Высота, обогнавшая мечту

То, что он будет пилотом, Арман Есенжулов решил еще в четвертом классе, когда начал посещать школьный авиамодельный кружок. Однако он и представить себе не мог, что ему суждено стать одним из ярких представителей нового поколения руководителей, закаленных перестройкой и последующими кризисами экономики. В кратчайшие сроки пришлось стать кризис-менеджером, доказывая и за рубежом преимущества казахстанского менеджмента. В нынешнем году 18 января Арман Бекетович отмечает свой 50-летний юбилей.
В 1970–80-е годы значение металлургии, нефтяной отрасли для страны и народа было огромным. И немудрено, что выпускники тех лет стремились именно на производство. Вот и Арман Есенжулов, отказавшись от своей детской мечты, выбрал металлургию. Окончив Московский институт стали и сплавов, он пришел на Актюбинский ферросплавный завод. К слову, именно здесь ему и удастся подняться в небо и сесть за штурвал вертолета во время съемок фильма о предприятии. Но он тогда и не подозревал, что в металлургии осилит еще большие высоты.
Сложное ферросплавное производство требовало от молодого металлурга напряженной работы, напористости, когда надо было не отступая доказывать свою правоту. Хотя, если посмотреть на характеристику Армана Бекетовича, то там – все «гладко». С 1986 года работал плавильщиком, хотя предлагали должность мастера, в 1987-м назначен производственным мастером, а уже через год – начальником смены. Затем с 1991 года – старший мастер, спустя пару лет – начальник цеха. С 1997 года – заместитель главного инженера – начальник производственно-технического отдела, а с 2002 года – главный инженер Актюбинского ферросплавного завода. В 2006 году стал генеральным директором Серовского завода ферросплавов (РФ), входящего в ENRC. С 2008 года по настоящее время – директор Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в ENRC. Кандидат технических наук, автор многих научных разработок. Обладатель степени MBA. Депутат Павлодарского областного маслихата. Награжден орденом «Құрмет», знаками «Еңбек даңқы» трех степеней, юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». И это еще не все регалии.
…Всем известно, что в металлургии профессионалом быстро не станешь – нужны время, упорный труд, умение работать в коллективе. И, если хотите, – талант. Не раз посылали молодого металлурга на отстающие участки, и он всегда справлялся с поставленной задачей, находя в коллективе людей, которые в работе становились его союзниками и воплощали предлагаемые им передовые методы.
В конце 90-х на АктЗФ внедряются новые технологии по снижению себестоимости феррохрома, налаживается выпуск феррохрома марки ФХ-600, осваивается производство нового сплава ФС-15 и металлического хрома, аналогов которому тогда не было в Казахстане. В реализации этих проектов Есенжулов принимал непосредственное участие. На торжественный пуск новой печи на завод приехал Президент страны Н. А. Назарбаев. Он похвалил коллектив за работу.
В этот же период успешно внедрена технология кристаллохимической стабилизации шлаков рафинированного феррохрома. За эту научную работу в 2003 году, будучи главным инженером АктЗФ, Арман Есенжулов получил Государственную премию.
Особого внимания заслуживает и работа Армана Бекетовича на Серовском ферросплавном заводе. Туда он пришел в сложное для предприятия время: одна за другой случились аварии, пожар на подстанции, повлекший остановку половины плавильных печей, волнения рабочих, требующих зарплату. Но именно в этот экстремальный период проявились профессиональные качества нового управленца, который способен прогрессивно мыслить и принимать правильные решения.
Мне довелось прочесть отзывы работников Серовского ферросплавного завода о своем теперь уже бывшем руководителе. Если бы о каждом из нас люди так говорили, то можно считать, что жизнь прожита не зря. Приведу лишь несколько строк из письма, опубликованного в заводской газете: «…не скроем, что появление Вашей команды на заводе мы встретили настороженно. Ждали сокращений, не роста, а падения зарплаты. К счастью, наши опасения оказались напрасными, и это был первый момент, когда среди рабочих зародилось к Вам доверие. Видя перемены, происходящие на заводе за такой короткий период, мы хотим сказать Вам следующее. Пусть впереди еще много проблем, возможны сложные ситуации, но мы полностью согласны с тем, что «конкретные дела намного важнее, чем слова и обещания, произносимые даже в самой дружественной обстановке».
Следующим этапом для Армана Бекетовича стал перевод на Аксуский завод ферросплавов – стабильно работающее предприятие, объем готовой продукции которого давно перевалил за миллион тонн в год. На предприятии планомерно ведется обновление печей с увеличением их мощности, возведен агломерационный цех, внедрены новые технологии, в том числе в области охраны окружающей среды, повысилась рентабельность. С первых дней директор АксЗФ основательно занялся вопросами подготовки молодых кадров и развитием социальной сферы. Неузнаваемо преобразились детский лагерь «Мечта» и дом отдыха «Факел», знаменательным событием стало строительство жилых домов, где квартиры получили молодые специалисты предприятия. Про культурную и спортивную деятельность металлургов не только в масштабах области, но и республики можно говорить долго, приводя многочисленные примеры. И во всем этом – прямое участие Армана Бекетовича. Он даже возродил некогда утраченный заводской музей.
…Идет шестой год работы Армана Есенжулова в должности директора АксЗФ. Свое пятидесятилетие он встречает достойно. Состояние вверенного ему предприятия тому подтверждение. А, главное, здесь спокойно работают люди, уверенные в завтрашнем дне и в будущем своих детей.
– Мне в жизни повезло, – говорит Арман Есенжулов. – Меня всегда окружали люди, которых можно назвать профессионалами своего дела, люди, у которых было чему поучиться, способные вовремя подсказать, поддержать и словом, и делом. Мне повезло, что моя трудовая жизнь проходит в такой крупной компании, как «Казхром», – флагмане корпорации ENRC. Она объединила крупнейшие казахстанские энергетические, горнодобывающие, металлургические и транспортные предприятия. Во всех филиалах большое внимание уделяется развитию производства и социальной сферы, улучшению условий труда персонала, повышению уровня его квалификации. Повышаю свой уровень и я. Каждый день, решая новые задачи, я учусь у своих товарищей, наставников.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
фото пресс-службы АксЗФ