Выставка «Дикая природа Казахстана» проходит в Астане

Фото: пресс-служба МКИ РК

По информации Qazaq Culture, на выставке астанчане могут ознакомиться с разнообразием животного мира Казахстана, включая такие виды, как рысь, волк, кабан, дикобраз, кулан и многие другие обитатели степи.

В экспозиции представлены работы профессиональных фотографов, запечатлевших фауну Казахстана. Снимки были сделаны специально для сайта wild-life.kz

Проект журнала National Geographic Qazaqstan позволяет познакомиться ближе с животным миром, узнать факты и полюбоваться уникальными кадрами.

Кроме того, была проведена высококачественная портретная фотосъемка, что помогает детально рассмотреть каждый вид, его окрас и отличительные черты.

Напомним, также в Нацмузее проходит выставка, посвященная народному артисту РК, композитору и мультиинструменталисту Димашу Кудайбергену.