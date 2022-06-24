Высшие ценности государства

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Ануар Калмыков

Уполномоченный по правам человека в РК и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подписали меморандум о сотрудничестве.

Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи подписали Меморандум по взаимодейст­вию и сотрудничеству.

Как напомнила Эльвира Азимова на церемонии подписания документа, состоявшейся в Национальной академической библиотеке в столице, недавно в нашей стране на референдуме были приняты поправки в Конституцию, нацеленные в том числе на расширение прав граждан, укрепление системы защиты прав человека.

– Мы признаем потенциал и усилия БДИПЧ как международного под­разделения ОБСЕ, которое может оказать нам содействие в продвижении реформ, инициированных Главой государства. В этой связи достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве, – отметила казахстанский омбудсмен. – Главное – обеспечить конструктивный процесс реализации всех позитивных начинаний и практик. В этом ключе мы должны говорить в первую очередь об учете наших национальных интересов, уважении к Конституции РК, добросовестном выполнении национальных и международных обязательств, которые мы приняли. Одно из важнейших обязательств заключено в первой статье Конституции РК, которая гласит, что человек, его права и свободы являются высшими ценностями государства.

Уполномоченный по правам человека в РК под­черкнула, что речь идет не только о конкретных процессах, связанных с защитой отдельных граж­дан. Важно, по ее словам, продвигать идеи уважения ценностей прав и свобод человека на уровне сознания государственных органов, всех организаций и структур. Также и сами граждане должны знать о своих правах и свободах и возможностях их защиты.

В особом фокусе внимания правозащитной работы, как отметила Эльвира Азимова, находятся уязвимые группы, женщины, дети, лица с инвалиднос­тью. Кроме того, крайне важ­на работа с молодежью.

Как отметил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, среди направлений совместной работы, определенных в рамках меморандума, усиление деятельности института омбудсмена, предотвращение пыток, укрепление сотрудничества с институтами гражданского общества, защита уязвимых слоев населения, развитие взаимодействия между БДИПЧ и институтом омбудсмена в РК, создание активной платформы, на которой смогут сотрудничать институты гражданского общества.

Также есть намерение работать над укреплением и развитием системы защиты прав человека в Казахстане в целом. Планируется, по словам Маттео Мекаччи, проведение большого числа мероприятий по обучению и развитию потенциала в области прав человека как с сотрудниками института омбудсмена, так и с организациями гражданского общества.

– Конституционная реформа – очень важное событие для любой страны... Предусмотрены позитивные изменения, в том чис­ле повышается роль омбудсмена, будет отменена смертная казнь, восстановлен институт Конституционного суда. Мы понимаем, что все это потребует большой работы, и всегда будут области, где необходимы улучшения, – отметил глава БДИПЧ.

В рамках прошедшей в Нур-Султане встречи омбудсмена РК и директора БДИПЧ ОБСЕ были обсуж­дены вопросы мониторинга реализации законодательства о мирных собраниях, деятельности правозащитных организаций и необходимости их поддержки, обеспечения свободы выражения мнений, соблюдения прав человека в рамках уголовного правосудия в соответствии с принятыми обязательствами.

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