​Выступил с лекцией

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Вероника Гомельская

Гостями мероприятия стали депутаты Народной Скупщины Сербии, представители министерств и ведомств, деловых и общественно-политических кругов, местных СМИ, а также дипломатического корпуса. Казахстанский дипломат подробно информировал аудиторию о социально-экономической ситуации в Казахстане, основных положениях Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и конституционной реформе, а также рассказал о деятельности РК в Совбезе ООН и ходе подготовки к Международной выставке «ЭКСПО-2017». Высоко оценивая характер двусторонних отношений, Нурбах Рустемов отметил, что состоявшиеся официальные визиты руководства двух стран наглядно свидетельствуют о взаимной заинтересованности в углублении казахстанско-сербского диалога.

В свою очередь ректор университета Славко Вукша дал высокую оценку усилиям Казахстана по укреплению мира и ядерной безо­пасности, а также политике Главы государства, нацеленной на создание условий для мирного сосуществования в стране представителей различных национальностей и вероисповеданий. Учитывая, что ранее 40 казах­станских студентов прошли обучение в «Альфа БК Университете», достигнута договоренность активизировать двустороннее сотрудничество в сфере образования.

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