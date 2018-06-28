Высокое обаяние Белухи

Экспедиция рассчитана на 9 дней и объединяет 32 энтузиаста, представляющих казахстанские офисы Программы развития ООН, Азиатского банка развития (АБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирного банка (ВБ), а также компанию Kazakh Tourism.
В команду, помимо казахстанцев Максута Джумаева и Василия Певцова – легендарных покорителей высочайших пиков, вошли альпинисты из Германии, Франции и Японии. Как заметил директор департамента PR и маркетинга Kazakh Tourism Дулат Иман, международная команда – это великолепный способ познакомить весь мир со своей страной.
Многие решились на нелегкое путешествие чисто из профессионального любопытства. Например, глава представительства АБР Джованни Капанелли пожелал своими глазами увидеть, что же сдерживает развитие экологического и приключенческого туризма в Прибелушье. Банкир только навскидку перечислил пару удивительных моментов: сколько ни заглядывай в прогноз погоды, он все время неверный, сколько ни ищи разные маршруты подъема на высшую точку Алтая – гору Белуху, разрешен всего один. Многим ли альпинистам это интересно?
– Я думаю, в ближайшее время мы поможем внедрить новые технологии и оборудование, чтобы улучшить прогноз погоды, – сказал руководитель АБР в Казахстане. – Мы заинтересованы, чтобы с природой Катон-Карагайского национального парка познакомилось как можно больше людей.
Из трех групп, на которые разбили всех участников экспедиции, восхождение совершит только одна. По словам Дулата Имана, часть команды прибудет на Рахмановские ключи, основная группа – на Язевое озеро в заповедной зоне Катон-Карагайского парка.
– От Язевого дальше мы отправляемся на лошадях до базового лагеря на реке Малый Кокколь, – рассказал представитель туркомпании. – Затем один дневной переход уйдет, чтобы прийти в лагерь на Большом Берельском леднике, второй день – до лагеря Большое Берельское седло. Это уже серьезная высота 3 600 метров. Отсюда мы совершим восхождение на вершину Белухи, ее высота – 4 509 метров. Предстоит пройти сложный ледник с большими трещинами, крупными разрывами, крутыми отвесами. На пике мы водрузим флаги наших организаций и флаг Астаны. Белуха – сакральное место, гора включена в туристический кластер «Жемчужины Алтая».
Еще две группы участников экспедиции опробуют разработанные в парке маршруты. Оценят их с позиции международного опыта, подскажут решения для дальнейшего развития экотуризма. Как пояснила руководитель отдела ПРООН в Казахстане Ирина Горюнова, вместе со всеми группами будут работать съемочные бригады отечественной кинокомпании для создания нескольких фильмов.
В основной 20-минутной документальной ленте речь пойдет о покорении высшей точки Алтая, еще 5 коротких фильмов продолжительностью 1–3 минуты отразят изменения, которые происходят в местной окружающей среде. А также покажут возможности экологических видов хозяйствования, например, пчеловодства, мараловодства, пантолечения и других.
– Для Восточного Казахстана важно устойчивое развитие экосистем, – дала комментарий специалист. – Природа – конкурентное преимущество региона, и мы готовы поддерживать местные компании, работающие в сфере экотуризма. Фотографии и фильмы по итогам экспедиции будут размещены на ведущих международных каналах, переданы восточноказахстанским университетам и школам. Мы хотим повысить осведомленность населения о природе казахстанского Алтая.
Финансовую поддержку проекту оказали международные организации и акимат Восточно-Казахстанской области. Туристический потенциал Катон-Карагайского национального природного парка оценивается специалистами в 70–100 тыс. посетителей в год.