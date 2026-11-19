За последние семь лет в республике удвоилось и достигло 90% число госус­луг, оказываемых в электронном формате. Если в 2021 году этот пакет насчитывал 657 наименований, то в нынешнем – 1 333.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

В рамках принятой стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года в стране создана единая система мониторинга цифровых инициатив с применением искусственного интеллекта. Об этом на заседании Правительства в октябре текущего года доложил заместитель Премьер-минист­ра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Основой цифровой экосис­темы госуслуг и социальной поддержки стала платформа QazTech, объединяющая государственные сервисы и данные. Это стало основой для перехода к принципу «Жизненного трека», когда услуги предоставляются по ключевым жизненным ситуациям граждан.

По словам Жаслана Мадиева, такая услуга, как «Социальный кошелек» предоставляет адрес­ную социальную поддержку и охватывает 3 млн пользователей. Через eGov GPT сейчас доступна 51 услуга. До конца года их число планируется увеличить до 150. Они будут формировать до 80% трафика.

К 2028 году долю услуг с ИИ планируется довести до 40%, а к 2029-му – в два раза сократить время их получения.

Меняется формат работы ЦОНов. Услуги в них можно получить самостоятельно через терминалы со встроенным цифровым помощником eGov GPT, а при необходимости – с помощью консультанта. Открыты пять цифровых офисов в четырех регионах, еще в десяти – решены вопросы финансирования. Офисы там должны открыть до конца нынешнего года. В ближайшее время дос­туп к новому формату будет обеспечен во всех областях.

Следующим направлением совершенствования госуслуг стала цифровая трансформация на местах. В регионах внед­ряются решения Smart City: инфраструктура для дронов, управление водой, городские сервисы и ИИ-диагностика

заболеваний.

Столица последовательно внедряет решения AI-Native City и уже вошла в топ-15 городов мира в рамках инициативы WIPO City of Innovation. Алматы также переходит к этой модели. Успешный практичес­кий опыт внедряется системно по всей стране. Это позволит комплексно управлять транс­портом, коммунальной инфраструктурой и безопасностью. Сегодня Smart City-решения охватывают четверть городского населения. В 2027 году этот охват планируется увеличить до 50%, а в 2028-м – до 70%.

Достаточно интенсивно ведутся работы в сфере развития современной телеком-инфраструктуры. В октябре запущена волоконно-оптическая линия связи, соединившая Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря.

В более чем 20 городах установлено свыше четырех тысяч базовых станций 5G. Совместно с Beeline и Starlink Mobile запущена технология Direct-to-Cell, обеспечивающая передачу сообщений и базовый уровень Интернета в любой точке рес­публики через связь со спутника на смартфон. Поддержка Android уже обеспечена, iOS находится в работе.

Доступом к Интернету обеспечены 1,5 тыс. вагонов в составе 124 поездов на 50 железнодорожных маршрутах. Продолжается работа по подключению семи авиалайнеров и 50 туристичес­ких локаций.

В сельской местности к Интернету подключено 370 сел, проложено 11 819 км линий связи при плане текущего года подключить 1,6 тыс. сел.

В 2027 году планируется обеспечить связью 40 тыс. км областных и республиканских автодорог с установкой более 500 антенно-мачтовых сооружений. Для применения искусственного интеллекта формируется единая система управления данными. На базе Smart Data Ukimet развиваются отраслевые озера данных в финансах, здравоохранении и транспорте. В следующем году предусмотрен их запуск в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

К 2029 году не менее 80% госор­ганов должны достичь целевой зрелости цифрового управления данными, не менее 90% наборов данных – соответствовать требованиям качества.

В направлении кибербезопас­ности, предусматривающем защиту персональных данных и жизненно важных цифровых объектов, к сервису контроля доступа к персональным данным подключена 481 цифровая система. Контролем охвачены все государственные системы, целевой показатель в 100% уже достигнут (за январь – август в eGov обработано более 370 млн запросов, зафиксировано 719 тыс. отзывов согласия).

В рамках модели «Государство как платформа» искусственный интеллект используется для обработки обращений, подготовки протоколов. К 2029 году сроки межведомственного взаимодействия должны сократиться вдвое.

Такая динамика – результат последовательной многолетней работы по переводу государственных функций в цифровой формат. Благодаря этому Казахстан занимает 24-е место в мировом рейтинге электронного правительства среди 193 стран и входит в топ-10 государств по индексу онлайн-услуг.

На сегодняшний день 97,5% населения республики имеет доступ к Интернету – за последние семь лет данный показатель вырос на 7,2%.

Столь высокий результат во многом достигнут благодаря исполнению мероприятий сог­ласно национальному проекту в области связи «Доступный Интернет». В том числе – строительство волоконно-оптических линий связи до сельских населенных пунктов, обеспечение высокоскоростным Интернетом удаленных территорий по технологии «Спутник», завершение проектов в рамках государственно-частного партнерства по прокладке волоконно-оптичес­ких линий.