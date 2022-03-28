Проблемная зона
Выставить на мороз!
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

В последнее время стране не везет с энергообъектами. В Северном Казахстане обрушилась труба ТЭЦ-2, а в Восточном Казахстане сгустились тучи над котельной в селе Средигорном.

Что касается трубы, то она в Средигорном надежная – покрепче, чем в Петропавловске. И котлы здесь работают исправно. Энергетический коллапс в деревне может произойти совсем по другой причине.

Кому-то показалось, что сельская котельная – такой могучий (сарказм!) монополист, что надо его непременно проконтролировать. И тут выяснилось: владельцы (местные фермеры) не внесли этот стратегически важный (сарказм в квадрате!) теплоэнергетический объект в реестр монополистов.

За пять лет никто из антимонопольного ведомства не удосужился просто уведомить котельного «монополиста» в этом нарушении, чтобы все исправились, вместо этого сразу назначили внеплановую проверку ТОО «Средигорненский» и начислили драконовский штраф – 74,5 млн тенге.

– За что?! – воскликнули фермеры.

В ходе проверки подсчитали доход за пять лет, исходя из чего и был начислен штраф. При этом почему-то не учитывались расходы на содержание котельной, а это и приобретение топлива, и ремонты, и зарплата кочегаров. Затраты оказались таковы, что никакой прибыли от работы котельной не существовало вовсе, напротив, миллионные убытки…

Но штраф начислен, и в судах фермеры проигрывают. Они мог­ли бы давно погасить котлы, еще в начале зимы повесить на дверях замок и сказать на прощание, что-де теперь пусть местная власть да ретивые антимонопольщики и заботятся о жителях деревни, в которой благодаря действую­щей котельной сохранились многоквартирные дома. Разорив фермеров, чиновники могут реально выставить на мороз школу, клуб, почту, медпункт и даже сельский акимат.

Впрочем, нынешнюю зиму средигорненцы как-то перезимовали. Несмотря на арест счетов, предприниматели завезли уголь, установили резервный котел. Вопреки общей ситуации деревня выжила. А вот что будет следующей зимой, пока неясно.

Финансовые споры рассматривались в Генеральной прокуратуре и Верховном суде, подана апелляция, время идет – решения нет. Все это, конечно, не добавляет оптимизма жителям села, которые точно знают: без цент­рального отопления им точно кранты.

Бессменный (более полувека работы на одном месте) руководитель бывшего совхоза, а теперь директор ТОО «Средигорненский» Петр Дяглев говорит в этой связи:

– Мне когда-то аплодировали за то, что только мы сохранили в своем селе центральное теп­лоснабжение, и я всегда считал: если котельная станет работать пусть даже в убыток, то прибыль будем брать с земли, а не с людей. Самое главное, чтобы крестьяне не разбежались.

– В многоквартирных домах проживают в основном одинокие пенсионеры, инвалиды, – отмечает местный соцработник Анар Кажуканова. – Эти бабушки уже не могут самостоятельно обслуживать себя. Они и переехали в многоквартирные дома, чтобы не топить печки…

Даже в лихие 90-е в Средигорном дымила котельная. А сегодня из-за нее, точнее из-за многомиллионного штрафа, ТОО «Средигорненский» оказалось на грани банкротства. Счета и имущество предприятия арестованы, поэтому сотни сельчан могут остаться не только без тепла, но и без работы...

Ни антимонопольщики, ни суд не приняли во внимание доводы аграриев о том, что котельная работает с ежегодным убытком в три миллиона тенге, и это для них больше социальный, а не экономический проект. Фермеры и местные жители в один голос на общем собрании заявили: драконовский штраф губительно действует как на сельский бизнес, так и на само село. Однако все попытки добиться смягчения штрафных санкций пока тщетны.

– Мы надеемся, что нас услышат в Генеральной прокуратуре и Верховном суде страны, – говорит юрист ТОО «Средигорненский» Людмила Устьянцева. – Странно, что по аналогичным делам применялись совершенно разные решения. Так, например, в Нур-Султане за пять лет работы без подачи заявления на включение в регистр монополистов субъект был привлечен к административной ответственности на 2,5 миллиона тенге. В Алматы – на 400 тысяч тенге. Талгарский районный суд вообще прекратил подобное дело за отсутствием состава правонарушения и по причине того, что субъект не получил прибыль. В нашем случае было то же самое. Но едино­образие применения норм права здесь нарушено.

За помощью жители Средигорного обращались к Президенту страны и Премьер-министру. В курсе проблемы аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Приезжали в село депутаты Мажилиса Парламента. Своими глазами они увидели маленькую, но живую сельскую котельную, и не могли поверить, что это и есть тот самый «монополист», который проштрафился аж на 74,5 млн тенге!

– За 30 лет многие аулы превратились в руины, – отметил мажилисмен Берик Дюсембинов, – но то, что уцелело, мы должны сохранить. Тепло – первое условие нормальной жизни. Штраф, однозначно, слишком большой. Он вынудит предприятие забросить котельную, тем более что никто и не заставляет фермеров отапливать село со всеми его социальными объектами.

Между тем близится посевная. Как ее провести с арестованными счетами, это, конечно, вопрос на засыпку. В случае если он останется без ответа, то уже осенью нечего будет засыпать в фермерские закрома. А будущей зимой жители Средигорного окажутся один на один с главной проблемой – холодом.

По мнению Петра Дяглева, штраф за котельную – лишь один из эпизодов многолетней земельной войны с конкурентами.

– Цель у них только одна – развалить наше хозяйство, – считает Петр Дяглев. – Понятно, что кого-то интересуют плодородные земли. В ход пускаются самые разные способы, вплоть до откровенного вредительства. Были случаи, когда нам портили комбайны, стреляли по технике.

– А что суды?

– Они поддержали штрафные санкции, а наша апелляция в Верховном суде лежит без ответа…

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