Высшее право – права защищать Интервью Валентина ФИРОНОВА

– Куаныш Султанович, практика убеждает, что если права человека гармонично сочетаются с интересами общества, то это способствует согласию и стабильности в стране. Подтверждают ли это мониторинги, которые проводит комиссия?



– Хороший вопрос. Жизненно важный. Ведь права человека – не просто декларации. Наша страна с первых дней своей независимости заявила о значимости соблюдения прав и свобод граждан. Эта норма закреплена в статье 1 Конституции РК, ей посвящен целый раздел Основного закона. А 12 февраля 1994 года Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ об образовании Республиканской комиссии по правам человека, главная цель которой – реализация вопросов обеспечения прав и свобод человека в Казахстане, усиление гарантий их соблюдения.



По многим параметрам наша комиссия уникальна. С одной стороны, она работает на общественных началах, ведь большинство ее членов не являются госчиновниками. С другой – структура создана при Президенте, что говорит о значимости ее статуса, у нее достаточно большая свобода действий.



Мониторинг соблюдения прав человека в республике – одна из основных задач комиссии. Их итоги в последующем находят свое отражение в ежегодных и специальных докладах Главе государства. Они-то как раз и являются показателем самочувствия общества.



Кроме того, члены комиссии активно участвуют в обсуждении и защите национальных докладов по правам человека в соответствующих комитетах ООН, а также в рамках Универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека.



– Помимо комиссии права человека в приоритете у омбудсмена и соответствующих НПО. Однако статус КПЧ доминирует. Почему?



– Прежде всего потому, что комиссия – беспристрастный посредник между уполномоченными государственными органами и неправительственным сектором.



Изучая общественное мнение и текущее законодательство, комиссия информирует Главу государства как о ситуации в сфере прав человека, так и о потребностях гражданского общества. При этом, отмечу, структура не подменяет собой госорганы и НПО. Наша задача – активно участвовать в совершенствовании государственной политики в области прав человека и, выявляя болевые точки в этой сфере, готовить концептуальные предложения для совершенствования законодательства. Комиссия состоит при Главе государства, а это, безусловно, говорит о значимости ее статуса. Она заботится как об обеспечении основных прав и свобод казахстанцев, так и о правовой культуре в обществе.



Что касается института омбудсмена, то он создан для защиты отдельных лиц. По своему статусу уполномоченный является своего рода государственным адвокатом, защищающим нарушенные права конкретного человека. В целом комиссия и омбудсмен, органично дополняя друг друга на правовом поле Казахстана, вносят существенный вклад в защиту прав человека.



– Работа комиссии с каждым годом становится все эффективней. Несомненный ее плюс – адресность. Расскажите об этом подробнее.



– В центре постоянного внимания КПЧ – конституционные права казахстанцев на судебную защиту, охрану здоровья, квалифицированную медицинскую и юридическую помощь. В числе приоритетов также – право на получение образования, соблюдение законных интересов детей и ряд других. Никогда не забываем и о защите прав инвалидов.



Весь этот блок вопросов и живое общение с людьми стало поводом для внесения ряда предложений по совершенствованию государственного механизма защиты прав человека. Это и ратификация основных универсальных международных актов в сфере прав человека, и образование различных межведомственных комиссий по этим вопросам в центральных гос­органах, и учреждение института омбудсмена.



– Не обошла своим вниманием комиссия также правоохранительную и судебную системы…



– Учтены предложения комиссии по введению института суда присяжных заседателей, созданию ювенальных судов в регионах страны, передаче санк­ционирования ареста из прокуратуры в судебные органы, введению моратория на смерт­ную казнь, созданию института национального превентивного механизма, направленного на предотвращение пыток в закрытых учреждениях.



– Нельзя не сказать и о том, что немаловажную роль КПЧ сыграла в снижении тарифов на услуги АО "Казахтелеком". Результатом довольны?



