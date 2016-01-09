Высокопоставленных офицеров департамента госдоходов арестовали в Шымкенте

В Шымкенте арестовали высокопоставленных офицеров департамента госдоходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.
"Громкий арест в Шымкенте: наручники надели на высокопоставленных офицеров департамента госдоходов. Сразу два сотрудника отправятся в изолятор, еще один в розыске. Их обвиняют в создании ОПГ", – передает телеканал.
Их подозревают в связях с преступной группой, которая воровала нефть из трубопровода Павлодар – Шымкент. "Тех, кто вывозил краденое, задержали еще в октябре, затем посадили, и вот теперь подозрения пали на следователей, которые вели это дело", – уточняется в информации.
36-летнему офицеру департамента госдоходов самому вменяют даже не покровительство, а создание и руководство этой самой преступной группировкой. Его подчиненному – пособничество.
"Одна из статей, санкция, предусматривает от 8 до 13 лет, и его действия подпадают под особо тяжкие преступления. В этих случаях даже залог не устанавливается", – отметил судья Аль-Фарабийского районного суда города Шымкент Гани Байрыстан.
"Громкий арест в Шымкенте: наручники надели на высокопоставленных офицеров департамента госдоходов. Сразу два сотрудника отправятся в изолятор, еще один в розыске. Их обвиняют в создании ОПГ", – передает телеканал.
Их подозревают в связях с преступной группой, которая воровала нефть из трубопровода Павлодар – Шымкент. "Тех, кто вывозил краденое, задержали еще в октябре, затем посадили, и вот теперь подозрения пали на следователей, которые вели это дело", – уточняется в информации.
36-летнему офицеру департамента госдоходов самому вменяют даже не покровительство, а создание и руководство этой самой преступной группировкой. Его подчиненному – пособничество.
"Одна из статей, санкция, предусматривает от 8 до 13 лет, и его действия подпадают под особо тяжкие преступления. В этих случаях даже залог не устанавливается", – отметил судья Аль-Фарабийского районного суда города Шымкент Гани Байрыстан.