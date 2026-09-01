Выставка картин Джонни Деппа открылась в Дюссельдорфе

На выставке Джонни Деппа в дюссельдорфском дворце Бенрат представлены 60 работ голливудского киноактера. Сам он на открытие не приехал. Экспозиция будет работать до 27 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: @johnnydepp

В Дюссельдорфе проходит выставка картин знаменитого американского киноактера Джонни Деппа. Экспозиция под названием "The Art of Johnny Depp" ("Искусство Джонни Деппа") открылась в барочном дворце Бенрат в воскресенье, 30 августа.

На ней представлены 60 работ кинозвезды - как уникальные произведения, так и монопринты и гравюры, выпущенные ограниченным тиражом.

Хотя незадолго до начала работы выставки Джонни Депп выступал в расположенном поблизости Кёльне на концерте с группой Hollywood Vampires и многие связывали с этим надежды, что он приедет на открытие, его на этом мероприятии не было. Председатель правления Фонда дворца и парка Бенрат Штефан Швайцер (Stefan Schweizer) рассказал газете Neue Ruhr Zeitung (NRZ), что актер побывал в музее "перед концертом в пятницу и осмотрел выставку в небольшой группе".

В пресс-релизе музея указывается, что Джонни Депп начал заниматься художественным творчеством еще в детстве, но долгое время, до 2022 года, не демонстрировал свои произведения широкой публике.

В марте 2026 года выставка его 13 картин и принтов прошла в небольшом городке Эммендинген на юго-западе Германии - первая в немецкоязычных странах. Некоторые произведения были распроданы еще за несколько дней до открытия, так что пришлось заказать дополнительные экземпляры.

Ранее стало известно, что голливудский актер может сыграть в шестой части "Пиратов Карибского моря".