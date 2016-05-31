​Высокое значение диалога

Очередной съезд стал подтверждением того, что инициатива Президента ­ Н. Назарбаева вписалась в жизнь Астаны и мировых событий. Какие ценности несет миру собрание представителей столь многообразных культур и религий?

Во-первых, сам факт съез­да подчеркивает значение веры в Бога в жизни каждого человека и всего общества в целом. Вера в Творца Вселенной и человека показывает более полную перспективу жизни каждого из нас и всех наших повседневных усилий. Мы призваны Всевышним не только для прожития наших «земных десятилетий», но и для вечности. Память об этом открывает новую перспективу нашей жизни и учит нас большей ответственности по отношению к ней.

Во-вторых, идея съездов подчеркивает значение встречи и диалога. Многие конфликты и даже войны рождаются от того, что люди и народы не знают друг друга, оценивают друг друга на основе предрассудков. Поэтому сам факт встречи, заседания за одним столом представителей различных религий и конфессий уже является большим достижением наших съездов.

В-третьих, съезды лидеров мировых и традиционных религий обращают внимание мировой общественности на значение свободы религий и совести. Сам наш Творец одарил своих детей свободой. Только свободный человек имеет возможность двигаться к истине. Казахстан как светское государство обеспечивает своим гражданам свободу религий и совести и тем самым имеет право на организацию таких съездов.

В-четвертых, съезды, указывая на присутствие Бога в жизни общества и народов, подчеркивают тем самым достоинство человека. Мы знаем, что как в свете веры, так и в свете разума жизнь каждого человека святая. Она святая с момента зачатия во чреве матери до естественной смерти каждого из нас. Право на жизнь – это основное право человека, и заповедь Всевышнего «не убивай» однозначно это утверждает.

В-пятых, съезды религиозных лидеров помогают миру знакомиться с нашей страной. Благодаря съездам «страна Великой Степи» стала узнавае­мой, и она охотно делится с остальным миром своей многообразной и богатой культурой, опытом межэтнического и межконфессионального согласия.

Мы благодарим Бога за съезды лидеров мировых и традиционных религий, и пусть они и в дальнейшем приносят плоды мира и согласия для нашего любимого Казахстана и для всего мирового общества.