На этой неделе завершается срок всенародного обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
В ходе заседания отмечался высокий уровень интереса в обществе к инициированной Главой государства конституционной реформе. В адрес Рабочей группы поступило порядка 3 тыс. обращений с предложениями по усилению роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, совершенствованию деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности. Данные предложения затрагивают как конституционные полномочия Главы государства, так и полномочия, установленные законами страны.
Члены рабочей группы обобщают, внимательно рассматривают все поступающие предложения. К этой работе привлекаются отечественные и зарубежные эксперты, соответствующие государственные органы.
По итогам всенародного обсуждения проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет доработан и представлен Главе государства, сообщила пресс-служба Президента.