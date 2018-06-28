Высокое обаяние Белухи

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Экспедиция рассчитана на 9 дней и объединяет 32 энтузиас­та, представляющих казахстанские офисы Программы развития ООН, Азиатского банка развития (АБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирного банка (ВБ), а также компанию Kazakh Tourism.

В команду, помимо казахстанцев Максута Джумаева и Василия Певцова – легендарных покорителей высочайших пиков, вош­ли альпинисты из Германии, Франции и Японии. Как заметил директор департамента PR и маркетинга Kazakh Tourism Дулат Иман, международная команда – это великолепный способ познакомить весь мир со своей страной.

Многие решились на нелегкое путешествие чисто из профессио­нального любопытства. Например, глава представительства АБР Джованни Капанелли пожелал своими глазами увидеть, что же сдерживает развитие экологичес­кого и приключенческого туризма в Прибелушье. Банкир только навскидку перечислил пару удивительных моментов: сколько ни заглядывай в прогноз погоды, он все время неверный, сколько ни ищи разные маршруты подъема на высшую точку Алтая – гору Белуху, разрешен всего один. Многим ли альпинистам это интересно?

– Я думаю, в ближайшее время мы поможем внедрить новые технологии и оборудование, чтобы улучшить прогноз погоды, – сказал руководитель АБР в Казахстане. – Мы заинтересованы, чтобы с природой Катон-Карагайского национального парка познакомилось как можно больше людей.

Из трех групп, на которые разби­ли всех участников экспедиции, восхождение совершит только одна. По словам Дулата Имана, часть команды прибудет на Рахмановские ключи, основная группа – на Язевое озеро в заповедной зоне Катон-Карагайского парка.

– От Язевого дальше мы отправляемся на лошадях до базового лагеря на реке Малый Кокколь, – рассказал представитель туркомпании. – Затем один дневной переход уйдет, чтобы прийти в лагерь на Большом Берельском леднике, второй день – до лагеря Большое Берельское седло. Это уже серьезная высота 3 600 мет­ров. Отсюда мы совершим восхож­дение на вершину Белухи, ее высота – 4 509 метров. Предстоит пройти сложный ледник с большими трещинами, крупными разрывами, крутыми отвесами. На пике мы водрузим флаги наших организаций и флаг Астаны. Белуха – сакральное место, гора включена в туристический клас­тер «Жемчужины Алтая».

Еще две группы участников экс­педиции опробуют разработанные в парке маршруты. Оценят их с позиции международного опыта, подскажут решения для дальнейшего развития экотуризма. Как пояснила руководитель отдела ПРООН в Казахстане Ирина Горюнова, вместе со всеми группами будут работать съемочные бригады отечественной кинокомпании для создания нескольких фильмов.

В основной 20-минутной документальной ленте речь пойдет о покорении высшей точки Алтая, еще 5 коротких фильмов продолжительностью 1–3 минуты отразят изменения, которые происходят в местной окружающей среде. А также покажут возможности экологических видов хозяйствования, например, пчеловодства, мараловодства, пантолечения и других.

– Для Восточного Казахстана важно устойчивое развитие экосистем, – дала комментарий специалист. – Природа – конкурент­ное преимущество региона, и мы готовы поддерживать местные компании, работающие в сфере экотуризма. Фотографии и фильмы по итогам экспедиции будут размещены на ведущих международных каналах, переданы восточноказахстанским университетам и школам. Мы хотим повысить осведомленность населения о природе казахстанского Алтая.

Финансовую поддержку проекту оказали международные организации и акимат Восточно-Казах­станской области. Туристический потенциал Катон-Карагайского национального природного парка оценивается специалистами в 70–100 тыс. посетителей в год.

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