Выставка посвящена здоровью

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Национальными стендами на KIHE 2015 представлены: впервые – Венгрия, после долгого перерыва – Индия и ежегодные участники – Германия, Китай и Россия. Экспозиция отечественного здравоохранения включает Центральную клиническую больницу Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы, Институт репродуктивной медицины Алматы, АО «Национальный медицинский холдинг» – Госпиталь будущего с медицинскими услугами всех научных центров, входящих в его состав...
Второй год отдельной экспозицией в рамках выставки KIHE представлен «Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм». Форум организован совместно со Всемирной ассоциацией медицинского туризма – GHTC и партнером – Турецкой ассоциацией медицинского туризма – THTC.
Свои услуги, наработки и специальные предложения в области оздоровительного туризма представят клиники, медицинские центры и специализированные туроператоры из Азербайджана, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Литвы, России, Турции, США и Южной Кореи. Еще одним интересным разделом KIHE 2015 станет секция «Эстетическая медицина», участники которой – ведущие производители и представители сферы индустрии красоты, эстетической медицины и пластической хирургии.

Историю знают «на пять»
Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз
Четверокурсники ТарГПИ Тогжан Лаубай, Асылбек Хожа-Ахметов, Баглан Тойжигит и Дастан Исмагулов объявлены победителями на VII республиканской предметной олимпиаде по специальности «история», посвященной 550-летию Казахского ханства и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана.
27 вузов страны прислали лучших студентов в КазНПУ им. Абая, где проходили эти увлекательные состязания. В течение трех дней завтрашние педагоги демонстрировали знания по темам «550-летие Казахского ханства – судьбоносный период национальной истории», «Этнокультурное познание: Казахстан – наш общий дом», блистали эрудицией и навыками в познавательном путешествии. Лучше всех это получилось у посланцев древнейшего города республики. Второе и третье места заняли интеллектуалы из самого КазНПУ и Казахского государственного женского педагогического института.
А в номинации «Музыкальное образование», где соревновались 30 будущих учителей музыки из 14 высших учебных заведений, порадовали строгое жюри мастерством студенты факультета творческих специальностей ТарГПИ Рустембек Малдыбаев и Ерболат Тауасаров, исполнив на национальных инструментах собственные и произведения известных отечественных композиторов.

Транш за траншем
Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Астана
Одиннадцать проектов одобрены по линии БРК в ходе освоения второго транша господдержки развития обрабатывающей промышленности. Как сообщила пресс-служба Банка развития Казахстана, общая сумма кредитования по ним в рамках новой экономической политики «Нұрлы жол» составляет 10,6 млрд. тенге.
По двум проектам – производство напитков в Алматинской области и продуктов питания в Кызылординской – уже начато финансирование.1,5 млрд. тенге выделены на пополнение оборотных средств и рефинансирование. Освоение второго транша средств, выделенных из Нацио­нального фонда, стартовало в марте. В соответствии с условиями не более 50% кредитных ресурсов должны быть направлены на финансирование новых проектов, не более 25% – на рефинансирование ранее выданных кредитов и не более 25% – на пополнение оборотного капитала.
Напомним, что первый транш из Нацфонда – 50 млрд. тенге для долгосрочного кредитования проектов в обрабатывающей промышленности – поступил в БРК от холдинга «Байтерек» в декабре 2014 года. По состоянию на 23 апреля нынешнего года, десятью коммерческими банками было одобрено 20 проектов на общую сумму около 28 млрд. тенге. Уже открыто финансирование по 13 проектам на сумму 9 млрд. тенге.

По международным стандартам
Айгуль БИДАНОВА, Семей
В Семее прошла официальная церемония запуска строительства мясоперерабатывающего комбината ТОО «AGRO PORTAL» – совместного казахстанско-иранского проекта. Зарубежные партнеры отметили, что в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат, предоставляются налоговые и таможенные преференции, государственные натурные гранты, субсидии.
Реализация проекта позволит обеспечить население экологически чистой продукцией со стопроцентным казахстанским содержанием, создать 250 новых рабочих мест, придать импульс развитию сельского хозяйства, восстановлению генофонда овцепоголовья и крупного рогатого скота. При этом 75% продукции планируется экспортировать под маркой «Сделано в Казахстане».
Производственная мощность мясокомбината – по 7 тыс. тонн мясных консервов и колбасных изделий в год по технологии «халал». На предприятии будут использоваться прогрессивные методы упаковки мясопродуктов в вакууме и газовой среде, что позволит увеличить сроки хранения без применения консервантов. Стоимость проекта – 4 550 млн. тенге. Срок реализации – 2015–2017 годы.
В дальнейшем предприятием планируется строительство цехов по производству фармацевтических и ветеринарных препаратов, а также выпуск полуфабрикатов и пищевых добавок.

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