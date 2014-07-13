Высшую награду кинофестиваля в Карловых Варах завоевал фильм грузинского режиссера

Жюри вынесло свое решение вечером в субботу, в последний день работы этого кинофорума, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Остров для съемок мы долго и тщетно искали и в конце концов сами построили его посреди озера. Главные роли исполняли турецкий актер и актриса из Южной Осетии. Она не умела плавать, но по роли должна была бросаться в воду", - сказал режиссер, принимая награду.

Лента стала результатом совместного производства 5 стран, включая Чехию. Съемки фильма проводились в Грузии, а монтажом занимались в Праге на киностудии "Баррандов".

Георги Овашвили в 1996 году закончил государственный институт театра и кино в Тбилиси, повышал квалификацию в США на студии Universal. Его первый полнометражный фильм "На другом берегу" был снят в 2009 году.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах - самый крупный кинофорум, ежегодно проводимый в Чехии.

В этом году около 200 показанных на нем фильмов смогли посмотреть более 130 тыс. любителей кино, специально приехавших в этот город-курорт.