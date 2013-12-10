Высший балл производителям

После переговоров китайская сторона определилась и с товарами для закупа. В список вошли растительное масло, мед, макароны, а также минеральная вода казахстанского производства. Закупщики высоко оценили как качество продуктов, так и упаковку и дизайн. Интерес у гостей также вызвали масличные культуры, кондитерские изделия, шерсть и лечебные травы казахстанского производства. С 2009 года Kaznex Invest регулярно проводит торговые миссии в Китае. За этот период участие в них приняли более 60 казахстанских производителей. Общая сумма контрактов на поставку продукции казахстанского производства в КНР, заключенных по итогам торговых миссий, превысила 35 млн. долларов.

Рашид ГЕЛЬМАНОВ