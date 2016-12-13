В ходе беседы Н. Нигматулин подчеркнул высокие результаты казахстанско-российского стратегического партнерства, основанного на взаимопонимании и дружбе лидеров двух стран Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. По словам спикера Мажилиса, между странами налажен доверительный политический диалог, выстроены системные экономические отношения, эффективно развивается сотрудничество в сфере безопасности. Отмечено, что эффективному развитию двустороннего взаимодействия способствуют, в частности, Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, партнерство в рамках ЕАЭС, а также План совместных действий Казахстана и России на 2016–2018 годы.

Н. Нигматулин также констатировал высокий уровень взаимодействия между парламентами двух стран, подчеркнув, что свидетельством тому является первый официальный визит российского спикера в Казахстан накануне празднования 25-летия Независимости нашей страны. В состав российской делегации также вошли председатели четырех ключевых комитетов Государственной Думы России. Председатель Мажилиса поздравил парламентариев с Днем Конституции Российской Федерации, который отмечается сегодня, и пожелал коллегам и всему российскому народу мира, благополучия и процветания.

В свою очередь спикер Государственной Думы В. Володин подчеркнул важность для Казахстана предсто­ящего юбилея.

– Наша встреча проходит в знаменательное время для Казахстана. Идет подготовка к празднованию 25-летия Независимости. Конечно, мы видим, как меняется Казахстан, насколько прекрасна Астана. И нужно здесь особые слова сказать Президенту Казахстана, потому что все его шаги и решения направлены на улучшение жизни граждан, на решение вопросов государства. От имени российских парламентариев позвольте поздравить граждан Казахстана с Днем Независимости, – сказал В. Володин.

Говоря о перспективах межпарламентского взаимодействия, Н. Нигматулин подчеркнул значимость новой Концепции внешней политики России, ориентированной на укрепление сотрудничества со странами СНГ и ЕАЭС. Как отметил председатель Мажилиса, будет активизирована работа межпарламентских советов по взаимодействию между Государственной Думой и Мажилисом. Достигнута договоренность об обмене опытом законотворческой деятельности на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству.

– Сегодня Казахстан и Российская Федерация благодаря активной и последовательной работе глав наших государств Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина демонстрируют очень высокие результаты как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках интеграционных объединений. Главная задача двух законодательных органов наших государств – Мажилиса и Государственной Думы – это законодательное обеспечение реализации всех договоренностей глав наших государств, – подчеркнул Н. Нигматулин.

В. Володин также высказался за активизацию межпарламентского сотрудничества, подчеркнув стратегическое партнерство России и Казахстана. По словам спикера Госдумы, необходимо наращивать уже существующие формы взаимодействия и развивать новые, работать над дальнейшей гармонизацией законодательства.

– Межпарламентские отношения должны наполняться конкретным содержанием. С учетом развития отношений крайне важно, чтобы депутаты и парламенты наших стран могли более эффективно принимать решения, законодательно обеспечивающие реализацию тех задач, которые определили главы наших государств в рамках договоренностей, – сказал В. Володин по итогам состоявшихся переговоров.