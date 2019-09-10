​Высокий уровень медицины

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о результатах работы центра за последние 10 лет и перспективах его развития.

В частности, Серик Акшулаков рассказал Президенту о появлении новых направлений в деятельности центра, таких как микронейрохирургия, эндоваскулярная, эндоскопическая, функциональная нейрохирургия. Кроме того, он сообщил о скором вводе на базе учреждения первого в Центральной Азии комплекса под названием «гамма-нож», который позволит осуществлять сложнейшие нейрохирургические операции.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность оказания высококвалифицированной и доступной медицинской помощи, которая должна охватывать все регионы нашей страны, сообщила пресс-служба Президента.