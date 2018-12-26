​Высокое напряжение для высокого качества жизни

УСПЕХ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЮДИ



Поздравляя с профессиональным праздником, председатель правления акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (АО «АЖК») Мухит Умбетов подчеркнул, что энергетическая отрасль является фундаментом экономических достижений страны.

– Президент Казахстана ­Нурсултан Назарбаев с первых дней обретения страной независимости придает развитию энергетики, являющейся важнейшим элементом экономического роста и социального развития, большое значение, – отметил председатель правления. – В Послании народу Казахстана Глава государства объявил 2019-й Годом молодежи. А это значит, что поддержке молодых специалистов, вниманию к их вопросам будет уделяться гораздо больше, ведь именно им предстоит строить будущее нашей энергетики. Продолжайте преумножать традиции нашей компании, отличительной чертой которой является преемственность поколений. В силу объективных обстоятельств в текущем году показатели в рейтинге Doing Business изменились для нас не в лучшую сторону. В связи с этим призываю молодых специалистов приложить максимум усилий для повышения качества деятельности АО «АЖК», чтобы отрасль росла на опережение запросов потребителей.

Особую благодарность руководитель выразил ветеранам отрасли, самоотверженным трудом закладывавшим прочный фундамент и славные традиции, которые сегодня продолжает новое поколение энергетиков. Говоря о достижениях, Мухит Умбетов сказал, что бесперебойное энергоснабжение Алматы и Алматинского региона стало возможным благодаря высококвалифицированному труду сплоченного коллектива. Всем известную аксиому, что успех любого дела определяют люди, в компании подтвердили вручением свыше 100 работникам АО «АЖК» почетных грамот и наград.

МАКСИМАЛЬНО ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Мухит Умбетов сообщил, что АО «АЖК» входит в группу компаний АО «Самрук-Энерго» и представляет собой основную часть электрических сетей Алматинского энергоузла с сетями высокого напряжения 220/110/35/6-10/0,4 кВ. Надежное электроснабжение Алматы и 10 районов Алматинской области – самого крупного в стране энергорегиона, протянувшегося от озера Балхаш до границы с Китаем, – является для АО «АЖК» основой для улучшения качества жизни потребителей.

Ради этой цели компания строит современные электрические подстанции, протягивает новые линии электропередачи, повышает качество ремонтных работ и квалификацию персонала. Так, в нынешнем году завершилось строительство новой подстанции закрытого типа «Жас канат». Это позволило завершить Программу по устойчивому электроснабжению города Алматы, которая была начата еще в 2008-м. На стадии завершения находится перевод нагрузки с подстанции «Горный гигант».

Надо отметить, что АО «АЖК» в субнациональном рейтинге Казахстана по индикатору «Подключение к сетям электроснабжения» занимает первые строчки.

– Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил конкретные задачи по упрощению условий для бизнеса, вхождения Казах­стана в число 30 развитых стран мира по версии рейтинга Всемирного банка Doing Business. Поэтому реализация госпрограмм «Цифровой Казахстан» и «Умное ЖКХ» является для нас приоритетной задачей, – продолжил разговор Мухит Абикеевич. – Например, АО «АЖК» успешно реализовало первый среди коммунальных служб Казахстана пилотный проект по получению технических условий в режиме онлайн. Для этого мы разработали техническое задание по созданию информационной системы, учитывающей внутренние бизнес-процессы, задействованные для оказания услуги. Главными требованиями при этом стали максимально дружественный для потребителя интерфейс, обеспечение информационной безопасности при помощи электронной цифровой подписи, внедрение функции обратной связи в личный кабинет, интеграция с ГИС-сервисами и полное исключение личного контакта с сотрудниками.

ДОСТАВИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОНЛАЙН

Внедрение информационной сис­темы «Получение технических условий» значительно сократило для потребителей затраты времени на поездки, консультации, переписку. И обеспечило прозрачность процедуры, соблюдение имущественных прав собственников, ведь безопас­ность обеспечивается авторизацией при помощи ЭЦП.

Учитывая большую территорию размером более 100 тыс. кв. км, которую обслуживает АО «АЖК», сегодня каждый потребитель – физическое или юридическое лицо, госорганы или индивидуальный потребитель, – находясь в любом, даже самом отдаленном населенном пункте большой Алматинской области, имеет возможность получить услугу в любое удобное время. Для этого во всех офисах АО «АЖК», в том числе в городских и областных РЭС, установлены персональные компьютеры, протяжные сканеры (для перевода документов в электронный вид), дополнительное серверное и коммуникационное оборудование.

Потребители уже оценили пре­имущества информационной системы «Получение технических условий»: до 60% заявок в АО «АЖК» поступают через сайт www.azhk.kz. Кроме этого, на сайте всегда размещается график плановых ремонтных работ и отключений. Открыта рубрика, где можно получить ответы на интересующие вопросы. Для своих потребителей АО «Алатау Жарық Компаниясы» стремится сделать свой веб-сайт более удобным, функ­циональным и современным.