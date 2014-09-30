Выставка инноваций в углеводородной сфере проходит в Атырау Экономика 611 Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ

Свои возможности в нефтегазовой сфере представили 30 компаний из Казахстана и России. Увеличение эффективности добычи и подготовки нефти, инновационные технологии повышения нефтеотдачи пластов, уникальные разработки для мониторинга состояния окружающей среды в зоне разработки месторождений – это основные направления деятельности предприятий, собравшихся в Атырау.



Как отметил первый вице-министр энергетики Казахстана Узакбай Карабалин, сотрудни­чество с российскими партнерами в сфере энергетики имеет давние корни и сегодня находится на новом этапе развития.



"Отрадно, что взаимодействие ученых и нефтяников наших стран дает хорошие результаты в нефтегазовой сфере. Причем разрабатываемые технологии соответствуют международным стандартам, что подтверждено не только в лабораториях и на испытательных полигонах. Благодаря подобным встречам мы получаем возможность обмениваться опытом и применять наработки в производстве", – сказал У. Карабалин.



О значимости выставки и форума для развития сотрудничества и роста экономик двух стран в условиях создаваемого экономического союза сказал директор департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики РФ Алексей Кулапин.



По мнению экспертов, нынешний форум приграничного сотрудничества активизирует контакты ученых и нефтяников, главной целью работы которых является повышение эффективности неф­тедобычи.



"Сегодня практически все месторождения на глубине до 5 тысяч метров открыты, – подчеркнул президент Общества геологов–нефтяников Казахстана, руководитель компании "Меридиан Петролеум" Балтабек Куандыков. – В связи c этим мы объявили об уникальном проекте "Евразия", в рамках которого планируется разведка пластов на глубине более 10 тысяч метров. Надеемся привлечь внимание российских компаний к разработке проекта "Евразия", потому что нам нужны новейшие технологии, например, в области космической разведки".



На заседании делового совета были рассмотрены вопросы взаимодействия приграничных регионов, а также условия существования и развития с учетом правил нового экономического объединения.



"Российские коллеги видят большой потенциал для сотрудничества. С начала текущего года в Казахстане зарегистрировано 1 300 компаний с участием российского капитала, что свидетельствует об эффективности создаваемых условий для ведения бизнеса. Рассматривается возможность создания совместных нефтесервисных предприятий. Кроме того, обсуждается перспектива развития речного судоходства по трансграничным рекам", – сообщил член правления Национальной палаты предпринимателей Рахим Ошакбаев.



Работа XI Форума межрегионального сотрудничества Казах­стана и России продлится сегодня, 30 сентября.