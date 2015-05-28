Высокий уровень казахстанских миротворцев отметил замминистра обороны РК

Уровень подготовки казахстанских миротворцев находится на высоком уровне. Об этом в ходе пленарного заседания в Сенате Парламента РК сообщил заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В 2000 году распоряжением Президента на базе Алматинской десантно-штурмовой бригады, на базе одного из батальонов был создан "Казбат" – миротворческий батальон, который был полностью укомплектован и в настоящее время снабжен необходимым вооружением и военной техникой. Активно проводится подготовка наших офицеров и военнослужащих контрактной службы. Я смею заверить, что подготовка и уровень их профессионализма на высоком уровне", – сообщил Талгат Мухтаров.
По его словам, на многих международных учениях наши миротворцы получают высокие оценки как со стороны стран НАТО, так и со стороны стран ОДКБ.
"Ежегодно проводятся миротворческие учения "Степной Орел", также в рамках ОДКБ ежегодно проводятся учения "Нерушимое братство". Каждый офицер миротворческого батальона владеет английским языком и, соответственно, имеет хороший настрой. Я хочу доложить, что очень много желающих попасть в этот батальон, находящийся в Алматы, и что он готов на выполнение любой миссии", – добавил Талгат Мухтаров.
Вместе с тем замминистра рассказал, что с 1948 года ООН провела 69 миротворческих операций. Сейчас в них принимают участие свыше 107 тысяч миротворцев, среди них военнослужащие и другой персонал.
"По статистике ООН, на первом месте Бангладеш, Пакистан и Индия. Что касается нашей страны, в 2013 году 20 наблюдателей по согласию с Парламентом были направлены и 6 из них в Западную Сахару и Кот-д'Ивуар. Поэтому из 122 государств мы сейчас на 106-м месте", – проинформировал Талгат Мухтаров.