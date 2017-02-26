На этой неделе завершается срок всенародного обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

В ходе заседания отмечался высокий уровень интереса в обществе к инициированной Главой государства конституционной реформе. В адрес Рабочей группы поступило порядка 3 тыс. обращений с предложениями по усилению роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, совершенствованию деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности. Данные предложения затрагивают как конституционные полномочия Главы государства, так и полномочия, установленные законами страны.

Члены рабочей группы обоб­щают, внимательно рассмат­ривают все поступающие предложения. К этой работе привлекаются отечественные и зарубежные эксперты, соответствующие государственные органы.

По итогам всенародного обсуж­дения проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес­публики Казахстан» будет доработан и представлен Главе государства, сообщила пресс-служба Президента.