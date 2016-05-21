Высшая форма парламентского взаимодействия

Адия КЕНЖЕГУЛОВА
Рассмотрены проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, модельные законы «Об основах развития биоэнергетики», «Об экологической экспертизе», «О распространении и использовании ГМО в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции», «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия», «О просветительской деятельности».

Депутаты Мажилиса Маулен Ашимбаев, Сапархан Омаров, Майра Айсина, Мухтар Тиникеев, Шакир Хахазов, Михаил Чирков, Бахтияр Макен обменялись мнениями по вопросам модельного законодательства в рамках заседаний комиссий МПА СНГ: по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления; по политическим вопросам и международному сотрудничеству; по аграрной политике, природным ресурсам и экологии; по культуре, информации, туризму и спорту.

Актуальные темы с трибуны Думского зала в Таврическом дворце подняли также руководители крупнейших межпарламентских ассамблей мира: Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассоциации Содружества (наций).

При этом особо подчеркнута важность активизации сотрудничества межпар­ламентских ассамблей.

– Я верю в силу парламентской дипломатии и взаимодействия. Актуальная цель по налаживанию связей и мостов – важный общий знаменатель работы наших ассамб­лей. Вопросы экологии, которые входят сегодня и в повестку дня заседания МПА СНГ, являются главными и в деятельности ПА ОБСЕ. В связи с этим мы приветствуем то внимание, которое уделяет МПА СНГ сегодня вопросам экологии, мирному использованию космического пространства, – сказал, в частности, председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва.

Значимой назвал встречу парламентских ассамблей Востока и Запада в Санкт-Петербурге председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури. Он также высоко оценил роль МПА СНГ в разработке модельного законодательства.

– Впечатляет, что 86% модельных законов, которые вы приняли за последние 24 года, были в какой-то мере заимствованы национальными парламентами. Вы создаете хорошую практику для национальных парламентов. То, что вы делитесь этими модельными законами с международным сообществом, является высшей формой парламентского взаимодействия, – отметил С. Чоудхури.

Парламентарии выразили уверенность, что в современных условиях, кода контакты между странами сужаются, именно парламентская дипломатия может сделать многое в сближении государств.

В рамках мероприятий МПА СНГ спикер Мажилиса Б. Измухамбетов встретился со своими коллегами из Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, а также с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Обсуждены вопросы развития межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках групп по сотрудничеству, а также Межпарламентского совета, образованного парламентами Казахстана и Кыргызстана.

Б. Измухамбетов передал председателям парламентов Азербайджана, Кыргызстана Октаю Асадову, Чыныбаю Турсунбекову, а также спикеру Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Шукурджону Зухурову Манифест Президента Казахстана «Мир. XXI век».

В беседе с председателем ПА ОБСЕ Илккой Канервой спикер Мажилиса также выразил надежду на поддержку Манифеста со стороны государств – участниц ПА ОБСЕ.

Б. Измухамбетов также отметил, что в условиях кризиса, террористических атак, экономических санкций возрастает роль межпарламентских отношений.

В свою очередь И. Канерва высоко оценил роль Казахстана в ПА ОБСЕ, подчеркнув, что взаимные отношения находятся в очень хорошей форме.

