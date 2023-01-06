Выстояли до конца!

Городская клиническая больница № 7 Алматы считается одной из самых крупных в мегаполисе и находится на его окраине – недалеко от международной трассы в сторону Бишкека и Ташкента. Возможно, отдаленность этого медицинского учреждения от центра трагических событий и стала причиной того, что с 5 по 9 января 2022 года больница стала объектом «внимания» преступников. По предположениям главного врача Манаса Рамазанова, к тому времени силовым структурам удалось оттеснить часть опасных группировок из города, и тем, скорее всего, ничего не оставалось, как развернуть свои «пункты» рядом с больницей.

Согласитесь, удобная локация: есть контроль над выездом из города, расположенной поблизости автозаправочной станцией, да и врачебная помощь – под рукой. Это сейчас, спустя год, можно анализировать ситуацию, предполагать тактику поведения вооруженных людей, но тогда, в январе 2022-го, многих волновало только одно – как не погибнуть от шальных пуль бандитов. А врачей клинической больницы № 7 беспокоило и то, как оказать качественную медицинскую помощь пациентам, когда собственная жизнь находится под угрозой.

– По данным на 5 января, в нашей больнице находились 500 пациентов. В течение дня примерно 200 человек мы отправили на амбулаторное лечение. На момент, когда медицинское учреждение окружили террористы, в ней находились 300 больных и 200 сотрудников персонала. Учитывая, что многие преступники были в неадекватном состоянии, трудно было понять, чего они хотят. Прямых столкновений или попыток вломиться в больницу не было. Они просили спирт, медикаменты, перевязочный материал. А с 5 на 6 января к нам привезли 18 человек с огнестрельными ранениями, различными травмами. На все вопросы бандиты отвечали односложно, да и задача стояла другая – спасти жизнь, несмот­ря на то, кто на операционном столе, – случайная жертва или экстремист, – вспоминает Манас Рамазанов.

Самое сложное, по словам главного врача больницы, заключалось в том, что отсутствовала какая-либо связь с внешним миром. Образовавшийся информационный вакуум усиливал чувство неопределенности и страха. Врачи старались всеми силами не проявлять их, поскольку понимали, что паника внутри больницы ни к чему хорошему не приведет. Тем более что на оперативную помощь извне рассчитывать не приходилось. Она, по воспоминаниям медиков, подоспела только 8 января. До этого времени персонал буквально лицом к лицу противостоял опасностям. Профессиональный долг заставлял забыть о рисках, и даже те, у кого был шанс миновать серьезную ситуацию, выходили на работу, так как понимали, в каком положении их коллеги и больные.

– 6 января на город опустился туман. Помню, как пытался попасть на работу. Подъезжаю к больнице, а там рядом стоит толпа людей в темной одежде и греется возле огня, разведенного в железной бочке. Увидев меня, они бросились в мою сторону, и по крикам понял, что их интересовал автомобиль. Пришлось возвращаться домой. Но беспокойство за коллег и пациентов не давало покоя, поэтому вызвал служебную машину на дом и уже на ней вернулся в больницу, – рассказывает заместитель главного врача ГКБ № 7 по хирургии Камбар Байжигитов, который находился в стенах медорганизации до тех пор, пока их не вызволили из осады.

Несмотря на сложную обстановку, и медики, и пациенты сумели выстоять. И первые, и вторые при необходимости были готовы вступить в бой с бандитами, вооружившись подручными средствами. «Будем отбиваться швабрами и палками», – говорили они, готовясь к самому худшему развитию действий. Влетевшие в отделения хирургии и приемного покоя шальные пули наглядно доказывали недружелюбный настрой преступников. К счастью, во время обстрела никто из тех, кто находился в больнице, не пострадал.

– Забаррикадировавших нашу больницу бандитов становилось больше ближе к ночи, днем их количество уменьшалось. Они захватили заправку, находящую­ся напротив нашей «семерки». Понимая всю опасность ситуации, по рекомендации силовиков мы опустошили резервуары с имевшимся запасом кислорода, дабы избежать взрыва из-за шальной пули. Думаю, нас окружили для того, чтобы использовать в качестве заложников, – добавляет Манас Рамазанов.

Как только появилась возможность связаться с вышестоящим руководством, первое, о чем попросил главврач, чтобы к ним не отправляли кареты скорой помощи: был риск попасть в руки бандитов. Однако количество обращавшихся не сводилось к нулю. В больницу приходили жители близлежащих микро­районов, часть раненых привозили воору­женные люди на машинах без опознавательных знаков и государственных номеров. У последних не было документов, но имевшуюся информацию медики все равно заносили в свои журналы. С 6 на 7 января, как говорят врачи, у крыльца приемного покоя оставили труп с огнестрельным ранением. Тело передали судмед­экспертам.

Осаду, по воспоминаниям главного врача, сняли 8 января силами военных и спецназа КНБ «Арыстан».

Нетрудно догадаться, к каким плачевным последствиям могли привести неслаженные действия медперсонала, что было бы, не прояви врачи героизма и стойкости перед опасностью. Но они выстояли! И этот непоколебимый дух профессионализма и преданности клятве Гиппократа может стать основой для остросюжетного фильма. Главное, чтобы идей для таких сценариев, основанных на реальных событиях, больше не возникало никогда.