Высокоточный аппарат для определения синтетических наркотиков появился в Казахстане

В городе Таразе появился новейший аппарат для индикации синтетических наркотиков и алкоголя. Он позволяет выявлять в организме человека «синтетику», которую ранее было трудно определять из-за ее постоянно меняющейся химической формулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления здравоохранения Жамбылской области.

Количество и популярность синтетических наркотиков, так называемых «дизайнерских» (спайс, соли), растет. Последние трудно определяются в организме человека из-за постоянно меняющегося химического состава, что требует внедрения новых более чувствительных методик, отметили в ведомстве.

В токсико-химическую лабораторию Жамбылского областного центра психического здоровья в конце марта поставили из России два хроматографа «Хроматэк - Кристалл 5000». Область получила их первой среди медицинских организаций Казахстана.

Как пояснили в управздраве, «возможности газохроматографа по определению наркотиков фактически безграничны, так как методика построена на расщеплении любого наркотика на ионы с помощью масс-селективного детектора с процентным определением действующего вещества».

Теперь в лаборатории будут улавливать и синтетические наркотики: соли, спайсы, амфетамины, которые ранее не определялись из-за постоянного изменения производителями их химической формулы.

Второй хроматограф по определению остаточных количеств алкоголя в крови также имеет большие возможности. Так спектр определяемых спиртов возрос в 4 раза, и теперь определяются спирты любого происхождения, вплоть до спиртосодержащих жидкостей с точностью 0,01 мг/л.

«Эти гибкие и надежные приборы с практически безграничными возможностями, на сегодня будут решать аналитические задачи любой сложности и сочетают в себе лучшие разработки прежних моделей и совершенно новые инженерные-технические решения», – подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время лаборатории Жамбылского областного центра психического здоровья готовятся к международной аккредитации на уровне Национального центра аккредитации, что увеличит спектр лабораторных и инструментальных исследований.