Выставка продукции с маркой «Сделано в Казахстане» проходит в столице

Сельское хозяйство
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане с 16 по 18 мая в Международном выставочном центре EXPO проходит седьмая, ежегодная выставка отечественных производителей «Ulttyq ónim», передает Kazpravda.kz

Свою продукцию представили 350 субъектов бизнеса со всех регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогли познакомиться с широким ассортиментом товаров, произведенных в Казахстане   поддержке   через программы Фонда «Даму».

На выставочных площадках– изделия, представляющие самые разные отрасли– пищевую, легкую, и химическую промышленности,    машиностроение. В их числе  – известные  бренды столицы и разных регионов страны.

Особенно многолюдно было на площадках с молочной,  мясной, хлебобулочной, медовой и другой продукцией. Все привезенное на выставку отличалось отменным вкусовым и другими качествами.

Дополнительно в рамках «Ulttyq ónim» состоятся панельные сессии, посвященные вопросам развития отечественного предпринимательства. В них приняли  участие ведущие казахстанские и международные спикеры. Они обсудили актуальные тренды, вызовы и возможности для бизнеса в Казахстане.

Кроме этого,  в ходе выставки состоялся независимый дегустационный конкурс «Халық Таңдауы», показ коллекций женской и мужской одежды ведущих казахстанских производителей, мастер-классы от от предпринимателей, ежедневные розыгрыши подарков от участников выставки и концертная программа.

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