Выставка одной картины проходит в Астане

Фото © Игорь Бургандинов
В столичном Музее современного искусства проходит выставка одной картины, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Вниманию зрителей предложена работа известной молодой художницы Анар Абжановой – "Зимняя прогулка". Картина удостоена золотой медали на биеннале искусств Европейского биеннале EUROPA ARTE в Париже.
Церемония награждения состоялась в декабре прошлого года в столице Франции. К слову, для Анар последний месяц ушедшего года оказался богатым на награды, которые, несомненно, заслуженные. Она стала лауреатом Государственной стипендии Президента РК, а также получила государственную молодежную премию "Дарын" в номинации "Изобразительное искусство".
Городской пейзаж, в очертаниях которого без труда узнаются улочки Алматы, падающий снег, силуэты людей… Выстроив простые и понятные образы в удивительной гармонии, автору удалось добиться эффекта реальности. Художница приглашает совершить прогулку, оставляя при этом зрителю свободу выбора. Почему-то вспоминаются строки, написанные выдающимся русским поэтом Сергеем Есениным: "В этой жизни я только прохожий..." Несмотря на изображенные снегопад и промозглость сезона, картина дышит оптимизмом.
Примечательны "говорящие" детали – свет в окне, мимо которого можно пробежать, не заметив. Или же можно остановиться, понять, почувствовать, что тебя ждут и любят. Замедлить ход, чтобы ощутить жизнь, или ускорить свой бег, поверить в свет, или отмахнуться от тревожащих сердце мыслей? Выбор всегда за человеком. Яркие краски, снег оттенка цветущей сакуры словно призывают помнить, что даже самой суровой зиме приходит конец и наступает весна. И в целом эмоциональный посыл, идущий от картины, можно выразить одним словом – надежда.
"Несомненно, эта одна из лучших работ Анар. Являясь автором молодым, она не боится ярких красок, при этом использует их весьма умело, верно расставляя приоритеты, не пресыщая, дав насладиться", – говорит директор Музея современного искусства Нелли Шиврина.
К слову, именно здесь, в этом музее, не так давно специально для Анар был проведен обряд "Ак жол", где старшие коллеги благословили молодую художницу, дав ей бата.
Выставка продлится до 25 января.