​Высшая ценность государства

Полагаю, что данный акцент в свете последних событий в мире особенно актуален. Пос­кольку практически повсеместно мы наблюдаем попрание прав человека.

А между тем права человека были и остаются высшей ценностью любого цивилизованного государства. Закреп­ленные и гарантированные не только Конституцией Респуб­лики Казахстан, обладающей высшей юридической силой, но и многими международными нормативными правовыми актами. Такими, к примеру, как Всеобщая декларация прав человека, Женевские конвенции и различные договоры ООН.

Согласно пункту 2 статьи 40 Конституции Республики Казахстан, Президент страны выступает как символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости конституционных прав и свобод человека и гражданина. Все права человека условно делятся на личные (гражданские), политические, социально-экономические и культурные. И все эти группы прав должны неукоснительно и в равной степени иметь возможность реализовываться всеми субъек­тами правоотношений.

Надо сказать, что коронавирусная ситуация в равной степени «оголила» все проб­лемные места, в том числе в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина. А ведь право представляет собой определенное правило поведения (шаблон), необходимое для социального сосуществования свободных граждан. Свобода же определяется как способность и возможность сознательно-волевого выбора индивидом своего поведения и предполагает определенную независимость человека от внешних условий и обстоятельств. Однако сложившиеся условия во многом наложили свой отпечаток и требуют переосмысления и нового подхода в области обеспечения прав и свобод.

Думаю, что Послание Президента в этой связи имеет особый смысл. И нам еще предстоит дальнейшая работа по продвижению основных положений данного документа.

Мы в свою очередь обязаны направить все усилия на полноценную реализацию (соблюдение, исполнение, использование, применение) и пропаганду прав и свобод человека и граж­данина.