– Вполне. Связь стала более доступной. Но это, что называется, текущие вопросы. Есть среди них и более масштабные. Комиссия целенаправленно отстаивала соблюдение конституционных прав граждан при обсуждении проектов законов в палатах Парламента. В ноябре прошлого года я, как председатель комиссии и депутат Мажилиса, принципиально выступил против поправки, согласно которой казахстанцы теряли право обращаться в Верховный суд.



Это противоречило Конституции и Международному пакту о гражданских и политических правах и могло негативно сказаться на имидже нашей страны за рубежом. Мою позицию поддержала фракция "Нур Отан" в Мажилисе. В итоге депутаты обеих палат согласились с моим предложением.



– Кстати, о законотворческой деятельности. Хотелось бы детальнее узнать о ратификации международных договоров, касающихся прав человека.



– Казахстан ратифицировал 8 основных многосторонних международных правовых актов. Даже их названия говорят о многом. Это – международные пакты о гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах. Важнейшую роль играют также конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и всех форм дискриминации в отношении женщин. В этом же ряду – основополагающие документы о правах ребенка и инвалидов.



Среди рекомендованных комиссией для ратификации международно-правовых актов можно назвать конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, о статусе беженцев и ряд других. В том числе об упразднении рабства и работорговли.



– Насколько авторитетны наши правозащитники за рубежом?



– За довольно короткий в политическом плане срок они завоевали очень уважительное отношение к себе со стороны ООН и ОБСЕ. Поистине лидерами в правозащитной сфере стали Нинель Фокина, Виталий Воронов, Жемис Турмагамбетова, Евгений Жовтис, Зульфия Байсакова, Енлик Нургалиева. Их имена известны далеко за пределами Казахстана. Общаясь с парламентариями Совета Европы, я слышал об этих людях только восхищенные отзывы.



– А что беспокоит казах­станцев, обращающихся в комиссию?



– Начну со статистики. В прошлом году мы получили 1 027 обращений о нарушении прав. Внимательно их проанализировали. И выяснилось, что большинство обратившихся не согласны с решениями судов по уголовным, гражданским, административным и ювенальным делам. Таковых 33%.



Второе место в этом "рейтинге" занимают жалобы на правоохранительные органы. На их действия и бездействие пожаловались 17,53% обратившихся граждан.



Есть вполне обоснованные сигналы о нарушениях жилищных, социальных и трудовых прав. Высказывают недовольство казахстанцы и по поводу неуважительного к ним отношения со стороны должностных лиц. Это касается как учреждений пенитенциарной системы, так и организаций образования, культуры, здравоохранения. Есть претензии к акимам и другим руководителям. 1,74% составляют жалобы, связанные с нарушением прав дольщиков.



– Картина довольно четкая. А каковы дальнейшие действия?



– Здесь тоже нельзя обойтись без цифр. Изучив все обращения, на особый контроль мы взяли 38 жалоб, усомнившись в объективности их рассмотрения госорганами. 23 из них нашли свое подтверждение. Благодаря комиссии права людей были восстановлены.



Часть писем вообще не относилась к нашей компетенции. Но и они не остались без внимания. Мы их взяли на контроль и отправили в соответствующие ведомства для принятия мер. Своеобразным барометром проблем, тревожащих казахстанцев, становятся и ежемесячные приемы, которые проводят члены комиссии в Общественной приемной Администрации Президента РК.



– А как оценивают деятельность КПЧ зарубежные эксперты?



– Они одобряют динамику развития национальных правозащитных механизмов в нашей республике, отмечая, что необходима более слаженная координация усилий госорганов и правозащитников.



Содействуя реализации ратифицированных международных договоров, КПЧ занимается укреплением национальных превентивных механизмов для предупреждения пыток в местах содержания под стражей, мониторингом соблюдения прав человека госструктурами и другими организациями. В центре внимания также и совершенствование механизмов взаимодействия комиссии с институтами гражданского общества, международными организациями, зарубежными посольствами. Это и есть те слагаемые, которые способствуют формированию позитивного имиджа Казахстана в правозащитной деятельности.



