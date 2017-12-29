Выставка молодых художников прошла в Актау

В Актау состоялась выставка юных и молодых художников под названием "Мәңгілік Ел", сообщает Kazpravda.kz.
Мероприятие провело Молодежное общественное объединение "Мангистауская региональная лига "Кайсар" военно-патриотических клубов" в рамках государственного социального заказа ГУ "Актауский городской отдел внутренней политики".
Участниками конкурса стали ученики художественных и общеобразовательных школ.
По словам организатора Мурата Мухамеджанова, целью проекта является выявление талантливых художников и поддержка молодежных инициатив в сфере организации досуга молодежи.
"Мы стараемся привлечь наиболее талантливых ребят к общественной жизни, помочь начинающим художникам в творческой реализации, а также привлечь внимание широкой аудитории к современному искусству", - отметил он.
В жюри конкурса вошли: заместитель директора художественной школы Акмарал Кадырова, преподаватели Лилия Морозова и Александра Абасова и председатель МОО "Мангистауская региональная лига "Кайсар" военно-патриотических клубов" Мурат Мухамеджанов.
Согласно решению жюри, призовые места заняли: 1 место – Марина Сокол, 2 место – Самира Тимиргали, 3 место – Аслан Абасов.
Ребятам были вручены грамоты и сертификаты на вручение призовых денежных сумм.
Также Мурат Мухамеджанов вручил грамоты преподавателям: Лилие Морозовой, Александре Аббасовой и Акмарал Кадыровой. А Бахтыгуль Кушенова была награждена значком "Ерекше қызмет үшін" от Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджикско-Афганской границе и военных конфликтов)".