 7 раз больше доходов, чем пляжный.

Арыстанбек Мухамедиулы напомнил также, что с целью формирования культурно-духовного и туристического кластера северного, западного регионов и города Астаны в апреле прошлого года открыты 3 республиканских музея-заповедника – «Бозок», «Ботай» и «Сарайшық», а также начаты работы по строительству визит-центров в музеях-заповедниках «Улытау», «Отрар» и «Таңбалы».

При этом министр особо подчеркнул, что в стране с аншлагом проходят знаковые спортивные и культурные мероприятия. Это обстоятельство, по его мнению, будет только способствовать увеличению турпотока из-за рубежа. В рамках празднования 20-летия Астаны проведены Международный конкурс-айтыс, поэтическое состязание «Алтын домбыра», фес­тиваль «Ән мен әнші» и другие интересные мероприятия. К примеру, впервые в курортной зоне Бурабай состоялась зрелищная постановка легендарной национальной оперы «Біржан – Сара» в формате open air.

– Могу с гордостью отметить, что сегодня места в театральных ложах заполняются очень быстро, – сообщил министр. – В «Астана Опера», например, билеты распродаются за месяц-два вперед. Причем в первую очередь выкупаются билеты на национальные оперы – «Абай», «Біржан – Сара», «Қыз Жібек» и другие.

Глава ведомства рассказал и о достижениях национальной культуры за рубежом. В 2017 году Национальный музей РК запустил масштабный международный проект «Шествие Золотого человека по ведущим музеям мира». Выставки прошли в России, Беларуси, Азербайджане, Китае, Корее, Польше. На 2019–2020 годы запланированы музеи Велико­британии, Японии, США, Грузии, Италии, Франции, Австрии. По данным Минкультуры и спорта, готовится цикл научно-исследовательских и анимационных фильмов «Алтын Адам».

Высокое международное приз­нание, по словам министра, в прошедшем году получило нацио­нальное искусство. Театр «Астана Опера» представил постановку оперы «Абай» на казахском языке в одном из самых престижных и больших залов мира – в теат­ре «Карло Феличе». Спектакль имел оглушительный успех, как и выступления на коммерческой основе балетной труппы с постановкой «Жизель» на родине оперы в итальянском городе Генуе.

Министерством культуры и спорта в ноябре прошлого года организовано триумфальное выступление Димаша Кудайбергена в Лондоне. Еще одним уникальным событием прошедшего года министр назвал победу нашей соотечественницы Самал Еслямовой, получившей главный приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.