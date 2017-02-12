Выстреливший в глаз девочке костанаец найден в России

Происшествия
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В Челябинске полицейские задержали 18-летнего парня – гражданина Казахстана. С лета 2016 года он разыскивается за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней девушке – выстрелил ей в глаз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

После совершения преступления он скрылся. Он находился в розыске. По данному факту следственным отделом северного отдела полиции УВД Костаная было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 106 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"В ходе проведенных мероприятий полицейские установили, что разыскиваемый мужчина проживает в Челябинске. Оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД региона совместно с коллегами из Департамента внутренних дел Костанайской области подозреваемый был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы Челябинска", – сообщили в главном управлении МВД России по Челябинской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об его экстрадиции на территорию Республики Казахстан.

Напомним, вечером 4 июля, когда девочка шла с подругой по ул. Алтынсарина, 18-летний парень выстрелил из пневматического оружия в лицо подростку и скрылся с места происшествия. Пуля попала в глаз девочке. Злоумышленник скрылся. Из какого оружия он стрелял – пока неизвестно.

Девочка сначала лечилась в областной офтальмологической больнице, где хирурги решили не извлекать пулю, чтобы не травмировать глаз. Сейчас она лечится в России.

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