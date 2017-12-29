Общество
Выставка молодых художников прошла в Актау
В Актау состоялась выставка юных и молодых художников под названием "Мәңгілік Ел", сообщает Kazpravda.kz.





Мероприятие провело Молодежное общественное объединение "Мангистауская региональная лига "Кайсар" военно-патриотических клубов" в рамках государственного социального заказа ГУ "Актауский городской отдел внутренней политики".

Участниками конкурса стали ученики художественных и общеобразовательных школ.





По словам организатора Мурата Мухамеджанова, целью проекта является выявление талантливых художников и поддержка молодежных инициатив в сфере организации досуга молодежи.

"Мы стараемся привлечь наиболее талантливых ребят к общественной жизни, помочь начинающим художникам в творческой реализации, а также привлечь внимание широкой аудитории к современному искусству", - отметил он.





В жюри конкурса вошли: заместитель директора художественной школы Акмарал Кадырова, преподаватели Лилия Морозова и Александра Абасова и председатель МОО "Мангистауская региональная лига "Кайсар" военно-патриотических клубов" Мурат Мухамеджанов.





Согласно решению жюри, призовые места заняли: 1 место – Марина Сокол, 2 место – Самира Тимиргали, 3 место – Аслан Абасов. Ребятам были вручены грамоты и сертификаты на вручение призовых денежных сумм.



Также Мурат Мухамеджанов вручил грамоты преподавателям: Лилие Морозовой, Александре Аббасовой и Акмарал Кадыровой. А Бахтыгуль Кушенова была награждена значком "Ерекше қызмет үшін" от Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджикско-Афганской границе и военных конфликтов)".




















Популярное

Все
Шура спел на улице в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google Chrome
Берик Абдыгалиулы возглавил Улытаускую область
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Два новых министерства появились в Казахстане
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
Премьер-министр представил нового акима Алматинской области
Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области
Нурбек Саясат стал министром науки и высшего образования РК
Новые задачи требуют нового качества госаппарата – глава Сената
Асхат Аймагамбетов назначен министром просвещения РК
Премьер озвучил приоритетные задачи перед руководством Жетысуской области
Конная экспедиция "От Бозока до Ботая" стартовала в Казахстане
Жесткого контроля не предполагается – глава Минэнерго о регулировании цен на бензин
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана

Читайте также

Общество
Вкладываться в "новый фонд" при "КазМунайГазе" предлагают м…
Общество
Кайрату Боранбаеву и супругам Сатыбалды снова продлили арест
Общество
Итоги референдума обсудили эксперты на партийной площадке "…
Общество
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]