Высоко сижу, далеко гляжу

На работе как в кино

Всего по республике централизованно установлено 4 644 камеры видеонаблюдения. Примерно половиной из них оборудованы перекрестки, еще 1 016 развешаны в общественных местах, 1 057 – во дворах жилых массивов и 434 – на территориях ОВД. И все они выводят изображения в центры оперативного управления (ЦОУ), которых в стране уже 21. Именно благодаря работе таких вот центров только за прошлый год было выявлено 2 428 уголовных правонарушений и более 374 тыс. административных проступков.

Но показательнее всего по этому направлению действует ЦОУ города Астаны. Уже 18 лет, с 1999 года, столица находится под бдительным «оком» сотен видео- и фотокамер. Порой мы их даже не замечаем – настолько искусно прячутся они под козырьками подъездов или сливаются со столбами фонарей или светофоров. Конечно, честным гражданам опасаться нечего, а вот желающим преступить закон стоит задуматься: наверняка выс­ледят, а потом еще и накажут.

Итак, если камеры – это «глаза», то мозг расположен в центре оперативного управления, где в просторном зале с большими мониторами слаженно работают инспекторы видеонаблюдения – люди, днями и ночами отвечающие за нашу безопасность. Большие экраны используются для визуализации наиболее важных городских объектов и мест повышенной криминогенной опас­ности: на них зафиксированы административные здания, наиболее сложные перекрестки, оживленные улицы близ рынков, вокзалов – то, что должно быть на особом контроле всегда.

...«Приметы: темная куртка-толстовка с красным капюшоном и кроссовки с белыми вставками! Ребята, быстрее, быстрее, он сейчас уйдет, это же вокзал! Постарайтесь перехватить таксиста!» Фразы – как из американского блокбастера. Только вот напряженность и ответственность – самые настоящие, не наигранные. Когда речь идет о чьей-то судьбе, работникам Центра оперативного управления ДВД Астаны совсем не до игр.

Надо сказать, что центр ни на секунду не прерывает свою работу, на смену здесь ежедневно заступают до 40 человек. Здесь же, в ЦОУ, расположен и пульт 102, именно его операторы первыми откликаются на человеческую беду. В стеклянном «аквариуме» за компьютерами симпатичные девушки в погонах должны не только принять звонок, но и попытаться по возможности успокоить человека на том конце провода. Бывает, люди звонят в самой настоящей истерике и не могут толком объяснить, что случилось и какая нужна помощь. В таком случае операторы и включают все свое умение «собрать» человека, чтобы немного его успокоить и самим понять, что и где произошло. Работают девушки очень сосредоточенно, не отвлекаясь даже на разговоры. Да и когда разговаривать. В сутки поступает до 3 000 звонков со всех районов города, которые надо не только принять, но и обработать. При этом, разговаривая с обратившимся, оператор забивает всю информацию в карточку, которая перенаправляется одному из инс­пекторов центра в зависимости от района – Есильского, Алматинского или Сарыаркинского.

Индикатор опасности

О том, что к старшему инспектору по району поступила карточка с новым правонарушением, сообщает и «светофор» – световой индикатор с соответствующим цветовым разграничением. Если произошло тяжкое преступление, «светофор» загорается крас­ным цветом, если средней тяжести, то желтым, ну а зеленый обозначает административные правонарушения. Параллельно с районным инс­пектором получает все сведения о происшествии и оперативный дежурный, его можно назвать главным по городу – вся текущая ситуация по Астане, все правонарушения проходят через него и держатся под его контролем.

После того как старший инс­пектор получил карточку и ознакомился, что же именно прои­зошло, его задача – принять правильное решение, как действовать дальше. Если это, например, ДТП, то нет необходимости «щупать» место происшествия камерой, а вернее будет отправить туда наряд ДПС. Каждый день система наблюдения забивает всех патрульных в электронную карту города, и оперативники из ЦОУ видят, где какая бригада находится.

