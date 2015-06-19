Свежий выпуск Высокий уровень партнерства

К. Джакупов поблагодарил дипломата за вклад в успешное развитие казахстанско-венгерских отношений, подчеркнув, что за это время сотрудничество двух стран достигло уровня стратегического партнерства.

В ходе встречи отмечено, что сегодня Казахстан – четвертый крупнейший торговый партнер Венгрии среди стран СНГ. Укреплению экономического сотрудничества содействует и Деловой совет «Казахстан – Венгрия», а также межведомственная рабочая группа по индустрии и инновациям.

По словам председателя Мажилиса, активизировалось и межпарламентское взаимодействие.

И. Ласлоцки отметил важность дальнейшего развития дружеских отношений с Казах­станом, подчеркнув, что хотя его дипломатическая миссия в стране закончена, он остается другом казахстанского народа.