Кстати сказать, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и МОМ, наши проекты по защите прав лиц без гражданства и беженцев, трудящихся-мигрантов, жертв торговли людьми не имеют аналогов в мире и в качестве модельных могут быть предложены государствам – членам ООН и ОБСЕ.



– Не могу не спросить, Куаныш Султанович, и о международном сотрудничестве.



– Казахстан всегда был открыт для сотрудничества с международным сообществом в правозащитной сфере. И это закономерно. Ведь продвижение и защита прав человека не могут осуществляться без учета лучшего мирового опыта. Именно поэтому наша страна присоединилась к большинству конвенций и договоров ООН в области прав человека, касающихся гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав. Важным шагом в расширении правозащитных возможностей стало признание Казахстаном компетенции пяти комитетов ООН, рассматривающих индивидуальные жалобы казахстанцев.



Хочу подчеркнуть, что внедрение международных стандартов по правам человека в национальное законодательство и правоприменительную практику обсуждается практически на всех уровнях и правозащитных форумах. К этому обязывает и членство Казахстана в Совете ООН по правам человека.



– Насколько конструктивен диалог комиссии с правозащитными НПО?



– НПО в национальной системе защиты прав человека занимают важное место. Развитию и поддержке деятельности институтов гражданского общества в нашей стране уделяется большое внимание. Неправительственные организации для комиссии являются стратегическими партнерами в сфере прав человека. В том числе в разработке специальных докладов и программ, способствующих совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики.



Комиссия активно использует потенциал НПО в образовательной и экспертно-аналитической работе. Данные неправительственного сектора играют важную роль в подготовке докладов комиссии о ситуации с правами человека в Казахстане, способствуют выработке объективной оценки эффективности правозащитных механизмов и разработке обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменения.



На регулярной основе мы проводим встречи и заседания в формате "круглого стола", семинары-тренинги, посещаем учреждения пенитенциарной системы и объекты социально-культурной сферы. Члены комиссии участвуют в мероприятиях, проводимых НПО. Оказывают им методическую помощь.



– Эффективность государственных правозащитных механизмов напрямую зависит от уровня правовой культуры, которая нередко "хромает". Как исправить ситуацию?



– Без высокой правовой культуры действительно сложно в полной мере реализовать такие базовые ценности, как верховенство закона, приоритет прав и свобод человека и гражданина, надежную защиту публичных интересов.



Комиссия ежегодно издает доклады по актуальным вопросам защиты прав человека на казахском, русском и английском языках и распространяет их среди населения. Приносят свою пользу регулярные встречи и обучающие семинары-тренинги, которые мы проводим. Есть эффект и от публикаций в СМИ.



– Мы уже коснулись проблем, связанных с нарушением прав казахстанцев, о которых они сообщают в жалобах. Но ведь этот перечень гораздо шире?



– В республике созданы все условия для успешной деятельности независимой судебной власти, которая и есть определяющее звено в общем механизме защиты прав человека. Вместе с тем в данной сфере есть проблемы, требующие первоочередного внимания. Нельзя не замечать разрыва между нормами действующего законодательства и практикой их реализации.



Не снижается, например, острота проблемы с обеспечением конституционных прав граждан правоохранительными органами. Особенно это касается органов предварительного следствия и дознания. Отсутствуют и достаточные гарантии неприменения в отношении задержанных, арестованных и осужденных пыток.



Серьезного реформирования требует механизм исполнительного производства, не обеспечивающий надлежащего исполнения судебных постановлений.



– Национальная система защиты прав человека – тот тренд, актуальность которого не теряет своего накала. В чем его особенности?



