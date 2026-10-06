Высшее образование в эпоху ИИ: как подготовить кадры для экономики будущего

Согласно новой Конституции Казахстана образование и развитие человеческого капитала закреплены в качестве стратегических приоритетов страны. И впервые как обучение, так и наука, инновации возведены на уровень высших конституционных приоритетов государства, как будущее общества.

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В соответствии с этими перспективами высшее образование является ключевым фактором социально-экономического развития, поскольку обеспечивает подготовку специалистов, обладающих знаниями и навыками, необходимым для функционирования экономики знаний. Особенно это проявляется в условиях распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации производственных процессов. При этом возрастает значимость профессиональных кадров, способных работать в среде «человек-машина» и адаптировании к быстрым технологическим изменениям.

Государственные документы, включая Послание Главы Государства «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» и Концепцию развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, определяют подготовку кадров в областях цифровых технологий и ИИ одним из приоритетов государственной политики. Это требует обновления подходов к организации образовательного процесса, модернизации образовательных программ и совершенствования механизмов взаимодействия вузов с рынком труда.

Образование, в том числе и высшее во всех этапах своего развития является важным приоритетом и ведущим индикатором развития общества. Поэтому образование, получившее свое широкое развитие в условиях глобальной экономики, играет ключевую роль в росте социально-экономического развития: динамики роста экономики, развитию знаний, снижению уровня неравенства.

При этом, современное производство - это деятельность ума, т.е. воздействие со стороны профессионалов всех отраслей, в том числе и экспертов по информационным сетям. И поэтому проблема подготовки кадров, соответствующая требованиям времени, оставалась на повестке дня мирового сообщества во все периоды своего развития. Нельзя не согласиться с учеными, которые на основании проведенных исследований делают вывод о том, что нынешнее время глобализации экономики и постепенное вхождение стран в мировое образовательное время глобализации экономики и постепенное вхождение стран в мировое образовательное пространство, предопределяет необходимость выработки новых подходов к управлению образовательным процессом в национальном высшем образовании. И этот вопрос неслучайно сегодня носит дискуссионный характер в связи создавшихся экономических условий, прогрессивных изменений в области науки и новых технологий. Поэтому в настоящее время система высшего образования вступает в фазу глубоких перемен в условиях цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта, входящих в жизнь людей. И оно в современную эпоху своего развития становится генератором новых идей и технологий и призвано обеспечивать формирование высокообразованного человеческого ресурса для развития новых направлений высшего образования, соответствующего современным требованиям. При этом, следует обратить внимание на проблемы образования, в т.ч. и высшего посредством улучшенного понимания основных обязанностей и возможностей этой отрасли на ее пути к обществу, основанному на знаниях.

Поэтому, представляется, что в эпоху ИИ, на ее начальных этапах, высшее образование аналогично начальному образованию, которое, однако, предполагает обучение иным навыкам - навыкам жизни в условиях взаимозависимости «человек-машина». В связи с этим задача распространения и использования искусственного интеллекта в системе образования и науки требует постоянного и всестороннего изучения. Важно понимать, что в области образования ИИ с одной стороны автоматизируют работу преподавателей, а с другой - создает условия для персонализации учебных траекторий для обучающихся. У последних расширяется доступ к образовательным ресурсам, способствующих развитию цифровой грамотности. И задачей высшего образования является постоянное его развитие и приспособление к меняющимся условия современного мира. В этих условиях расширяются задачи преподавательского состава: поиск новых методов технологий обучения с использованием дополнительных материалов.

Казахстаном в этом направлении принята «Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы», в соответствии которой все государственные и исполнительные органы должны: принять меры по ее исполнению; обеспечить своевременную реализацию Плана действий.

В соответствии с требованиями этого программного документа, некоторые вузы Казахстана вошли в мировой рейтинг QS World University Ranking (QS-WUR) и заняли места в ТОП-700 лучших университетов мира. Конечно, такие достижения радуют общество в целом.

Нельзя не отметить тот факт, что многие высшие учебные заведения страны нацелены на взаимодействие с компаниями, организациями адаптируя учебные программы под нужды потребителей, где делается акцент на развитие исследовательских навыков, внедрение цифровых технологий и грамотности. Эта ситуация усиливается с появлением новых наукоемких отраслей, оказывающих влияние потребность рынка труда, требующего притока высококвалифицированных специалистов.

