Выставка «Дикая природа Казахстана» проходит в Астане

Обширная коллекция экспозиции представлена посетителям в столичном ТРЦ «Сарыарка», сообщает Kazpravda.kz
По информации Qazaq Culture, на выставке астанчане могут ознакомиться с разнообразием животного мира Казахстана, включая такие виды, как рысь, волк, кабан, дикобраз, кулан и многие другие обитатели степи.
В экспозиции представлены работы профессиональных фотографов, запечатлевших фауну Казахстана. Снимки были сделаны специально для сайта wild-life.kz
Проект журнала National Geographic Qazaqstan позволяет познакомиться ближе с животным миром, узнать факты и полюбоваться уникальными кадрами.
Кроме того, была проведена высококачественная портретная фотосъемка, что помогает детально рассмотреть каждый вид, его окрас и отличительные черты.
Напомним, также в Нацмузее проходит выставка, посвященная народному артисту РК, композитору и мультиинструменталисту Димашу Кудайбергену.