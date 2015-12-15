В ходе церемонии, состоявшейся накануне Дня Независимости в Акорде, Глава государства наградил лауреатов за выдающиеся результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, признанные достижения научно-технологической и инновационной деятельности по созданию принципиально новой продукции и технологий и их внедрению в различные отрасли, обеспечившие экономический и социальный эффект.

Обращаясь к участникам, Президент отметил, что в нашей стране уделяется особое внимание индустриально-инновационному развитию, большой вклад в которое вносят отечественные ученые.

– Знаком признания их работы является государственная премия имени аль-Фараби в области науки и техники. Данное направление деятельности в наше время крайне актуально. Наука и техника раздвигают горизонты мышления, расширяют человеческие возможности. И очень важно, что у нас осуществляются новые разработки, формирующие основы передовой экономики. Центры, созданные в Назарбаев Университете и парке инновационных технологий «Алатау» в Алматы, становятся очагами развития и коммерциализации науки страны, осуществления стартапов, переноса лучших лабораторий. С радостью отмечаю, как в науку устремилась молодежь, улучшились возможности и заработные платы. Все это является хорошим показателем и началом нового сдвига в науке, – сказал Глава государства.

В нынешнем году Государственные премии в области науки и техники присуждены шести научно-исследовательским коллективам и одному авторскому исследованию. Президент обратил внимание на темы работ лауреатов, которые имеют огромное значение для развития как отдельных областей деятельности, так и Казахстана в целом. Это исследования в области физики плазмы и в сфере космической науки и экономики, инновационные промышленные разработки в цветной металлургии, формирование инфраструктуры осетроводства, создание передовых медицинских технологий эндопротезирования суставов, научное обоснование углеводородного потенциала Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что за каждым достижением стоят кропотливый труд, неустанный поиск и исследовательский талант.

– Существенное увеличение публикаций отечественных ученых в зарубежных научных журналах указывает на то, что науке страны придан большой импульс. Это подает пример молодым ученым и дает ориентиры, в каком направлении следует работать, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, что Государственная премия в области науки и техники им. аль-Фараби была учреждена Указом Главы государства в 2015 году, и, таким образом, нынешние ее лауреаты стали первыми, получившими эту премию. Присуждаться она будет раз в два года и станет высшим признанием заслуг деятелей науки и техники перед обществом и государством. В текущем году размер каждой Государственной премии составляет 18 600 000 тенге.

На соискание премии нынешнего года поступило 26 научных трудов. Соответствующая комиссия провела тщательный трехэтапный экспертный анализ поданных работ, на основании которого были отобраны семь, авторы которых и получили Государственную премию. Как уже отмечалось, это шесть коллективных и один авторский труд.

Так, за цикл работ на тему «Квантовые и коллективные свойства плазмы: теоретические основы новых технологий» премию получил научно-исследовательский коллектив из шести человек. Это сотрудники Научно-исследовательского института экспериментальной и теоретической физики РГП «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки РК Маратбек Габдуллин, Карлыгаш Джумагулова, Мерлан Досболаев, Сандугаш Коданова, Толеген Кожамкулов и Тлеккабул Рамазанов.

– Наша работа посвящена удивительным свойствам четвертого состояния материи – плазмы. Она выполнена тремя поколениями ученых Научно-исследовательского института экспериментальной и теоретической физики. Полученные результаты имеют не только фундаментальный, но и прикладной характер. Они будут способствовать развитию энергосберегающих технологий, термоядерной энергетики будущего. Мы приложим все усилия для развития наукоемкой инновационной экономики Казахстана, – отметил М. Габдуллин и поблагодарил Главу государства за прекрасные условия для развития науки, созданные в нашей стране.

Восемь человек стали лауреатами премии за цикл работ на тему «Развитие методов и технологий космической науки для формирования космической отрасли Республики Казахстан». В их числе председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК Талгат Мусабаев, зампред Аэрокосмического комитета Мейрбек Молдабеков, директор ТОО «Институт космической техники и технологий» Даулет Ахмедов, президент АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Жумабек Жантаев, директор департамента геоинформационного моделирования АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Арстан Мухамедгалиев, советник президента АО «Казгеокосмос» Эдиге Закарин. А также сотрудники ТОО «Астрофизический институт имени В. Фесенкова» – заведующий сектором ядерной астрофизики Сергей Дубовиченко и начальник отдела перспективных астрофизических исследований Леонид Чечин.

– Я горжусь тем, что возглавил такую группу ученых, которая удостоена этой высочайшей награды нашей страны. Для меня лично это особая премия, потому что я ее получаю уже не как космонавт, а именно как ученый, и это очень важное для меня признание, – поделился Т. Мусабаев.

За цикл работ на тему «Промышленная реализация разработок в области металлургии свинца и золота, внесших значительный вклад в инновационное развитие страны и поднявших престиж Казахстана на мировом рынке технологий» премию получил коллектив ученых РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию. Лауреатами стали генеральный директор Абдурасул Жарменов, руководители и научные работники филиалов РГП Людмила Болотова, Сагынтай Исабаев, Ханат Кузгибекова, Игорь Старцев, Николай Ушаков, Серикбол Шалгымбаев и Виктор Шумский.

Обращаясь к Главе государства на церемонии вручения премий, Л. Болотова напомнила, что Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья был создан именно по инициативе Президента страны.

