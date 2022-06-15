Президент , Культура
Высшие награды Казахстана присвоил посмертно Президент композитору Шамши Калдаякову

Глава государства подписал указ о присвоении Шамши Калдаякову высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание    «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Калдаякову Шамши – композитору (посмертно)", - говорится в официальном документе.

Шамши (Жамшид) Калдаяков - казахский композитор, народный артист Казахстана, «король казахского вальса». В 1956 году написал песню "Мой Казахстан", которая впоследствии стала современным гимном Казахстана.

Автор многих лирических песен «Ақ сұңқарым» (Белый сокол мой), «Қара көз» (Черные очи), «Қайықта» (В лодке), «Ақ бантик», «Ақ маңдайлым». В творческом багаже композитора — 55 песен. Каждая песня имеет свою историю: «Қыз сағынышы» посвящена Майре Аймановой, тогда молодой жене Асанали Ашимова, «Тамды аруы» (Красавица из Тамды) на слова Кадыра Мырзалиева — казахам в Узбекистане, многие песни «Ақ ерке — Ақ жайық», «Сыр сұлуы» (Красавица Сырдарьи), «Арыс жағасында» (На берегу Арыси), «Арайлым ақ Келес» — родились после поездок по стране.

Многие его песни были популярны: «Қуаныш вальсі» (Вальс радости), «Қайдасын» (Где же ты), «Бақыт қушағында» (В объятиях счастья). Сочетание вальсовых мотивов и степных песен-сказаний нравилось слушателям, однако именно за это он был отчислен в 1959 году из консерватории с формулировкой «за неправильную гармонию». Он вновь восстанавливался, но так и не окончил консерваторию, хотя в перерывах между изгнаниями Шамши успел окончить два курса факультета журналистики КазГУ.

Песни композитора исполняли практически все певцы Казахстана от мэтра 50-х Ришата Абдуллина до современной молодёжи, и, конечно, распевал весь народ. Но самый народный композитор страны так и не стал членом Союза композиторов. Москва трижды не утверждала его на звание члена Союза композиторов Казахстана, так как одним из условий было консерваторское образование. Это звание Шамши дали только после смерти — уже в годы независимости. И звание народного артиста республики ему присвоили за два месяца до кончины, узнав о его тяжелой болезни.

Скончался 29 февраля 1992 года, похоронен на Кенсайском кладбище Алма-Аты.

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