– Скажу сразу: ситуация с защитой прав казахстанцев у нас достаточно благоприятная. Действующее законодательство не только соответствует высоким международным стандартам в области прав человека, но и создает необходимые условия для свободной реализации гражданами своих прав и свобод. Тем не менее проблемы есть. А в каком государстве мира их нет?



Жизнь не стоит на месте, и она намного сложнее и многообразнее любых правил, придуманных человечеством. Оптимизм и уверенность внушает то, что в общественном сознании казахстанцев все более и более утверждаются ценности, присущие обществу с развитой демократией. Они-то и не дадут нам вернуться к тоталитарному прошлому.



Характеризуя деятельность национальной системы защиты прав человека за истекший период, можно сказать, что политика уважения, поощрения и защиты прав и свобод человека в Казахстане обрела устойчивый и необратимый характер. Яркое тому подтверждение – успешное председательство Казахстана в ОБСЕ, ОИС и других авторитетных международных организациях. Наша страна, являясь членом Совета по правам человека ООН и его Бюро, представила свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.



Хочу подчеркнуть, что гос­подство права, верховенство Конституции, власть закона – это первостепенный вопрос успешного развития Казахстана и его достойного позиционирования в современном глобальном мире.



Потенциал действующей Конституции РК создает благоприятные условия для достижения целей "Стратегии развития Казахстана до 2050 года" и новой экономической политики "Нұрлы жол", укрепления институтов гражданского общества и всех правозащитных механизмов, что позволит нашей стране войти в число тридцати наиболее развитых стран мира.



– Если говорить об основных векторах работы комиссии, на чем делается акцент в первую очередь?



– Не теряют своей актуальности задачи по информированию Главы государства о ситуации с правами человека. Наша первостепенная забота – содействие совершенствованию механизма защиты прав человека.



В сотрудничестве с ПРООН, УВКПЧ ООН, МОМ, Офисом программ ОБСЕ в Астане, Минюстом РК и НПО планируются специальные исследования по проблемам имплементации в национальное законодательство и практику рекомендаций договорных органов ООН, вынесенных по результатам рассмотрения национальных докладов Казахстана.



– Помогает ли статус депутата Мажилиса решать проблемы, связанные с ущемлением прав казахстанцев, гарантированных Конституцией?



– Быть депутатом высшего законодательного органа – это не только большая честь, но и высокая ответственность. Ко мне, как к председателю Комиссии по правам человека при Президенте РК и депутату Мажилиса Парламен­та, обращается немало людей. Стараюсь выслушать каждого, чтобы понять суть поднимаемой проблемы, а затем подсказать, какие шаги необходимо предпринять авторам обращений для торжества справедливости. А если очевидно нарушение прав гражданина, то приходится и власть употребить. Взять ситуацию под контроль. По такому же принципу действуют и работники секретариата комиссии. Между прочим, в большинстве случаев наши требования к соответствующим органам удовлетворяются.



– Куаныш Султанович, знаю, что вы очень трепетно относились к своей маме. И один из ее заветов можно назвать не только путеводным, но и напрямую касающимся сути вашей деятельности...



– Мне было всего 12 лет, когда после тяжелого ранения на фронте скончался мой отец. Пришлось быстро повзрослеть и стать надеж­ным плечом для мамы. В семье нас было пятеро, я – старший. Мама приучила меня не бояться никакой работы и ко всему относиться ответственно. Она трудилась уборщицей и истопницей в Панфиловском педагогическом училище в Жаркенте. Казалось бы, простая женщина, но она была настолько благородным и чутким человеком, что ее любили все педагоги и студенты. Советовались, обращались за помощью.



Эти уроки доброты и стали для меня главными. С детства храню в сердце и проникновенные ее слова, обращенные ко мне: "Будь уважителен к простому человеку. Можешь помочь? Помоги! Не заносись. Это унижает людей. Не ленись и постоянно стремись к новым знаниям". Эти мудрые материнские слова и стали для меня путеводными. Их глубокий смысл с годами стал для меня еще дороже и значимее.