– Каждая третья тонна золота в Казахстане и каждая десятая тонна первичного свинца в мире произведены по разработанным нами технологиям, – подчеркнула ученый и поблагодарила Елбасы за неустанную работу на благо Казахстана и казахстанцев.

Пятеро исследователей получили премию за цикл работ на тему «Разработка научно-технических основ и создание инфраструктуры осетроводства в Казахстане». Это ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир-хана Нурлан Сергалиев, научный консультант АО «Научно-технологический центр «Парасат» Нуралы Бектурганов, председатель Наблюдательного совета ТОО «Ordabassy Group» Динмухамет Идрисов, директор Центра коммерциализации технологий АО «Научно-технологический центр «Парасат» Александр Ким и директор ТОО «Биология моря» Серик Тимирханов.

В каспийском регионе осетровые – это известный бренд, не нуждающийся в лишней рекламе, но дело в том, что в естественных условиях рыбы этой породы уже практически не осталось. Поэтому многолетняя работа учеными велась сразу в двух направлениях – это восстановление естественных рыбных ресурсов в казахстанских водоемах и развитие аквакультуры осетровых, чтобы можно было получать деликатесный продукт, не покушаясь на осетра в традиционной среде его обитания.

– В результате нашего проекта был построен опытно-промышленный участок на базе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир-хана, и в течение 2 лет было получено 110 килограммов черной пищевой икры, причем прижизненным способом, когда рыбу не убивают, а выдаивают из нее икру. Это было сделано впервые в Казахстане, и теперь эта технология будет использоваться в промышленных масштабах. На основании нашей научно-технической разработки частный инвестор построил в Уральске завод, один из крупнейших в СНГ и Европе, мощностью 8 тонн черной пищевой икры в год, – рассказал С. Темирханов.

Глава государства вручил премию также главному научному сотруднику Центра социальной модернизации и развития человеческого капитала РГКП «Институт экономики» Комитета науки Министерства образования и науки РК доктору экономических наук и академику Национальной академии наук РК Аманжолу Қошанову. Премией была отмечена выдающаяся работа ученого в сфере экономической науки, обобщенная в десятитомном собрании сочинений автора. Научной деятельностью А. Қошанов занимается уже более полувека, и в книгах, вышедших в прошлом году, содержатся его работы как дорыночного периода, так и написанные им уже после обретения Казахстаном независимости и раскрывающие вопросы становления и преобразования экономики суверенного государства. В том числе в собрание сочинений вошла вышедшая не так давно большая монография ученого «Индустриально-инновационная стратегия и экономический рост».

– Считаю, что врученная мне Президентом премия – это награда для всех ученых-экономистов Казахстана. Последнюю четверть века, с началом экономических реформ в нашей стране, отечественные экономисты неустанно трудились над всеми связанными с этим процессом вопросами, – отметил академик. Он также подчеркнул, что решающим звеном экономического прогресса Казахстана является реализация программы второго этапа индустриально-инновационной стратегии, и пообещал, что экономисты нашей страны будут продолжать работать для ее осуществления.

За работу на тему «Разработка и внедрение инновационных технологий в хирургии тазобедренного сустава с применением эндопротезирования» премию получил коллектив авторов, представляющих Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Лауреатами стали директор НИИТО Нурлан Батпенов, заведующие отделениями ортопедии Кайрат Ашимов, Алексей Белокобылов и Ерик Раймагамбетов, заместитель директора по клинической работе Шалгинбай Баймагамбетов и по научной – Куаныш Оспанов.

– По сути, эндопротезирование тазобедренного сустава – это своего рода имплантация очень важного органа в организм человека. Проводя подобные операции, мы улучшаем качество жизни человека, даем людям, у которых возникают проблемы с суставами в силу возраста или после перенесенной травмы, возможность жить без боли, свободно передвигаться. Наш коллектив запатентовал усовершенствованную конструкцию протеза и многократные изыскания, а также богатый опыт практического применения позволяют нам говорить о том, что наше нововведение действительно оказалось очень успешным, – рассказал Н. Батпенов.

Шесть человек стали обладателями премии за цикл работ на тему «Научное обоснование углеводородного потенциала Республики Казахстан». Это заместитель генерального директора ТОО «АкАй Консалтинг» Урал Акчулаков, завкафедрой геологии нефти и газа Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева Герой Жолтаев, гендиректор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев, заместитель гендиректора ТОО «Научно-производственный центр «Геокен» Петр Коврижных, президент ТОО «Меридиан Петролиум» Балтабек Куандыков и заместитель гендиректора по разработке и бурению ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» Евгений Огай.

Говоря о работе, за которую была получена премия, П. Коврижных отметил, что по результатам данного исследования углеводородный потенциал Казахстана оценивается в 3 раза больше, чем показала оценка 2012 года. По словам ученого, ресурсы казахстанских недр еще полны богатств и можно ожидать открытий новых больших месторождений углеводородов.

– Государственная премия имени аль-Фараби в области науки и техники вручается в текущем году первый раз, и это большая честь, большая гордость, что наша работа оказалась в числе первых семи лауреатов, – отметил П. Коврижных. – Безусловно, такое высокое признание трудов нашего коллектива необычайно воодушевляет, а вместе с тем и обязывает в дальнейшем держать столь же высокую планку и не снижать эффективности нашей деятельности.

Награжденные лауреаты Государственной премии поблагодарили Президента за всесторонние условия, созданные для осуществления научной деятельности, и заверили в своей готовности внести посильный вклад в дальнейшее развитие отечественной науки.