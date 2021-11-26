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Высшая школа кадрового резерва

Юлия Полонская
«Инновационное ядро Казахстана» – так называется фильм, посвященный идее создания Назарбаев Университета, одного из самых амбициозных интеллектуальных проектов независимости.

Чем определяется суверенитет страны? В первую очередь это способность самостоятельно решать насущные производственные и интеллектуальные задачи, выбирать собственный путь развития. Решение Первого Президента Нурсултана Назарбаева о создании на территории Казахстана образовательного центра международного уровня позволило нашей стране аккумулировать собственный инновационный и кадровый потенциалы для движения к экономке будущего. И сегодня, спустя 30 лет независимости, именно с именем Елбасы связывают достижения нашего государства в решении одной из самых сложных задач – формировании интеллектуальной элиты патриотов нового времени.

Авторы фильма, посвященного Назарбаев Университету, высказывают мысль о том, что его создание было логичным и своевременным решением. NU заменил стипендиальную программу «Болашақ» в части подготовки бакалавров, что сэкономило государству большие деньги – теперь готовить молодых специалистов по международным стандартам стало возможным на родине. К тому же Назарбаев Университет открыл новые возможности для всей системы высшей школы страны, став своего рода флагманом образовательной сферы.

Динамичный саундтрек, открывающий видеоряд, соответствует настроению всего фильма: в достижении амбициозных целей нужно действовать решительно! «Ровно 10 лет назад 470 человек, прошедших предуниверситетскую подготовку, стали первыми бакалаврами Назарбаев Университета. А сегодня здесь обучаются более 6 тыс. человек, включая зарубежных студентов, и преподают профессора из 58 стран мира», – так закадровый текст с первых минут задает высокий темп, соответствующий быстроте развития событий.

О том, как все начиналось, вспоминает бессменный президент Назарбаев Университета Шигео Катсу: «Когда Первый Президент Казахстана предложил мне возглавить вуз – это было большой неожиданностью. Мне никогда не приходилось выполнять подобные задачи. Я спросил: «Почему? Уверен, у вас есть квалифицированные специалисты в вашей стране». И получил очень интересный ответ: «Мы хотим, чтобы первый президент и первый провост были иностранцами. Вы должны задать тон». И я чрезвычайно благодарен за то количество свободы, которую Елбасы дал нам для создания этого университета. Это было смело с его стороны – пойти на такой риск. Ведь всегда сложно делать что-то новое, вне привычной системы. Но нам дали отличную основу и ресурсы. И я ответил: «Хорошо, мы будем вести образовательные реформы, стремиться к академическому и исследовательскому совершенству». И поставленную задачу он выполнил: университет-пионер, первопроходец, внедряющий в Казахстане международные академические и исследовательские стандарты высшего образования, стал узнаваем и конкурентоспособен на международной арене.



Для работы Назарбаев Университета были созданы идеальные условия: обеспечена специальная нормативно-правовая база. Впервые на постсоветском пространстве предоставлены академическая свобода и автономия. Благодаря этому, как отмечают авторы фильма, Назарбаев Университету удалось запустить 22 программы высшего образования и 30 программ магистратуры, став тем самым моделью для других вузов Казахстана. Сегодня здесь работают школы горного дела и наук о Земле, медицины, бизнеса. Есть школы естественных, социальных и гуманитарных наук, высшие школы государственной политики, образования, инженерии и цифровых наук. Таким образом, NU взял на себя задачу не только образовывать людей, но и служить центром знаний, компетенций и инноваций.

«Наши выпускники из Высшей школы государственной политики добиваются назначений на высокие посты в Правительстве и в частном секторе, – говорит о достижениях и. о. вице-декана по академическим вопросам Высшей школы государственной политики Рикардо Пелицио. – Я думаю, наш вуз – один из самых успешных исследовательских университетов в регионе. Если вы посмотрите на официальные данные, то увидите, что мы одни делаем больше, чем вся Центральная Азия».

