​Высокий уровень доверия

Сирийский кризис за последние годы стал одним из самых сложных конфликтов современности, который аккумулировал в себе множество проблем как самой Сирии, так и в регионе в целом. Конфликтующие стороны не раз пытались найти выход из тупика, проводя встречи и конференции по урегулированию данного кризиса. При этом основным местом проведения многосторонних переговоров была Женева. В конце прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести новый раунд переговоров в Астане, его поддержала казахстанская сторона.
Надо сказать, что выбор столицы нашей страны в качестве переговорной площадки не случаен. Казахстан всегда выступает активным участником мировой политики, выдвигая важнейшие инициативы на различных международных площадках по актуальным вопросам международной безопасности. Мировое сообщество уделяет особое внимание астанинскому формату переговоров, возлагая надежды на активизацию процесса мирного урегулирования сирийского кризиса, придав ему качественно новый импульс.
Казахстан в прошлом уже не раз выступал в данном амплуа. Достаточно вспомнить два раунда переговоров по иранской ядерной программе, прошедших в 2013 году в Алматы. Они способствовали возобновлению переговоров в формате «группы шести» и Ирана. В данном случае переговоры по сирийскому кризису находятся в более пристальном фокусе внимания мирового сообщества, что свидетельствует о возросшей роли Казахстана как диалоговой площадки по современным проблемам мировой политики и безопасности.
Конечно же, переговоры по Сирии в Астане не смогут решить все вопросы, однако стороны конфликта, а также мировое сообщество надеются на возобновление процесса урегулирования на качественно новом уровне, несмотря на опасности срыва конференции, о чем говорили некоторые участники.