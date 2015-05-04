Выступали с огоньком Свежий выпуск 605 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В нынешнем году в смотре приняли участие представители 86 учреждений и предприятий областного центра. Самыми активными оказались школьники и студенты, среди которых отличились представители Кокшетауского госуниверситета им. Ш. Уалиханова, академии «Кокше», университета им. А. Мырзахметова, казпедколледжа им. Ж. Мусина и колледжа культуры им. Акана серэ. А среди госучреждений организаторы смотра выделили областные департаменты статистики и казначейства, а также коллектив облтубдиспансера.

Зрительскую любовь завоевали народные коллективы «Сударушка» и «Таволга», фольклорные группы «Рябинушка» и «Чаровницы», трио «Тарлан», ансамбли народного танца «Жаркын», «Инкар», «Балакай» и другие.