​Выстраивать конструктивные взаимоотношения

По его словам, в стране активно проводится информа­ционно-разъяснительная работа по вопросам религии. В этом направлении упор сделан на адресную работу с целевыми группами граждан. До конца года планируется охватить до 70% целевых групп, наиболее подверженных влиянию деструктивной радикальной идеологии.

– Методы информационно-разъяснительной работы модернизированы и усовершенствованы с учетом требований времени и эпидемиологической ситуации в стране. При этом с приходом пандемии значительная часть работы перешла в онлайн-­формат, – подчеркнул спикер.

Также Ержан Нукежанов рассказал о планах комитета в сфере религии. Так, Комитетом по делам религий МИОР проводится работа по совершенствованию законодательства в сфере религиозной деятельности, направленная на выстраивание конст­руктивных взаимоотношений между государством и конфессиями. Так, планируется внести поправки, предусматривающие упрощение вопросов регистрации религиозных объединений и проведения религиозных мероприятий.

В текущем году Комитетом по делам религий МИОР запущена новая диалоговая площадка «YZ CLUB», предназначенная для обсуждения актуальных вопросов религиозной сферы с молодежью.

– В рамках клуба комитетом будут регулярно проводиться встречи с представителями молодежного сообщества. Эта платформа позволит привлечь молодежь к совместному решению проблем религиозной сферы и использовать их потенциал в вопросах недопущения распрост­ранения идеологии религиозного экстремизма в стране, – отметил Ержан Нукежанов.

Поднял Ержан Нукежанов и вопрос деятельности в стране деструктивных религиозных течений. В целях недопущения распространения радикальной и деструктивной религиозной идеологии среди населения при координации Комитета по делам религий МИОР выстроена сис­темная работа по контрпропаганде идеологии религиозного экстремизма в Интернете. С позиции местных исполнительных органов во всех регионах страны налажена целенаправленная адресная работа с подписчиками радикальных религиозных групп в социальных сетях. Гражданам разъясняется опасность деструктивных религиозных течений, основные принципы интернет-гигиены, медиаграмотности и критического мышления при потреблении онлайн-контента, важность поиска религиозных знаний в проверенных источниках, а также меры ответственности за распространение радикальных материалов.

– В результате работы за первое полугодие удалось отвести от источников пропаганды радикальной и деструктивной религиозной идеологии в социальных сетях более 84 тысяч человек. 96% женщин, возвращенных на родину в ходе операции «Жусан», отказались от радикальных религиозных взглядов, – сказал Ержан Нукежанов, отметив, что сейчас особое внимание уделено проведению комплексной работы по реабилитации и ресоциализации этих женщин.

Для решения задач в этой области привлечены квалифицированные специалисты реабилитационного центра «Ақниет», филиалы которого работают во всех регионах страны. По всей рес­публике внедрены единые механизмы теолого-психологической реабилитации лиц, пострадавших от радикальной идеологии.

Более 300 специалистов в сфере религии прошли обучение навыкам работы в социальных сетях в рамках проекта «Smart media».

Комитетом по делам религий МИОР реализуется проект «Smart media» по проведению обучающих вебинаров для специалистов религиозной сферы.

На сегодняшний день проектом охвачено более 300 региональных специалистов.

– Полученные навыки позволят экспертам создавать качественный контент по профилактике религиозного экстремизма и эффективно продвигать его среди населения страны. Тем самым данный проект способствует повышению уровня проводимой профилактической и контрпропагандистской работы в целях недопущения распространения радикальной религиозной идеологии среди граждан, – пояснил Ержан Нукежанов.

Между тем, отметил он, карантинный режим привел к тому, что существенно выросла роль Интернета как основного источника информации для населения, в связи с чем увеличились риски потребления гражданами радикального религиозного контента.

– В этой связи при координации Комитета по делам религий МИОР значительно усилена проактивная профилактическая работа в медиапространстве. Так, если в первом полугодии 2020 года региональными специалистами было размещено более 26 тысяч публикаций, направленных на профилактику идеологии религиозного экстремизма, то за аналогичный период текущего года всего по стране опубликовано более 62 тысяч материалов, – сказал Ержан Нукежанов.