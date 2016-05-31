​Высокое значение диалога

Томаш ПЭТА, митрополит Римско-католической архиепархии святой Марии в Астане

Очередной съезд стал подтверждением того, что инициатива Президента ­ Н. Назарбаева вписалась в жизнь Астаны и мировых событий. Какие ценности несет миру собрание представителей столь многообразных культур и религий?

Во-первых, сам факт съез­да подчеркивает значение веры в Бога в жизни каждого человека и всего общества в целом. Вера в Творца Вселенной и человека показывает более полную перспективу жизни каждого из нас и всех наших повседневных усилий. Мы призваны Всевышним не только для прожития наших «земных десятилетий», но и для вечности. Память об этом открывает новую перспективу нашей жизни и учит нас большей ответственности по отношению к ней.

Во-вторых, идея съездов подчеркивает значение встречи и диалога. Многие конфликты и даже войны рождаются от того, что люди и народы не знают друг друга, оценивают друг друга на основе предрассудков. Поэтому сам факт встречи, заседания за одним столом представителей различных религий и конфессий уже является большим достижением наших съездов.

В-третьих, съезды лидеров мировых и традиционных религий обращают внимание мировой общественности на значение свободы религий и совести. Сам наш Творец одарил своих детей свободой. Только свободный человек имеет возможность двигаться к истине. Казахстан как светское государство обеспечивает своим гражданам свободу религий и совести и тем самым имеет право на организацию таких съездов.

В-четвертых, съезды, указывая на присутствие Бога в жизни общества и народов, подчеркивают тем самым достоинство человека. Мы знаем, что как в свете веры, так и в свете разума жизнь каждого человека святая. Она святая с момента зачатия во чреве матери до естественной смерти каждого из нас. Право на жизнь – это основное право человека, и заповедь Всевышнего «не убивай» однозначно это утверждает.

В-пятых, съезды религиозных лидеров помогают миру знакомиться с нашей страной. Благодаря съездам «страна Великой Степи» стала узнавае­мой, и она охотно делится с остальным миром своей многообразной и богатой культурой, опытом межэтнического и межконфессионального согласия.

Мы благодарим Бога за съезды лидеров мировых и традиционных религий, и пусть они и в дальнейшем приносят плоды мира и согласия для нашего любимого Казахстана и для всего мирового общества.  

Популярное

Все
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Перерасход бюджета на 345 млрд тенге выявлен при аудите акимата Астаны
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Китае разгорелся скандал из-за AI-двойников в сериалах
Промпт-инжиниринг и «vibe-coding»: мировой эксперт Кай-Фу Ли провел обучение для госслужащих РК
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Казахстан и страны ОПЕК+ скорректируют добычу нефти на 188 тыс баррелей в сутки
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
39 тысяч человек приняли участие в акции «Дни чистоты» в Алматинской области
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательное подразделение
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
Казахстанские ватерполисты выиграли второй матч на Азиатских пляжных играх в Китае
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]