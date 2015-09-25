Выставка зимнего отдыха проходит в Астане

В Астане проходит выставка осенне-зимнего сезона "Отдых" Astana Leasure 2015, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В главном выставочном центре столицы "Көрме" 65 компаний из 25 стран мира предлагают казахстанцам варианты отдыха на туристический сезон уходящего года. Здесь можно встретить национальные стенды Доминиканской Республики, Индонезии, Таиланда, Турции и др.
"Сегодня представлены традиционные направления, которые интересны для наших граждан. Туризм – это одна из немногих отраслей экономики, которая продолжает рост в любые периоды. Мир становится глобальнее, логистика улучшается, конкуренция растет, цены становятся более приемлемыми, поэтому я думаю, что следующее поколение будет жить в совершенно другом обществе, где достижение из пункта А в пункт В будет очень коротким и интересным", – сказал директор департамента туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Тимур Дуйсенгалиев.
Экспозиция насыщена новыми и горячими предложениями рынка, среди которых активно представлены оздоровительные и горнолыжные курорты, событийный туризм, страны, богатые историческим и архитектурным наследием, направления по медицинскому туризму, пляжный отдых в зимнее время, туризм класса LUXE и многое другое.
Помимо двенадцати региональных управлений туризма и департамента индустрии туризма МИР РК, в этом году в выставке принимают участие ведущие операторы, работающие на внутреннем рынке туризма.