Если же оперативник понимает, что, например, карманник успеет сбежать до того, как прибудет полицейский наряд, то тут его задача – постараться выс­ледить правонарушителя с по­мощью камер. Благо мобильность и технические характеристики современного оборудования позволяют не просто «оглядеться» на все 360 градусов, но и досконально рассмотреть внешность, одежду, номер машины. Камеры способны увеличивать изображение более чем в 30 раз! И тут уже в пользу правоохранительных органов играют внимательность сотрудников и скорость реакции. С чем, собственно, у работников центра проблем нет: выявленные и раскрытые за 2016 год 440 прес­туплений – заслуга в первую очередь оперативников центра, которые держали под прицелами видеокамер убегающих преступников, а часть правонарушений была раскрыта и вовсе благодаря бдительности офицеров и тщательному мониторингу тех мест, где возможны потенциальные происшествия.

Кстати сказать, изначально городские видеокамеры использовались лишь во время следования кортежей охраняемых лиц, да и на тот момент их было всего около 20-ти. Но вскоре столичные управленцы поняли, что использовать техничес­кие возможности лишь в одном нап­равлении непродуктивно, и теперь все астанинские камеры работают на благо безопаснос­ти горожан и гостей столицы.

Есть в городе и зоны повышенного внимания, которые сотрудники центра мониторят в обязательном порядке и в определенное время. Например, прилегающие к детским садам территории тщательно осмат­риваются по утрам, так как в это время детей привозят в сад, мамы торопливо выгружают своих чад, в спешке оставляя в машинах сумки или сотовые телефоны. А это лакомый кусок для автомобильных грабителей, пик подобных преступлений приходится с 8.00 до 8.30 утра. Та же ситуация и со школами – они под особым присмотром в период начала и окончания занятий.

Под контролем придорожная территория, современные преступники предпочитают скрываться не пешком, петляя по дворам и закоулкам, а на автомобилях, такси. Если потерпевший или случайный свидетель запомнил марку авто, а еще лучше – номер, то отследить машину не составит труда, плотность видеофиксаторов поз­волит «вести» преступников по всему городу.

Под присмотром

Как рассказала главный специалист ЦОУ ДВД Астаны Лариса Чирва, больше всего камер видеонаблюдения сконцентрировано на левом берегу столицы. И это закономерно, ведь город растет именно в этом направлении, больше всего административных зданий и важных объектов находится именно там. Плюс повлияло ЭКСПО-2017 – в подготовительный период и во время проведения Международной специализированной выставки камер на левобережье стало значительно больше.

Говоря, в частности, об ЭКСПО, стоит отметить, что, согласно данным того же ЦОУ, в период проведения выставки количество преступлений сократилось на 25%, что опять-таки связывают с безоговорочно положительным влиянием видеомониторинга и бдительностью сотрудников правоохранительных органов. Причем специальный центр по обеспечению безопасности – ЦОБ, оснащенный по последнему слову техники, находился непосредственно на территории выставки. Его операторы с помощью системы видеонаблюдения круглосуточно осуществляли визуальный контроль за состоя­нием общественного порядка и безопасности на территории выс­тавки, проводя видеофиксацию правонарушений.

Казалось бы, такое количество аппаратуры буквально на каждом шагу могло бы вызвать и недовольство. И речь не о потенциальных преступниках, а о простых обывателях, наверняка ведь не всем нравится ходить по улицам, стоять на остановке или просто сидеть во дворе, на лавочке под прицелом видеокамер. А бывает, камера с соседнего с домом столба нет-нет да и скользнет «взглядом» по квартирным окнам. Ведь не в кино снимаемся, ей-богу. Но на вопрос: «А не было ли жалоб со стороны жильцов на вторжение в личное пространство?» Лариса Чирва удивленно ответила: «Какие могут быть жалобы на заботу о безопасности граждан? Ни одна камера не настроена на то, чтобы целенаправленно изу­чать, что происходит на чьей-то кухне или транслировать в ЦОУ картинку курящего на балконе мужчины в нижнем белье. Наоборот, жильцы многоквартирных высоток сами часто обращаются к нам с просьбами присоединить их подъездные камеры к нашей системе видеонаб­людения».

