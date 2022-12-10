Высокопоставленный полицейский в Уральске обвинил прокурора во лжи

Скандалы

Заместителя начальника управления полиции Уральска судят за получение взятки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Фото: Мой ГОРОД

В суде города Уральск началось разбирательство по делу о получении взятки начальником управления полиции Уральска Эдиком Булатовым. Однако адвокат подсудимого требует вернуть дело на дополнительное расследование. Также он попросил суд изменить меру пресечения с содержание под стражей на домашний арест. 

"Нарушены права подсудимого. За время следствия он трижды проходил лечение в стационаре. Он плохо себя чувствовал, но к нему приходили и говорили, чтобы он ознакомился с делом, на него оказывали давление.

Вы можете сказать, что с делом он может ознакомиться в суде, но разве он может провести очную ставку? Нет! Булатов лишён такого права. Решается его судьба. Просим отправить дело в прокуратуру, а они пусть передадут в органы следствия на дополнительное расследование", - сказал адвокат подсудимого Шагатаев.

Однако гособвинитель Арай Мусин утверждает, что Булатов в госпитализации не нуждался. 

"За всё время Булатов ознакомился только с четырьмя томами уголовного дела, с остальными томами знакомиться отказался. Этот факт подтверждается соответствующими документами, которые имеются в материалах. 

Более того, органы следствия вручили копии материала дела в полном объёме. Невозможность ознакомления – причина несостоятельная, поскольку подозреваемый дважды был обследован врачами поликлиники №1, по результатам которых его состояние указано как относительно удовлетворительное и в госпитализации он не нуждался. 

В материалах дела данные справки имеются. 15 ноября был составлен протокол ознакомления с делом и акт об отказе от ознакомления, основания для которых не имеется", – сказал прокурор.

Булатов заявил, что прокурор врёт. И что все тома ему принесли только в день, когда заполнили и акт, по которому он якобы отказался от ознакомления. 

Подсудимый сказал, что ему приносили дело в электронном виде, а в следственном изоляторе не работают компьютеры. А на одном рабочем ноутбуке у него не открылась флеш-карта и дела до этого никому не было.

Суд постановил назначить главное судебное разбирательство в общем порядке 23 декабря. А меру пресечения в отношении подсудимого оставить прежней. 

Обжалованию решение не подлежит. На жалобу Булатова, что он не ознакомился с делом, судья Сариева сказала, что у него есть возможность это сделать за 14 дней в суде до главного судебного разбирательства.

Отметим, что экс-полицейского задержали четвертого февраля с поличным при получении взятки в размере четырех миллионов тенге. 

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