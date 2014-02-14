Высокий уровень взаимопонимания

В мире

В ходе встречи собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания между Казахстаном и Литвой, а также схожесть позиций по большинству актуальных вопросов региональной и международной политики.

Н. Нигматулин поздравил Литовскую Республику в связи с началом работы в Совете безопасности ООН в качестве непостоянного члена в 2014–2015 годах. Говоря в целом о вопросах безопасности, председатель Мажилиса акцентировал внимание на международных инициативах Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленных на поиски ответа на глобальные вызовы современности. 

– Казахстан поддержал инициативу Евросоюза по учреж­дению Диалога высокого уровня Евросоюз – Центральная Азия по вопросам безопаснос­ти и готов оказать необходимое содействие его развитию. Подобный механизм будет способствовать укреплению безопасности в наших регионах и мире в целом, – отметил Н. Нигматулин.

Также, по словам спикера Мажилиса, развитие партнерских отношений с Советом Европы и присоединение к европейскому правовому пространству является одним из прио­ритетов для нашей страны. 

Говоря о социально-экономическом развитии, Н. Нигматулин подчеркнул, что реализация основных направлений Послания Президента Казахстана создает благоприятные условия как для казахстанских, так и иностранных компаний. 

В свою очередь Р. Бернотас подчеркнул, что Казахстан является самым важным партнером для Литвы в регионе. 

Большое внимание собеседники уделили вопросам межпарламентского сотрудничества двух стран, которое, по мнению Н. Нигматулина и Р. Бернотаса, является важной составляющей партнерства наших стран. 

Стороны обсудили пути расширения связей между высшими законодательными органами Казахстана и Литвы, отметив при этом в качестве главных аспектов совместной работы обмен опытом в различных направлениях. Речь идет прежде всего о налаживании контактов между комитетами и группами по сотрудничеству. В Мажилисе Парламента работает группа по сотрудничеству с Сеймом Литовской Республики, в составе которого 11 депутатов. 

А в нынешнем году в Мажилисе с официальным визитом ожидают спикера Сейма Литвы. Собеседники выразили уверенность, что это придаст новый импульс укреплению отношений как между парламентариями, так и между Казахстаном и Литвой в целом. 

Адия КЕНЖЕГУЛОВА

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