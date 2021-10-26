Культура
Выставка "Лица независимости" проходит в Нур-Султане
Максут Иржанов
Выставка «Тәуелсіздік тұлғалары» («Лица независимости») проходит в столичном ГКЗ «Казахстан», сообщает Kazpravda.kz.   

Выставка организована РГУ «Центр геральдических исследований» при поддержке Министерства культуры и спорта. В экспозиции, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан, представлено около 60 авторских работ казахстанской художницы Тансык Мажитовой.

На вернисаже вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов отметил, что Тансык Мажитова пишет портреты исключительно с натуры, а не по фотографиям.

– Ей важно передать не только внешний облик человека, но и раскрыть его характер, духовную суть, а если шире – то отразить время, в котором он живет. И, похоже, художнице удалось даже больше, ведь через свои работы она организовала своего рода встречу с людьми, которых казахстанцы хорошо знают, ценят и которыми по праву гордятся, – говорит он. – Здесь и знаменитая на весь мир скрипачка Айман Мусахаджаева, и прославленный кардиохирург Юрий Пя, и авторитетный археолог Виктор Зайберт, и олимпийский чемпион Серик Сапиев…

Вместе с тем выставка – это еще и возможность увидеть портреты известных казахстанцев, которых, к сожалению, уже нет рядом с нами. Это Абиш Кекилбаев, Фариза Онгарсынова, Герольд Бельгер, Акселеу Сейдимбек, Ескендир Хасангалиев, Сатыбалды Нарымбетов и другие.



– Эти люди душой болели за страну, мыслили свободно, жили по совести. И они продолжают жить в своих творениях, в народной памяти, а теперь – и в работах Тансык Мажитовой, – отметил один из идейных вдохновителей выставки, известный писатель Алибек Аскар.

По его словам, выставку «Тәуелсіздік тұлғалары» планируется сделать постоянной. Экспозиция будет дополняться новыми портретами наших современников.

– В своих работах я старалась показать внутренний мир человека, его психологию, скрытые порой от людей черты характера, – рассказала Тансык Мажитова. – И если это мне удалось, то я не зря решила возобновить работу по написанию портретов известных людей Казахстана. Ведь первая такая выставка была посвящена 20-летию Независимости. В преддверии 30-летнего юбилея я решила пополнить галерею новыми работами и на этом не останавливаться.

Художник отмечает: когда пишется портрет с натуры, между автором и моделью появляется какая-то невидимая нить. Подсознательно приходит и ощущение цвета. Поэтому какой-то портрет получился более «холодным», другой, наоборот, красочным.

Свои портреты Тансык моделям никогда не дарит, так как в них вложено слишком много сил и эмоций. Теперь на выставке их могут увидеть многие казахстанцы.

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