​Высокий уровень доверия

Сирийский кризис за пос­­лед­ние годы стал одним из самых сложных конфликтов современнос­ти, который аккумулировал в себе множество проб­лем как самой Сирии, так и в регионе в целом. Конфликтующие стороны не раз пытались найти выход из тупика, проводя встречи и конференции по урегулированию данного кризиса. При этом основным местом проведения многосторонних переговоров была Женева. В конце прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести новый раунд переговоров в Астане, его поддержала казахстанская сторона.

Надо сказать, что выбор столицы нашей страны в качестве переговорной площадки не случаен. Казахстан всегда выступает активным участником мировой политики, вы­двигая важнейшие инициа­тивы на различных международных площадках по актуальным вопросам международной безопас­ности. Мировое сообщество уделяет особое внимание астанинскому формату переговоров, возлагая на­дежды на активизацию процесса мирного урегулирования сирийского кризиса, придав ему качественно новый импульс.

Казахстан в прошлом уже не раз выступал в данном амплуа. Достаточно вспомнить два раунда переговоров по иранской ядерной программе, прошедших в 2013 году в Алматы. Они способствовали возобнов­лению переговоров в формате «группы шести» и Ирана. В данном случае переговоры по сирийскому кризису находятся в более прис­тальном фокусе внимания мирового сообщества, что свидетельствует о возрос­шей роли Казахстана как диалоговой площадки по современным проблемам мировой политики и безопас­ности.

Конечно же, переговоры по Сирии в Астане не смогут решить все вопросы, однако стороны конфликта, а также мировое сообщество надеются на возоб­новление процесса урегулирования на качественно новом уровне, несмотря на опасности срыва конференции, о чем говорили некоторые участники.