И не случайно Президент страны К. Ж. Токаев в своем выступлении на форуме стратегических партнеров 31 октября 2025 г. отметил: «В Казахстане развитие и всесторонняя интеграция технологий ИИ становятся наивысшим стратегическим приоритетом. Особое внимание уделяется подготовке экспертов и специалистов в области ИИ». Уже сегодня запущена Программа Ai-Sana по подготовке молодых специалистов в области ИИ.

В Казахстане в 2025 году функционировали 122 высших учебных заведений, в т.ч 12-национальные, 31-государственные, 14-негражданские, 1-АОО, 1-международный, 11-акционерные, 52-частные. И в них обучалось 724 107 студентов.

В настоящее время государством принимаются все меры по доступности его образования для населения страны: Программа «Цифровой Казахстан» (2018г.), «Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы» и др.

МНВО принимаются все меры по совершенствованию подготовки специалистов для отраслей экономики страны. Так за последние годы в Казахстане был создан новый государственный университет «Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации» (Каз. НУВХИ) на базе Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати. Параллельно с этим были открыты филиалы зарубежных университетов в Алматы, Астане и других городах.

При этом министр науки и высшего образования страны на брифинге в правительстве 18 августа 2026 года Нурбек С. высказал мнение о том, что подготовку определенных специалистов с высшим образованием можно за меньшее время. При этом сокращенный формат не должен закрывать возможности для дальнейшего образования. После получения прикладного бакалавриата выпускник сможет продолжить обучение в вузе, в том числе по модульной системе, и получить более высокую квалификацию. Думаю, что это новшество, вводимое министром, получит поддержку со стороны общества, в том числе и работодателя.

При всех вышеобозначенных достижениях необходимо отметить, и тот факт, что в вузах идет доля сокращения преподавательского состава, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук. Известно, что этот показатель важен для оценки качества подготовки специалистов с высшим образованием, а также основанием для присуждения ученых званий и должностей. Тем более, что в соответствии приказа МНВО РК, одним из важных критериев для оценки предусматривается доля остепененности штатных преподавателей, что является важным оценочным показателем. Но сегодня как органы управления, так и некоторые вузы не придерживаются к этим требованиям.

Если добавить к этому и тот факт, что среди структуры научных управленческих подразделений вузов встречаешь людей не имеющих научных степеней и званий. Из национального доклада Министерства от 16.04.2025 года следует, что наибольшая доля среди ППС вузов приходится на магистрантов (38,15%). Второе место (26,6%) приходится на кандидатов наук. Процент остепенности докторов наук составляет всего 7,0% и PhD-12,17%.

При этой ситуации с целью повышения квалификации необходимо продолжить работу по привлечению на преподавательскую работу со степенями докторов и кандидатов наук и PhD.

Важно отметить тот факт, что сегодня общество информируется о том, что отдельные отрасли экономики страны чувствуют нехватку специалистов, и не на должном уровне осуществляется качественная подготовка. Особенно в системообразующих отраслях. А работодатели утверждают: все делается на бумаге (бесконечные проверки, мониторинги, которые к качеству образования никакого отношения не имеют). И самое страшное: сплошной бумажный контроль. Не соглашаться с такими высказываниями, к сожалению, нельзя! Поскольку имеющееся место факт, что какая-то часть выпускников ВУЗов не трудоустраиваются о чем-то говорит? Более того из тех же трудоустроенных выпускников вскоре меняют род деятельности. По идее 95-100 % выпускников ВУЗов должны быть обеспечены местом работы. В решение этой проблемы должны иметь место корреляции в законодательном плане как МНВО РК, так и работодателя.

Здесь нельзя недооценивать роль будущих работодателей. В рамках обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами должна быть запланирована забота по закреплению за ВУЗами предприятий-шефов через отраслевые органы управления, бизнес среды. Но, к сожалению, имеют место факты, когда они проявляют низкую заинтересованность в участии в подготовке кадров, а лишь требуют «готового специалиста». Здесь остается решение проблемы совместной работы, в том числе профориентационной - учреждений высшего образования и субъектов отраслей экономики.

Одними из важных причин того, что специалисты. меняют род своей деятельности, являются проблемы с поиском работы, низкая заработная плата и отсутствие перспектив роста. Ведь каждому человеку хочется самореализоваться, поэтому работать там, где нет возможности расти в профессиональном плане, никто не желает. Здесь, можно сделать вывод, что еще одной проблемой в настоящее время на рынке является дисбаланс спроса и предложения.

