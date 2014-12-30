Высоко нести флаг искусства Зарина НОКРАБЕКОВА

История создания ведущего творческого вуза страны началась в 1998 году. Именно тогда постановлением Правительства была открыта Казахская национальная академия музыки, а ее ректором назначена А. Мусахаджаева.

– Я счастлива, что моя работа сейчас получила такую высокую оценку и что именно мне была предоставлена возможность стоять у истоков университета, призванного воспитывать высококвалифицированные кадры для учреждений культуры, – отметила артистка.

Профессорско-преподавательский состав был сформирован из ведущих специалистов. Сегодня свое мастерство молодому поколению также передают выдающийся писатель Аким Тарази, известный композитор Кенес Дуйсекеев, видный общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, другие деятели культуры и искусства.

КазНУИ ведет подготовку специалистов по 7 программам школы-колледжа, 19 – бакалавриата и 16 – магистратуры, 3 – докторантуры. Функционируют 5 факультетов: музыки, традиционного искусства, театра, кино и ТВ, хореографии, художественный факультет. Педагоги и студенты вуза, помимо учебной и научной деятельности, занимаются творчеством, и уже более 550 человек стали победителями международных и республиканских конкурсов.

Своим искусством учащиеся и студенты покорили немало мировых сцен. Их таланту рукоплескали в России, США, странах Европы и Азии. В перспективе планируются гастроли в государствах Латинской Америки, а также в Юго-Восточной Азии.

– На концертах мы исполняем казахские кюи. И мелодии великого Курмангазы, Ахмета Жубанова, Нургисы Тлендиева не оставляют равнодушными никого. А в Европе однажды даже попросили продать произведения вместе с нотным рядом. Пришлось объяснять, что бессмертные кюи – часть казахской культуры и продаже не подлежат, – рассказала Айман Мусахаджаева.

Виртуозное владение скрипкой, несомненно, требует большого таланта, который, по словам первой скрипки Казахстана, есть у каждого жителя Великой степи.

– В культурном наследии казахов особое место занимает Коркыт-баба – легендарный исполнитель кюев на кылкобызе, смычковом инструменте, который жил в IX веке! То есть в генофонде казахов это умение заложено, – считает Айман Мусахаджаева.

Она адресовала слова благодарности Главе государства за прекрасные условия для творчества, возможность популяризировать казахское искусство в мире.

– Президент и для нас, и для молодежи – эталон труда. Мы стараемся воспитывать у наших учащихся трудолюбие, прививая им мысль, что только труд покоряет вершины. Стремимся, чтобы они участвовали и побеждали на международных конкурсах, фестивалях и высоко несли флаг отечественного искусства, делали его узнаваемым, – добавила А. Мусахаджаева.

Также артистка выразила особую признательность своим слушателям, поклонникам, народу Казахстана, всем людям, чью поддержку, позитивный посыл музыканты ощущают повсюду.

– В любом уголке страны нас всегда принимают тепло, благодарят за то, что мы знакомим с шедеврами казахской музыкальной культуры, пропагандируем ее. Это находит отклик в наших сердцах, – отметила она.



