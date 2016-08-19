Выставка "Білімді ел – мәңгі ел" проходит в Астане
Айнур Курамысова
В Астане проходит выставка "Білімді ел – мәңгі ел", посвященная августовскому совещанию педагогов, передает Kazpravda.kz.
"Цель нашей выставки – это демонстрация достижений образования в Казахстане, особенно по инновационным технологиям. Впервые участвуют высшие учебные заведения. Это – Назарбаев Университет, Евразийский национальный университет и Аграрный. Кроме этого, участвуют много новаторов, занимательная научная лаборатория "Нейтрон", они дают стимул для наших школьников, показывая научные и лабораторные работы", – рассказала директор Научно-практического центра "Астана дарын" Майра Курманбаева.
По ее словам, в этом году выставка проходит в формате коворкинг-центра и поделена на 11 тематических кластеров. Среди них: "Технологии образования" – кластер демонстрирует эффективные образовательные методики и технологии, IT-решения, архитектуру и дизайн образовательного пространства.
Кластер "Детский город мастеров" презентует актуальные программы в области дополнительного детского образования. Он включает в себя демонстрацию программ по развитию научно-технического творчества детей, научно-исследовательских проектов, искусства и музыки.
Кластер "Изобретай!" – это интересное и увлекательное путешествие в мир науки, техники, демонстрируемый учениками школ Астаны. Посетители выставки смогут ознакомиться с робототехникой, а также смогут увидеть химические реакции и различные научные разработки.