Будущее науки – за развитием цифровизации и робототехники. Чтобы рассуждения о возможностях искусственного интеллекта не были пространными, авторы фильма «Инновационное ядро Казахстана» опираются на конкретные достижения студентов Назарбаев Университета и их наставников. Видеоряд дает много отсылок к интервью менеджеров, преподавателей и молодых специалистов, работающих в атмосфере исследовательской свободы для достижения общего результата. В Инновационном кластере Назарбаев Университета сегодня создана и эффективно действует комплексная стартап-экосистема, которая позволяет взращивать проекты от стадии зарождения идеи до привлечения инвестиций.

«Стартап-экосистема, та же самая Кремниевая долина, является одним из основных драйверов технологического развития, – говорит генеральный директор инновационного кластера NU Айдар Жакупов. – И в Казахстане мы тоже должны работать над созданием собственной инновационной системы. Чем больше таких центров будет у нас в стране, тем больше у нашей талантливой молодежи шансов себя проявить. Причем реализовывать себя здесь, а не уезжать за границу».

Специально для зрителей заместитель директора офиса коллективного пользования Назарбаев Университета Дастан Хусаинов проводит экскурсию по исследовательскому комплексу С4, который в 2018 году открыл лично Первый Президент Нурсултан Назарбаев. На экране, можно сказать, уникальные кадры: «начинка» 117 лабораторий химико-биологического, авиа-инженерно-технического направлений. Здесь исследуют физику частиц, альтернативные источники энергии, биотехнологии.



«В общей сложности выпускники наших программ привлекли порядка миллиона долларов инвестиций. Для вузовской стартап-экосистемы это неплохой результат, – считает Айдар Жакупов. – У нас есть проекты по всем основным направлениям: в области эдутех, который стал особенно актуальным в связи с развитием онлайн-обучения, агротех, финтех. Например, проект Egistic, который возглавляет Жандос Керимкулов, сотрудник нашего университета, посвящен обработке спутниковых данных в интересах сельского хозяйства. Сегодня уже заключены договоры с многими фермерскими хозяйствами, в том числе на рынке Российской Федерации».

Конечно, далеко не каждый стартап-проект, даже доведенный до финишной прямой, оказывается эффективным. Выживаемость, как показывает статистика, составляет меньше 10%. Но зато те, что «выстреливают», попадают в категорию «история успеха». Например, разработки выпускника Назарбаев Университета, а ныне учредителя компании AERO Мираса Советова, который смог обеспечить прозрачность экзаменационному процессу, проводимому онлайн, и высокую защищенность данных.

«Эта система использует технологии искусственного интеллекта, – рассказывает сам Мирас. – С помощью них мы распознаем какие-то подозрительные действия. Использовать ее можно на любом тестировании – сдаете ли вы на права или претендуете на государственный грант. Официально компания существует всего год, но нам уже удалось заработать 70 миллионов. Наши клиенты – все крупнейшие вузы страны. Отечественная система работала и на едином национальном тестировании, благодаря государству удалось сэкономить 25 миллионов долларов».

Еще одна история успеха – разработки Артура Саудабаева, который со своей командой создал проект, похожий на Google для ученых. Он получил настолько высокую оценку в Европе, что был отмечен большим грантом и принят на акселерацию.

Помимо инкубатора и акселератора, в составе инновационного кластера действуют технологический парк, лаборатории креативной индустрии, опытно-экспериментальный цех – центр прототипирования MACHINE SHOP. Любая компания может обратиться в эти исследовательские и прикладные центры, чтобы совместно с научными сотрудниками решить производственные задачи. К примеру, казахстанскому ТОО «Экостандарт.KZ» в технопарке помогли выйти на рынок России.

«Раньше мы, научные сотрудники, могли только проводить исследования. Являясь резидентом технологического парка Назарбаев Университета, мы стали полноценными бизнесменами, – говорит генеральный директор ТОО Назира Молдагулова. – Сегодня мы строим заводы для переработки нефти из загрязненной почвы на базе месторождений Жетыбай».

