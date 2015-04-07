Высокий уровень электоральной культуры

Мадина НУРГАЛИЕВА, руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований РК в Алматы:

– Акцент нынешней избирательной кампании делается на повышение избирательной активности. Это четко прослеживается в предвыборной кампании каждого кандидата. Я оцениваю это как важный момент для развития правового государства, формирования правового сознания, правовой грамотности граждан.

Нельзя не отметить в связи с этим нарастающую активность молодежи, это заметно и в социальных сетях. Самыми активными традиционно являются студенты и молодые специалисты в коллективах, они высказывают свои мнения и пожелания и, можно сказать, в полной мере вовлечены в политический процесс.

Кандидаты А. Кусаинов и Т. Сыздыков достаточно интересны. Судите сами, оба они являются известными, но не особенно раскрученными в политическом смысле персонами, и за каждым из них уже имеется потенциальный электорат. В одном случае – это самовыдвиженец А. Кусаинов, председатель Федерации профсоюзов, а это означает возможность иметь поддержку трудовых коллективов. Другой, Т. Сыздыков – выдвиженец от партии, которая постоянно наращивает свое присутствие в общественно-политической и публичной жизни страны.

На мой взгляд, самая активная борьба за электорат будет развиваться именно между ними. Уже сейчас агитационный процесс заметно оживляется, и средства массовой информации буквально пошагово рассказывают обо всех мероприятиях, встречах, акциях, никого из кандидатов при этом не выделяя.

А в целом представляется, что казахстанцы примут самое активное участие в выборах, и этот день станет своеобразным праздником – праздником единения, сплоченности, стремления идти по выбранному страной пути.

Данияр АШИМБАЕВ, политолог:

– Говоря о сегодняшней электоральной кампании, в первую очередь хочу отметить, что, несмотря на сложившуюся в мире сложную экономическую ситуацию, предвыборные процессы в Казахстане проходят спокойно, представляя таким образом нашу страну как островок стабильности и мира.

Следует добавить, что сегодняшние пятые президентские выборы напоминают предыдущие. Поскольку, как и во время четвертых выборов, в самом начале нынешней предвыборной кампании-2015 заявки подавало большое количество никому не известных самовыдвиженцев. В итоге Центризбирком смог зарегистрировать только трех кандидатов на высокий государственный пост.

26 апреля вполне можно будет ожидать высокой явки избирателей, поскольку штабами кандидатов проводится активная работа по мобилизации и консолидации своего электората.

Алуа ЖОЛДЫБАЛИНА, политолог:

– На данный момент подготовка к выборам Президента страны идет достаточно активно, и если говорить об особенностях электорального процесса, то я выделила бы три. Первый акцент я хочу сделать на общей атмосфере кампании и отметить, что в течение того времени, которое прошло со дня старта агитационного периода, не наблюдается каких-либо нарушений ни со стороны кандидатов, ни со стороны наблюдателей. Не было нареканий и к СМИ. Это хороший показатель зрелости политической культуры общества, высокой электоральной культуры.

Еще одной характерной особенностью процесса подготовки к выборам, которая, безусловно, радует, можно назвать высокую активность молодежи, которая буквально ломает стереотипы о своей электоральной инертности. Именно от молодых зачастую исходит инициатива по поддержке избирательной кампании по внеочередным выборам Президента страны. При этом их отличает креативный подход в использовании различных информационно-коммуникативных технологий, в проведении онлайн-эстафет, флэшмобов, интернет-форумов. Они снимают видеоролики, проводят конкурсы постеров и так далее. Это тоже яркий показатель уровня воспитания и политической культуры подрастающего поколения, их неравнодушия и патриотизма. Активность проявляют и общественные объединения, и молодежные организации. Во многом задают тон активисты Общенационального движения "Казахстан-2050".

И еще один момент, который заслуживает особого внимания, – это высокая активность иностранных наблюдателей. На сегодня в Центральной избирательной комиссии Казахстана их зарегистрировано уже 402, тогда как регистрация заканчивается 20 апреля. Это высокий показатель, и он свидетельствует о заинтересованности и внимании со стороны международного сообщества к нашему избирательному процессу. С другой стороны, это для нас хорошая возможность продемонстрировать миру степень демократизации казахстанского общества, уровень его политической культуры, и прежде всего сознания наших граждан.