К слову, пока эта услуга не стоит «на потоке», но в принципе техничес­ки возможна. Единственное условие – камера по характеристикам должна соответствовать системе центра, дешевенькую кустарную камеру присоединить будет невозможно. И, конечно, граж­дане должны понимать, что полицейские не будут выполнять роль охранников по найму и по первому звонку выезжать на место событий. Просто интегрированная камера будет очередным звеном в цепочке видеофиксаторов, помогаю­щим правоохранительным органам следить за порядком.

Еще одними помощниками служат камеры с триггерами – индикаторами внештатных ситуаций. Например, если в одном из подключенных к системе видеонаблюдения секторов случается чрезмерное скопление людей или фиксируется какое-либо движение там, где ему быть не положено, умный маячок выводит картинку с места событий. Правда, в условиях города триггеры не везде работают на пользу, а кое-где просто бесполезны. Например, нет смысла устанавливать подобные устройства в райо­не рынков или школ – там всегда столпотворение. Или, к примеру, человек просто догоняет автобус на пустынной улице, а устройство «считывает» его действия как подозрительные. Поэтому такие камеры располагаются очень выборочно, чтобы не было путаницы.

Око с интеллектом

Отдельно стоит сказать и о столичной СКОЖ – «Системе комплекс­ного обеспечения жизнедеятель­ности «Астана – безопасный город». Цель проекта, запущенного еще в 2015 году, – повышение общего уровня безопасности жителей и гос­тей столицы, а также уменьшение количества правонарушений. Уже в первые месяцы работы проекта в жилых районах, учебных заведениях, на перекрестках и мос­тах города было установлено свыше 400 камер видеонаблюдения. В первый же год в пилотной зоне было зафиксировано 4 950 административных нарушений. На сегодня по столице рассредоточено около 3 тыс. камер, которые транслируют изображение в Ситуационный центр. Сюда же поступает информация и с камер «Сергек» – интеллектуальной системы видеоконтроля, анализа и прогнозирования.

«Гроздья» видеокамер расположены уже на большинстве столичных перекрестков с 15 сентября 2017 года. Система «натаскана» на распознавание пока лишь нескольких нарушений правил дорожного движения. Снимая все происходящее на дорогах в высоком разрешении, камера, сама не имеющая датчиков скорос­ти, может определить превышение скорости благодаря сложным алгоритмам. При этом все камеры «высоко сидят и далеко глядят» – нарушения ПДД могут распознать с расстояния до 70 м.

По состоянию на 22 декабря 2017 года системой «Сергек» зафиксировано свыше 29 тыс. административных правонарушений на сумму почти 200 млн тенге, из которых по 1 088 случаям взыскано более 7,5 млн тенге. Помимо пополнения казны «Сергек» дал и не менее положительный эффект снижения уровня дорожно-транс­портных происшествий: по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уровень аварийности на дорогах Астаны в 2017-м снизился на 20%.

К тому же, помимо карательной функции, «Сергек» несет в себе и вспомогательную: в случае ДТП запрос на предоставление записи с камер системы могут сделать как адвокаты или представители суда, так и сами участники аварии, ведь записи хранятся в течение месяца. Кстати, подобная возможность – получить доказательства с места происшествия – доступна и для обратившихся в ЦОУ, там тоже предоставят все необходимые данные.

Так что, говоря о целесообразности практически повсеместной установки камер наружного и внешнего наблюдения, невозможно не принять во внимание множество безусловно положительных факторов подобного проявления технического прогресса. А если вникнуть в суть процесса обеспечения безопасности наших граждан, остается по-прежнему актуальной фраза «Моя полиция меня бережет».