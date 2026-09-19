Выставка казахских тазы прошла в столице

Общество

В Астане прошла монопородная выставка «Қазақы тазы», посвященная оценке племенных качеств казахских тазы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Монопородная выставка была организована на международной выставочной площадке, где участвуют все породы собак, что дало возможность представить казахских тазы зарубежным экспертам, кинологам и селекционерам. В ходе выставки казахские тазы прошли специальную экспертную оценку, где рассматривались их породные особенности и соответствие установленным стандартам.

Еще одним направлением выставки стал племенной смотр. Здесь оценивались племенные качества собак, а владельцам животных, соответствующих требованиям, выдавали свидетельства международного образца «О происхождении собаки». Этот документ позволяет официально включить собаку в систему племенного разведения и сформировать точные данные о её происхождении.

Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали подчеркнул, что основной целью подобных мероприятий является не просто определение лучших собак на выставке, а систематическое племенное разведение казахских тазы.

Для признания собак на международном уровне важно, чтобы они были породистыми. Кроме того, необходимо сформировать точные сведения о родословной поколений, их родителях и суметь доказать это Международной кинологической федерации.

В связи с этим очень важно вести учет тазы и в сельской местности. Сегодня в монопородной выставке участвуют собаки с соответствующими документами. Также параллельно проходит племенной смотр. В нашей стране официально на учете состоят более четырех тысяч тазы. Однако есть и неучтенные тазы в сельской местности и регионах. Если мы зарегистрируем и поставим на учет их всех, количество чистопородных тазы может достичь шести-семи тысяч.

«Тазы — это наша культура, часть истории кочевников. Поэтому сейчас ведется масштабная работа по её продвижению на международном уровне. Тазы — это не просто породистая собака, это часть нашей истории. С 2024 года казахская тазы зарегистрирована официально. Глава государства также уделяет большое внимание увеличению численности этой породы. Например, в области Жетысу строится соответствующий национальный центр. Поэтому государственная поддержка в данном направлении тоже находится на высоком уровне», — сказал президент Союза кинологов Казахстана.

В ходе мероприятия был награжден ряд специалистов и представителей отрасли, которые вносят вклад в сохранение породы казахской тазы, её племенное разведение, развитие в охотничьем направлении и популяризацию национальной породы собак. Их труд был отмечен как важная часть работы, направленной на развитие породы тазы.

По итогам выставки победителем стала тазы по кличке Елес, принадлежащая участнику из Караганды Рамазану Есейову. 79-летний владелец собаки рассказал, что занимается этим делом с шести лет.

«Моя тазы по кличке Елес сегодня стала победителем. В нашем доме тазы были всегда. Я содержу тазы с шести лет. Сегодня мне 79 лет. За это время через мои руки прошло 50–60 тазы.

Сейчас я держу двух породистых тазы. Сегодня моя собака соответствовала критериям породы и стала победителем. До этого я также побеждал на многих выставках по разведению тазы. Бывали случаи, когда мы завоевывали призы и на зарубежных выставках тазы», — рассказал победитель выставки Рамазан Есейов.

Систематическая регистрация казахских тазы и контроль их происхождения — одно из важнейших направлений для будущего породы. Это позволяет сохранить породные особенности казахских тазы и системно проводить ответственную племенную работу.

 

#Астана #выставка #тазы

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