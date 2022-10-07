Выступает «Ачимноуль»!

Ансамбль «Ачимноуль» знают практически все жители Талдыкоргана и области. Ни один большой концерт, ни одно крупное культурное мероприятие не проходит без участия этого удивительного творческого коллектива.

Ачимноуль – символ возрождения корейского танца на древней земле Жетысу, которая в 30-е годы ХХ века приняла в свое лоно многие депортированные народы Советского Союза, подарила им надежду на возрождение, а в ответ многонациональная культурная жизнь региона наполнилась самыми яркими красками творчества разных этносов.

Среди них особое место отводится корейскому народному ансамблю «Ачимноуль» (в переводе на русский язык «Утренняя заря»). Песни и танцы творческого коллектива такие же нежные, как начало дня, как утренний рассвет, как сама Корея – загадочная, неповторимая, с богатой культурой и историей.

Коллективу в нынешнем году исполнилось 50 лет. За это время он смог стать частью общей культуры казахстанского народа.

Хотя с самого начала не все было так просто. Создавая ансамбль, его основатели сами еще не знали, что вообще представляет собой корейский танец, есть ли отличия в хореографии жителей Северной и Южной Кореи? И уж точно не могли знать, что однажды их танцы и песни зазвучат не только на сценах как Северной, так и Южной Кореи, но и в других странах мира.

«Ачимноуль» не состоялся бы, если бы его организаторами не стали люди, влюбленные в свое дело, фанаты профессии. Среди них – бессменный балетмейстер ансамбля Галина Алексеевна Нам-Цой, Борис Шагалиев, основатель татарского ансамбля, директор Дворца культуры им. И. Жансугурова в городе Талдыкоргане, основатель и руководитель корейского ансамбля Татьяна Ивановна Нам.

Если Галина Нам-Цой – это душа коллектива, то Татьяна Нам – его сердце. Большую помощь в соз­дании ансамбля оказал музыкальный руководитель Вячеслав Огай. Они были и хореографами, и костюмерами-модельерами, и учителями корейского языка.

Постепенно коллектив узнавали, приглашали на концерты. Самодеятельная группа стала ансамблем, который по предложению Ан Тон Хи, местного старейшины корейской диаспоры, много лет прожившего в КНДР, назвали «Ачимноуль». Первый отчетный концерт с этим именем коллектив провел 8 марта 1972 года. А в 1978-м самодеятельный ансамбль официально защитил звание народного.

В 1987 году в Алма-Ате «Ачимноуль» выступил на Всесоюзном фестивале этнографического искусства, куда приезжали творческие люди со всего Советского Союза. Его заметили и в 1988 году по линии Общества дружбы СССР пригласили в столицу КНДР – Пхеньян. Профессиональную помощь оказал музыкант, дирижер, организатор смотров художественной самодеятельности, заслуженный работник культуры Казахстана Дмитрий Цой. И он же учил солистов ансамбля исполнять корейские песни. Потом к нему на помощь приехала Римма Ким – ныне народная артистка Казахстана, а тогда руководитель «Ариран» – хореографической группы корейского театра. Имея богатый опыт, прекрасно зная корейские народные танцы, Римма Ивановна неоднократно приезжала в Талдыкорган, где проводила с коллективом занятия и поставила три корейских танца.

В Пхеньян поехали небольшая вокальная группа и шесть танцоров. Коллектив сопровождал секретарь посольства Александр Мацигоро. Это была чисто рабочая поездка. Ансамбль выступал с концертами на фабриках, заводах и во Дворце культуры пионеров. Первый раз в жизни корейцы из Талдыкоргана были не только за рубежом, но и на своей исторической родине. Тогда никто не знал о политических разногласиях между Северной и Южной Кореей. А Римма Ивановна как раз поставила все танцы Северной Кореи, может, поэтому все выступления прошли отлично и казахстанцев встречали очень радушно.

В 1990 году «Ачимноуль» выиграл первый республиканский смотр корейского искусства в Алма-Ате. И осенью ансамбль вместе с корейским театром отправился уже в капиталистическую страну на международный фестиваль.

На этом творческом форуме выступали сильнейшие государственные ансамбли со всех стран мира. «Ачимноуль» побывал в трех крупнейших городах: Сеуле, Тэгу и Пусане. Новая поездка в Пхеньян состоялась в 1991 году, когда коллектив поехал на международный фестиваль «Апрельская весна», при­уроченный ко дню рождения Ким Ир Сена. Приехали корейцы со всего мира. Приняли прекрасно. А потом уже было много поездок, и часто Гран-при доставался народному ансамблю «Ачимноуль»!

90-е годы прошлого века стали плодотворными и знаменательными. В город приезжали педагоги из Северной, а потом и из Южной Кореи. Так началось узнавание-обучение. Эти уроки стали новой вехой в истории коллектива. Галина Нам-Цой прошла специализацию и учила коллектив уже на профессиональном уровне. В 1993 году «Ачимноуль» выиграл международный фестиваль в Южной Корее. Его узнавали, приглашали на концерты, на телевидение. В экономически тяжелые 1996–1997 годы они работали в Южной Корее в шоу-программе Владимира Дина. Пребывание на исторической родине помогло глубже понять историю, культуру корейского народа и способствовало профессиональному росту каждого члена коллектива.

В копилке «Ачимноуль» множество наград. Выступали и на международных фестивалях, и на республиканской сцене, участ­вовали в мероприятиях регионального уровня. Наиболее значимые для коллектива – рес­публиканский конкурс «Әнші балапан», где завоеван Гран-при, фестиваль корейской песни «Золотой соловей» с учас­тием солиста ансамбля Юлии Ли, международный фестиваль народного танца в городе Крев (Германия), Дни культуры Алматинской области в Республике Корея, международный фестиваль «Памир – крыша мира». Были и такие яркие моменты, как приглашение корейского национального университета в город Чиндо, выступления в концертных бригадах по городам Казахстана, участие в международном фестивале «Ақ көгершін» и многие другие выступления. Каждое из них помогало оттачивать мастерство, повышать профессиональный уровень и, конечно, приобретать новых друзей.

В день празднования 50-летнего юбилея народного ансамбля «Ачимноуль» в адрес коллектива звучали самые теплые слова позд­равлений и пожеланий успеха на долгие творческие годы. Снова пела бессменная талантливая солистка Юлия Ли, танцевала обворожительная, прекрасная Аэлита Ли. К сожалению, многие участники ансамбля уехали на историческую родину. Но это тоже веяние времени. Работает основной костяк, дарит людям радость и открывает новые таланты. А земля Жетысу всегда была богата ими. Неиссякаемый творческий потенциал кроется в дружной и яркой жизни нашего народа. На любом празднике, большом концерте творческие коллективы Талдыкоргана выступают вместе и дарят зрителям незабываемые яркие впечатления. На этих концертах отдыхаешь душой. Среди танцевальных коллективов края всегда своей особой музыкой, танцами отличается «Ачимноуль» – «Утренняя заря». Пусть она всходит еще много-много лет.