Перспективные исследования проводятся и в сфере здравоохранения. На базе Назарбаев Университета действует медицинский центр, в состав которого входят три больницы. Они служат учебными площадками для студентов Школы медицины.

«У нас есть шикарные проекты, например, создание крема абсорин, то есть крема против псориаза. В разработке находятся и диагностические проекты. Так, Болат Султанкулов, к примеру, создал быстрые тесты для определения коронавирусной инфекции», – рассказывает старший менеджер департамента развития инноваций NU Дамель Мектепбаева.

Назарбаев Университет предоставляет равные возможности для всех. Трудолюбие, ответственность, неравнодушие и социальная активность – качества, необходимые для поступления в университет.

«Выпускник нашего университета Маулен Ахметов основал и успешно реализовал проект для людей с ограниченными возможностями. Это кенди-кафе, которое продолжало работать, несмотря на пандемию», – рассказывает Айдар Жакупов.

Другой выпускник, Бакнур Зиябеков, основатель образовательного центра Alpha Academy, два года назад запустил проект «Эко-батыр».

«Если ты сдашь пластик, к примеру, использованные бутылки от напитков, то получаешь бесплатный месячный курс математики или английского языка, – говорит Бакнур. – Сейчас мы пришли на завод, где перерабатываются эти бутылки, из них делаются разные эковолокна, которые экспортируются в Россию или используются для изготовления бытовых товаров здесь, в Казахстане».



Таким образом, сегодня Назарбаев Университет выполняет важнейшую функцию – становится инновационным ядром Казахстана, формирует новый человеческий капитал. В этом ключе идет обмен практикой со всеми казахстанскими вузами, проводятся форумы и партнерские программы.

«Я работаю 8 лет в вашей стране и готов заявить, что уровень человеческого капитала здесь экстраординарен. Показатель этого – наши выпускники, которые вносят большой вклад в обучение, исследования, становятся мотором для трансформации экономики. Работая вместе со всеми университетами-партнерами в Нур-Султане, Алматы и других городах Казахстана, мы осуществляем коллективный системный подход в деле воспитания нового поколения. Студенты приходят сюда, готовые учиться, расти и менять мир», – делится со зрителями вице-провост по академическим вопросам Назарбаев Университета Лоретте О’Доннелл.

Создание качественного человеческого капитала – кропотливая работа, результаты которой можно увидеть только через несколько поколений, считают авторы фильма. Но преимущество Казахстана состоит в том, что наша страна начала эту работу с первых дней независимости.

«Если мы посмотрим на ситуацию в Казахстане с исторической точки зрения, то увидим разительные перемены. Вы построили рыночную экономику, обеспечили значительный рост ВВП, создали замечательные образовательные институты, подобные этому. Это большой успех, – считает Рикардо Пелицио. – Это комбинация из хороших идей, стратегического развития и создания человеческого капитала. Не все страны способны на это. Успех возможен лишь там, где политические лидеры, такие как Нурсултан Назарбаев в Казахстане или Ли Куан Ю в Сингапуре, не просто реагируют на текущие проблемы, они могут смотреть вперед, видеть, куда страна должна двигаться в долгосрочной перспективе».

А в долгосрочной перспективе Казахстану необходима реформация высшей школы, основой для которой и должен стать опыт Назарбаев Университета.
«В этом году достаточно большое число наших выпускников из Высшей школы образования, а также некоторые исследователи были рекрутированы в качестве руководителей в другие университеты. Это очень хороший знак. Единственная проблема – они все еще очень юны, и им еще нужно многому научиться, особенно, когда это касается менеджмента. Реформировать университеты нелегко. Нужно вложить много труда и необходимо сформировать мощную команду», – считает Шигео Катсу.

Сегодня, по словам спикера, есть планы открыть университеты по образцу NU и в других городах Казахстана. Тогда стандарты образования международного уровня станут основой для всех вузов страны. Это будет способствовать созданию человеческого капитала новой формации, что является двигателем инновационного экономического роста.

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