Свежий выпуск
​Выстраивать конструктивные взаимоотношения
Лаура Тусупбекова

По его словам, в стране активно проводится информа­ционно-разъяснительная работа по вопросам религии. В этом направлении упор сделан на адресную работу с целевыми группами граждан. До конца года планируется охватить до 70% целевых групп, наиболее подверженных влиянию деструктивной радикальной идеологии.

– Методы информационно-разъяснительной работы модернизированы и усовершенствованы с учетом требований времени и эпидемиологической ситуации в стране. При этом с приходом пандемии значительная часть работы перешла в онлайн-­формат, – подчеркнул спикер.

Также Ержан Нукежанов рассказал о планах комитета в сфере религии. Так, Комитетом по делам религий МИОР проводится работа по совершенствованию законодательства в сфере религиозной деятельности, направленная на выстраивание конст­руктивных взаимоотношений между государством и конфессиями. Так, планируется внести поправки, предусматривающие упрощение вопросов регистрации религиозных объединений и проведения религиозных мероприятий.

В текущем году Комитетом по делам религий МИОР запущена новая диалоговая площадка «YZ CLUB», предназначенная для обсуждения актуальных вопросов религиозной сферы с молодежью.

– В рамках клуба комитетом будут регулярно проводиться встречи с представителями молодежного сообщества. Эта платформа позволит привлечь молодежь к совместному решению проблем религиозной сферы и использовать их потенциал в вопросах недопущения распрост­ранения идеологии религиозного экстремизма в стране, – отметил Ержан Нукежанов.

Поднял Ержан Нукежанов и вопрос деятельности в стране деструктивных религиозных течений. В целях недопущения распространения радикальной и деструктивной религиозной идеологии среди населения при координации Комитета по делам религий МИОР выстроена сис­темная работа по контрпропаганде идеологии религиозного экстремизма в Интернете. С позиции местных исполнительных органов во всех регионах страны налажена целенаправленная адресная работа с подписчиками радикальных религиозных групп в социальных сетях. Гражданам разъясняется опасность деструктивных религиозных течений, основные принципы интернет-гигиены, медиаграмотности и критического мышления при потреблении онлайн-контента, важность поиска религиозных знаний в проверенных источниках, а также меры ответственности за распространение радикальных материалов.

– В результате работы за первое полугодие удалось отвести от источников пропаганды радикальной и деструктивной религиозной идеологии в социальных сетях более 84 тысяч человек. 96% женщин, возвращенных на родину в ходе операции «Жусан», отказались от радикальных религиозных взглядов, – сказал Ержан Нукежанов, отметив, что сейчас особое внимание уделено проведению комплексной работы по реабилитации и ресоциализации этих женщин.

Для решения задач в этой области привлечены квалифицированные специалисты реабилитационного центра «Ақниет», филиалы которого работают во всех регионах страны. По всей рес­публике внедрены единые механизмы теолого-психологической реабилитации лиц, пострадавших от радикальной идеологии.

Более 300 специалистов в сфере религии прошли обучение навыкам работы в социальных сетях в рамках проекта «Smart media».

Комитетом по делам религий МИОР реализуется проект «Smart media» по проведению обучающих вебинаров для специалистов религиозной сферы.

На сегодняшний день проектом охвачено более 300 региональных специалистов.

– Полученные навыки позволят экспертам создавать качественный контент по профилактике религиозного экстремизма и эффективно продвигать его среди населения страны. Тем самым данный проект способствует повышению уровня проводимой профилактической и контрпропагандистской работы в целях недопущения распространения радикальной религиозной идеологии среди граждан, – пояснил Ержан Нукежанов.

Между тем, отметил он, карантинный режим привел к тому, что существенно выросла роль Интернета как основного источника информации для населения, в связи с чем увеличились риски потребления гражданами радикального религиозного контента.

– В этой связи при координации Комитета по делам религий МИОР значительно усилена проактивная профилактическая работа в медиапространстве. Так, если в первом полугодии 2020 года региональными специалистами было размещено более 26 тысяч публикаций, направленных на профилактику идеологии религиозного экстремизма, то за аналогичный период текущего года всего по стране опубликовано более 62 тысяч материалов, – сказал Ержан Нукежанов.

Популярное

Все
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
Торговцы массажными накидками продолжают обманывать доверчивых пенсионеров СКО
Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области
Что говорят о будущем ОДКБ эксперты
Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области
Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса
Турбулентный «полет» птицепрома
От аль-Фараби до наших дней
Что за палки в колеса?
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
Зеркальце для Маншук
Эффективность как результат консолидации
Продумать все детали
В ритме нового времени
Двести объектов для села
Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Свежий выпуск
Спасать и защищать Родину
Свежий выпуск
Легендарная техника
Свежий выпуск
Даны четкие ответы
Свежий выпуск
Их называли небесными созданиями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]