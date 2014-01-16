Высота, обогнавшая мечту

То, что он будет пилотом, Арман Есенжулов решил еще в четвертом классе, когда начал посещать школьный авиамодельный кружок. Однако он и представить себе не мог, что ему суждено стать одним из ярких представителей нового поколения руководителей, закаленных перестройкой и последующими кризисами экономики. В кратчайшие сроки пришлось стать кризис-менеджером, доказывая и за рубежом преимущества казахстанского менеджмента. В нынешнем году 18 января Арман Бекетович отмечает свой 50-летний юбилей.

В 1970–80-е годы значение металлургии, нефтяной отрасли для страны и народа было огромным. И немудрено, что выпускники тех лет стремились именно на производство. Вот и Арман Есенжулов, отказавшись от своей детской мечты, выбрал металлургию. Окончив Московский институт стали и сплавов, он пришел на Актюбинский ферросплавный завод. К слову, именно здесь ему и удастся подняться в небо и сесть за штурвал вертолета во время съемок фильма о предприятии. Но он тогда и не подозревал, что в металлургии осилит еще большие высоты.

Сложное ферросплавное производство требовало от молодого металлурга напряженной работы, напористос­ти, когда надо было не отступая доказывать свою правоту. Хотя, если посмотреть на характеристику Армана Бекетовича, то там – все «гладко». С 1986 года работал плавильщиком, хотя предлагали должность мастера, в 1987-м назначен производственным мастером, а уже через год – начальником смены. Затем с 1991 года – старший мастер, спустя пару лет – начальник цеха. С 1997 года – заместитель главного инженера – начальник производственно-технического отдела, а с 2002 года – главный инженер Актюбинского ферросплавного завода. В 2006 году стал генеральным директором Серовского завода ферросплавов (РФ), входящего в ENRC. С 2008 года по настоящее время – директор Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в ENRC. Кандидат технических наук, автор многих научных разработок. Обладатель степени MBA. Депутат Павлодарского областного маслихата. Награжден орденом «Құрмет», знаками «Еңбек даңқы» трех степеней, юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». И это еще не все регалии.

…Всем известно, что в металлургии профессионалом быстро не станешь – нужны время, упорный труд, умение работать в коллективе. И, если хотите, – талант. Не раз посылали молодого металлурга на отстающие участки, и он всегда справлялся с поставленной задачей, находя в коллективе людей, которые в работе становились его союзниками и воплощали предлагаемые им передовые методы.

В конце 90-х на АктЗФ внед­ряются новые технологии по снижению себестоимости феррохрома, налаживается выпуск феррохрома марки ФХ-600, осваивается производство нового сплава ФС-15 и металлического хрома, аналогов которому тогда не было в Казахстане. В реализации этих проектов Есенжулов принимал непосредственное участие. На торжественный пуск новой печи на завод приехал Президент страны Н. А. Назарбаев. Он похвалил коллектив за работу.

В этот же период успешно внедрена технология кристаллохимической стабилизации шлаков рафинированного феррохрома. За эту научную работу в 2003 году, будучи главным инженером АктЗФ, Арман Есенжулов получил Государственную премию.

Особого внимания заслуживает и работа Армана Бекетовича на Серовском ферросплавном заводе. Туда он пришел в сложное для предприятия время: одна за другой случились аварии, пожар на подстанции, повлекший остановку половины плавильных печей, волнения рабочих, требующих зарплату. Но именно в этот экстремальный период проявились профессиональные качества нового управленца, который способен прогрессивно мыслить и принимать правильные решения.

Мне довелось прочесть отзывы работников Серовского ферросплавного завода о своем теперь уже бывшем руководителе. Если бы о каждом из нас люди так говорили, то можно считать, что жизнь прожита не зря. Приведу лишь несколько строк из письма, опубликованного в заводской газете: «…не скроем, что появление Вашей команды на заводе мы встретили настороженно. Ждали сокращений, не роста, а падения зарплаты. К счастью, наши опасения оказались напрасными, и это был первый момент, когда среди рабочих зародилось к Вам доверие. Видя перемены, происходящие на заводе за такой короткий период, мы хотим сказать Вам следующее. Пусть впереди еще много проб­лем, возможны сложные ситуации, но мы полностью согласны с тем, что «конкретные дела намного важнее, чем слова и обещания, произносимые даже в самой дружественной обстановке».

Следующим этапом для Армана Бекетовича стал перевод на Аксуский завод ферросплавов – стабильно работающее предприятие, объем готовой продукции которого давно перевалил за миллион тонн в год. На предприятии планомерно ведется обновление печей с увеличением их мощности, возведен агломерационный цех, внед­рены новые технологии, в том числе в области охраны окружающей среды, повысилась рентабельность. С первых дней директор АксЗФ основательно занялся вопросами подготовки молодых кадров и развитием социальной сферы. Неузнавае­мо преобразились детский лагерь «Мечта» и дом отдыха «Факел», знаменательным событием стало строительство жилых домов, где квартиры получили молодые специалисты предприятия. Про культурную и спортивную деятельность металлургов не только в масштабах области, но и республики можно говорить долго, приводя многочисленные примеры. И во всем этом – прямое участие Армана Бекетовича. Он даже возродил некогда утраченный заводской музей.

…Идет шестой год работы Армана Есенжулова в должности директора АксЗФ. Свое пятидесятилетие он встречает достойно. Состояние вверенного ему предприятия тому подтверждение. А, главное, здесь спокойно работают люди, уверенные в завтрашнем дне и в будущем своих детей.

– Мне в жизни повезло, – говорит Арман Есенжулов. – Меня всегда окружали люди, которых можно назвать профессионалами своего дела, люди, у которых было чему поучиться, способные вовремя подсказать, поддержать и словом, и делом. Мне повезло, что моя трудовая жизнь проходит в такой крупной компании, как «Казхром», – флагмане корпорации ENRC. Она объединила крупнейшие казахстанские энергетические, горнодобывающие, металлургические и транспортные предприятия. Во всех филиа­лах большое внимание уделяется развитию производства и социальной сферы, улучшению условий труда персонала, повышению уровня его квалификации. Повышаю свой уровень и я. Каждый день, решая новые задачи, я учусь у своих товарищей, наставников.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

фото пресс-службы АксЗФ