​Высокий уровень взаимодействия

Стороны обсудили ход ­реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в ОАЭ в январе текущего года, а также подготовку к запланированному в мае 2017 года официальному визиту министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахаяна в Астану.

Возглавлявший на консультациях казахстанскую делегацию вице-министр иностранных дел Акылбек Камалдинов ознакомил эмиратскую сторону с проводимыми в Казахстане политическими и социально-экономическими преобразованиями, а также отметил важность участия ОАЭ в ЭКСПО-2017. Эмираты стали первой арабской страной на Ближнем Востоке, которая официально подтвердила участие в выставке в Астане, подписав соответствующее соглашение, и назначила комиссара национального павильона. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, отметив значимость эффективного взаимодействия в рамках непостоянного членства Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 годах.

Глава делегации ОАЭ, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Ахмад аль-Джарман в свою очередь подчеркнул важность проводимых в Астане международных встреч по Сирии, которые являются практическим шагом в создании условий для межсирийских переговоров в Женеве.

Эмиратская сторона дала высокую оценку двусторонним отношениям с Казахстаном, выделив в ходе переговоров инициативу Главы государства о всеобщем примирении в исламском мире, призывающую исламские страны, особенно ведущие мусульманские государства, проявить политическую волю и начать данный процесс.