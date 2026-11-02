Высокоскоростной поезд прошел главные испытания в Китае

Китайские прототипы высокоскоростного поезда CR450 завершили эксплуатационный пробег на 600 тысяч километров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

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Состав CR450 разрабатывают для пассажирского движения со скоростью 400 километров в час. Завершение пробега открывает путь к итоговой проверке и сертификации.

В сообщении не объявлены дата начала регулярных рейсов и продажа пассажирских билетов.

Название семейства CR450 связано с испытательной скоростью 450 километров в час; эти два показателя не означают одинаковый режим работы. Во время проверок разработчики создают запас относительно будущего пассажирского движения и оценивают работу состава в разных условиях. Поэтому достигнутую на испытаниях скорость нельзя автоматически подставлять в расписание поездов.

CRRC представила прототипы в Пекине 29 декабря 2024 года. Семейство включает CR450AF и CR450BF, которые разработали предприятия CRRC Sifang и CRRC Changchun. Производитель заявил несколько направлений улучшений: меньший вес и сопротивление движению, снижение шума, увеличение полезного пространства и обновленные системы управления и контроля безопасности.

Осенью 2025 года компания рассказала о ходе эксплуатационной оценки. В том сообщении указывались скорость отдельного состава до 453 километров в час и суммарная скорость встречного прохождения двух поездов до 896 километров в час. Последняя цифра относится к сближению двух составов, а не к движению каждого из них относительно рельсов. Тогда же CRRC назвала необходимый объем проверки перед коммерческим допуском.

Одно из ключевых изменений — удлиненный обтекатель головного вагона. По данным производителя, его длина выросла с 12,5 до 15 метров. Закрытые тележки и низкие панели под вагонами уменьшают взаимодействие воздушного потока с колесной частью. В совокупности конструктивные изменения позволили сократить общее сопротивление движению на 22% относительно предыдущего поколения. Высоту состава уменьшили на 20 сантиметров.

Изменилась и динамика разгона. Согласно опубликованным CRRC показателям, CR450 достигает 350 километров в час за четыре минуты 40 секунд. Для сравниваемых составов Fuxing компания указывает шесть минут 20 секунд. Разница составляет 100 секунд: 380 секунд минус 280. Это сравнение времени разгона до одной скорости, а не обещание сократить любой маршрут на фиксированное число минут.

Для пассажирского салона при презентации заявили снижение шума на два децибела и увеличение пространства обслуживания на 4%. Производитель также описал изменения в системах взаимодействия машиниста с поездом, автоматического контроля безопасности и пассажирских сервисов. Снижение сопротивления и веса должно помогать удерживать энергопотребление при повышении рабочей скорости.

Отдельная задача связана с торможением. Как сообщал правительственный портал КНР в материале CGTN, по требованиям CR450 должен останавливаться с 400 километров в час за 112 секунд на дистанции 6500 метров. Для ступицы тормозного диска указан допуск обработки 0,005 миллиметра. После завершения многокилометрового пробега проверка таких узлов остается частью подготовки новой модели к пассажирской эксплуатации.