И еще немаловажным моментом является и имеющее место то, что некоторые родители, знакомые предлагают поступить в тот или иной вуз: по знакомству, нет конкуренции, больше грантов, легко сдать вступительные экзамены и т.д. Здесь, конечно, важна усиленная работа по профориентации, начиная со старших классов в школах.

Необходимо подчеркнуть, что высшее образование, основанное на знаниях, способствует социально-экономическому развитию общества, как: развитие новых инноваций в обществе; подготовка высококвалифицированных специалистов, отвечающих новым требованиям; поддержка и достойная оценка специалистов, занятых в подготовке кадров для различных отраслей социально-экономического развития общества страны.

Следовательно, высшая школа должна удовлетворять требования рынка труда с одной стороны, а с другой - прогнозировать качественную и количественную потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям времени.

По данным Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» результаты опроса на 2025-2027 годы наглядно демонстрируют усиление потребности в кадрах не только в традиционных секторах экономики, но и в сферах, тесно связанных с цифровыми и интеллектуальными технологиями. Высокий спрос на такие профессии, как SMM-менеджер, веб-разработчик, IT-дизайнер, PR-менеджер, программист и специалисты в области цифровых коммуникаций. указывает на структурные изменения рынка труда в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

Эти данные подтверждают, что современная система высшего образования должна не только наращивать объемы подготовки специалистов, но и трансформировать содержание образовательных программ с учетом развития технологий искусственного интеллекта, автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Существенная доля потребности в специалистах с высшим образованием (25% от общего числа вакансий или 23 314 человек) указывает на возрастающую роль вузов в формировании кадрового потенциала страны в условиях экономики знаний.

При этом доминирование в структуре спроса специалистов с профессионально-техническим образованием (44%) свидетельствует о необходимости выстраивания гибкой и взаимодополняющей системы взаимодействия между организациями высшего, среднего и профессионально-технического образования, а также о целесообразности развития моделей дуального и модульного обучения на базе вузов в сотрудничестве с хозяйствующими субъектами и организациями-партнерами.

Необходимо отметить, что политика Казахстана на это и направлено. Так Президент страны К.К. Токаев в своем очередном Обращении к народу Казахстана: Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" от 02.09.2024 г. особо уделил внимание повышению кадрового потенциала. Сегодня ведущие отрасли экономики Казахстана чувствуют острую нехватку водников, строителей, энергетиков и многих других. И Президент четко сказал: "Надо подумать о госзаказах".

Такая установка Президента страны обязывает страну в прогнозе потребности в кадрах в разрезе территориальных объектов методом экстраполяции. При этом на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта

Касым-Жомарт Токаев обязал Правительство о подготовке квалифицированных специалистов, внедряющих технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики. Такая установка обуславливает отраслевыми министерствами, ведомствами сформировать квалификационный справочник модели специалиста отраслей, отвечающих современным требованиям в эпоху развития искусственного интеллекта.

Поэтому с целью решения проблемы подготовки кадров, устранении их дисбаланса предлагается создание при одном из вузов страны Центр (лабораторию) по определению потребности в кадрах с высшим образованием для ведущих отраслей экономики, страны.

Основной инфраструктурой Центра должны явиться аудитории, лаборатории, библиотеки и другие помещения. А также компьютеры, программное обеспечение, измерительное оборудование, лабораторное оборудование и другие устройства. При этом основными ресурсами являются информационные ресурсы: данные переписей населения, статистические данные, базы данных, электронные библиотеки и другие источники. Финансовые ресурсы: бюджет, средства грантов, средства спонсоров и другие источники финансирования. Человеческие ресурсы: состав Центра, а также привлекаемые специалисты в области статистики, математики, информатика и других смежных дисциплин.

Таким образом, в эпоху бурного развития искусственного интеллекта страна, проявляя большой интерес к образовательному уровню, в том числе и высшему образованию Казахстана, должна быть обеспечена качественно подготовленной молодежью, удовлетворяющей потребность отраслей экономики, бизнес среды.

При этом очень важным моментом в условиях эпохи искусственного интеллекта являются проблемы соответствия структуры подготовки кадров с высшем образованием с потребностями востребованной в социально-экономическое развитии страны.