Выстояли до конца!

Статьи
15
Насихат Оркушпаева

Информационный вакуум, образовавшийся в период трагического января 2022 года, стал основной проблемой для тех, кто работал в те трудные дни.

Городская клиническая больница № 7 Алматы считается одной из самых крупных в мегаполисе и находится на его окраине – недалеко от международной трассы в сторону Бишкека и Ташкента. Возможно, отдаленность этого медицинского учреждения от центра трагических событий и стала причиной того, что с 5 по 9 января 2022 года больница стала объектом «внимания» преступников. По предположениям главного врача Манаса Рамазанова, к тому времени силовым структурам удалось оттеснить часть опасных группировок из города, и тем, скорее всего, ничего не оставалось, как развернуть свои «пункты» рядом с больницей.

Согласитесь, удобная локация: есть контроль над выездом из города, расположенной поблизости автозаправочной станцией, да и врачебная помощь – под рукой. Это сейчас, спустя год, можно анализировать ситуацию, предполагать тактику поведения вооруженных людей, но тогда, в январе 2022-го, многих волновало только одно – как не погибнуть от шальных пуль бандитов. А врачей клинической больницы № 7 беспокоило и то, как оказать качественную медицинскую помощь пациентам, когда собственная жизнь находится под угрозой.

– По данным на 5 января, в нашей больнице находились 500 пациентов. В течение дня примерно 200 человек мы отправили на амбулаторное лечение. На момент, когда медицинское учреждение окружили террористы, в ней находились 300 больных и 200 сотрудников персонала. Учитывая, что многие преступники были в неадекватном состоянии, трудно было понять, чего они хотят. Прямых столкновений или попыток вломиться в больницу не было. Они просили спирт, медикаменты, перевязочный материал. А с 5 на 6 января к нам привезли 18 человек с огнестрельными ранениями, различными травмами. На все вопросы бандиты отвечали односложно, да и задача стояла другая – спасти жизнь, несмот­ря на то, кто на операционном столе, – случайная жертва или экстремист, – вспоминает Манас Рамазанов.

Самое сложное, по словам главного врача больницы, заключалось в том, что отсутствовала какая-либо связь с внешним миром. Образовавшийся информационный вакуум усиливал чувство неопределенности и страха. Врачи старались всеми силами не проявлять их, поскольку понимали, что паника внутри больницы ни к чему хорошему не приведет. Тем более что на оперативную помощь извне рассчитывать не приходилось. Она, по воспоминаниям медиков, подоспела только 8 января. До этого времени персонал буквально лицом к лицу противостоял опасностям. Профессиональный долг заставлял забыть о рисках, и даже те, у кого был шанс миновать серьезную ситуацию, выходили на работу, так как понимали, в каком положении их коллеги и больные.

– 6 января на город опустился туман. Помню, как пытался попасть на работу. Подъезжаю к больнице, а там рядом стоит толпа людей в темной одежде и греется возле огня, разведенного в железной бочке. Увидев меня, они бросились в мою сторону, и по крикам понял, что их интересовал автомобиль. Пришлось возвращаться домой. Но беспокойство за коллег и пациентов не давало покоя, поэтому вызвал служебную машину на дом и уже на ней вернулся в больницу, – рассказывает заместитель главного врача ГКБ № 7 по хирургии Камбар Байжигитов, который находился в стенах медорганизации до тех пор, пока их не вызволили из осады.

Несмотря на сложную обстановку, и медики, и пациенты сумели выстоять. И первые, и вторые при необходимости были готовы вступить в бой с бандитами, вооружившись подручными средствами. «Будем отбиваться швабрами и палками», – говорили они, готовясь к самому худшему развитию действий. Влетевшие в отделения хирургии и приемного покоя шальные пули наглядно доказывали недружелюбный настрой преступников. К счастью, во время обстрела никто из тех, кто находился в больнице, не пострадал.

– Забаррикадировавших нашу больницу бандитов становилось больше ближе к ночи, днем их количество уменьшалось. Они захватили заправку, находящую­ся напротив нашей «семерки». Понимая всю опасность ситуации, по рекомендации силовиков мы опустошили резервуары с имевшимся запасом кислорода, дабы избежать взрыва из-за шальной пули. Думаю, нас окружили для того, чтобы использовать в качестве заложников, – добавляет Манас Рамазанов.

Как только появилась возможность связаться с вышестоящим руководством, первое, о чем попросил главврач, чтобы к ним не отправляли кареты скорой помощи: был риск попасть в руки бандитов. Однако количество обращавшихся не сводилось к нулю. В больницу приходили жители близлежащих микро­районов, часть раненых привозили воору­женные люди на машинах без опознавательных знаков и государственных номеров. У последних не было документов, но имевшуюся информацию медики все равно заносили в свои журналы. С 6 на 7 января, как говорят врачи, у крыльца приемного покоя оставили труп с огнестрельным ранением. Тело передали судмед­экспертам.

Осаду, по воспоминаниям главного врача, сняли 8 января силами военных и спецназа КНБ «Арыстан».

Нетрудно догадаться, к каким плачевным последствиям могли привести неслаженные действия медперсонала, что было бы, не прояви врачи героизма и стойкости перед опасностью. Но они выстояли! И этот непоколебимый дух профессионализма и преданности клятве Гиппократа может стать основой для остросюжетного фильма. Главное, чтобы идей для таких сценариев, основанных на реальных событиях, больше не возникало никогда.

Популярное

Все
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
У зверят – свои трагедии и истории со счастливым концом
Для 15-летнего казахстанского мастера малой ракетки Алана Курмангалиева 2022 год стал более чем успешным и урожайным
Легендарный международный фестиваль «Азия дауысы» возвращается в музыкальное пространство Казахстана
Магия игрушек
Музыка ярких моментов
Открытки нужно открывать!
Пугать котов – неблагодарное занятие
Сказка для взрослых
«Времен связующая нить…»
Свинцово-тягостный туман
Жизнь, достойная славы
Выстояли до конца!
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Итоги года. Внешняя политика
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
О новом механизме обеспечения студентов местами в общежитиях рассказали в МНВО
Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам
Планы по реализации активов фонда "Самрук-Қазына" рассмотрены в Правительстве
Исчез со двора дома: найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе
Как на праздники будет работать общественный транспорт в Алматы
Автомобиль провалился под асфальт в Конаеве
Итоги года. Экономика
Умер легендарный футболист Пеле
Мажилис назначил трех судей Конституционного суда
Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции
Назначен первый заместитель акима Павлодарской области
Токаев принимает поздравления по случаю Нового года
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Закон Республики Казахстан
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина

Читайте также

Статьи
Не ради наград
Статьи
Жизнь, достойная славы
Статьи
Свинцово-тягостный туман
Статьи
«Времен связующая нить…»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]